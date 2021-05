SENTRONAN NOBO DI EUROPE DIRECT TA BAI KUMINSA

E luna aki un generashon nobo di mas di 420 sentro di Europe Direct den henter Union Europeo (UE) ta kuminsá ku su aktividatnan. Den e sinku añanan binidero e sentronan aki lo hiba informashon tokante UE, e maneho i e balornan Europeo den tur skina di Europa. E sentronan aki ta forma un eslabon importante entre e institutonan di UE i e siudadanonan Europeo. Por ehèmpel, nan ta yuda pa splika kon Europa ta kombatí e pandemia di COVID-19, ta stimulá rekuperashon ekonómiko atraves di NextGenerationEU-programma i kon ta atendé e transishonnan bèrdè i digital.

Europe Direct den Reino

E luna aki e promé nuebe sentronan ta kuminsá den Reino Hulandes: 8 na Hulanda i 1 na Kòrsou. Pa promé biaha lo tin tambe un Europe Direct den e parti Karibense di Reino. Einan siudadano, instituto di enseñansa, kompania i organisashonnan na Kòrsou por akudí pa informashon tokante UE, e posibilidatnan ku e Union por brinda i kiko e balor agregá di siudadania di UE ta pa nan.

Didier Herbert, Hefe di Representashon di Komishon Europeo na Hulanda: “Nos ta kontentu di por yama binbiní na un grupo nobo, entusiasmá di sentronan di Europe Direct. Huntu ku e sentronan aki nos por duna siudadanonan den nan bario informashon tokante UE, di moda ku nan por partisipá aktivamente na e proseso demokrátiko. E eventonan i e plataforma interaktivo den kuadro di e Konferensia tokante Futuro di Europa ta brinda nan un oportunidat ekselente pa ekspresá i kompartí idea i ekspektativanan tokante futuro di Europa.”

E papel di e sentronan

Respekto e generashonnan anterior di sentronan di Europe Direct, a modernisá e sentronan nobo. E generashon nobo lo:

envolví hende den evento, diálogo ku siudadano i diferente forma di interakshon off- i online, ku atenshon spesial pa e Conferentie over de Toekomst van Europa ; suministrá na medionan local informashon enkuanto maneho i prioridatnan di UE i inkluí nan den e aktividatnan; yuda e Komishon pa haña un sinópsis di e konteksto lokal en relashon ku e maneho di UE; aktivamente promové siudadania Europeo na skolnan; promové kordinashon ku otro retnan di UE ku tin den e regionan, di moda ku siudadano, organisashon i empresanan ta haña akseso mas fásil na e informashon rekerí.

Di e manera aki e sentronan lo kontribuí na krea un espasio públiko Europeo i hasi hende mas konsiente di e prioridat, chèns i retonan di e Union.

Lansamentu ofishal

Pa registrá gratis pa e evento ofishal di lansamentu dia 9 di mei 10:00AM , por manda un mail pa info@europedirectcuracao.com

NIEUWE EUROPE DIRECT-CENTRA GAAN VAN START

Een nieuwe generatie van meer dan 420 Europe Direct-centra in de hele Europese Unie (EU) begint deze maand met haar activiteiten. Deze centra zullen de komende vijf jaar informatie over de EU, het beleid en de Europese waarden naar alle uithoeken van Europa brengen. Deze centra vormen een belangrijke schakel tussen de EU-instellingen en de Europese burgers. Zo helpen ze bijvoorbeeld uit te leggen hoe Europa de COVID-19-pandemie bestrijdt, het economisch herstel stimuleert via het NextGenerationEU-programma en hoe de groene en digitale transities worden aangepakt.

Europe Direct in het Koninkrijk

Deze maand gaan ook de eerste negen centra in het Koninkrijk der Nederlanden van start: 8 in Nederland en 1 op Curaçao. Voor het eerst zal er ook een Europe Direct zijn in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hier kunnen burgers, onderwijsinstellingen, bedrijven en organisaties op Curaçao terecht voor informatie over de EU, de mogelijkheden die de Unie biedt en wat de toegevoegde waarde van EU-burgerschap voor hen is.

Didier Herbert, Hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland: “We zijn blij een nieuwe, enthousiaste groep Europe Direct-centra te mogen verwelkomen. Samen met deze centra kunnen we burgers bij hen in de buurt voorzien van informatie over de EU, zodat zij actief kunnen meedoen aan het democratisch proces. De evenementen en het interactief platform in het kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa bieden hen namelijk een uitstekende gelegenheid om ideeën en verwachtingen over de toekomst van Europa kenbaar te maken en te delen.”

De rol van de centra

Ten opzichte van de voorgaande generaties Europe Direct-centra is de rol van de nieuwe centra gemoderniseerd. De nieuwe generatie zal:

mensen betrekken bij evenementen, burgerdialogen en verschillende vormen van off- en online interactie, met bijzondere aandacht voor de Conferentie over de Toekomst van Europa ; lokale media informatie over EU-beleid en -prioriteiten verstrekken en hen bij de activiteiten betrekken; de Commissie helpen een overzicht te krijgen van de lokale context met betrekking tot het EU-beleid; actief Europees burgerschap op scholen bevorderen; de coördinatie met andere EU-netwerken die in de regio’s aanwezig zijn bevorderen, zodat burgers, organisaties en bedrijven makkelijker toegang krijgen tot de benodigde informatie.

Op deze manier zullen de centra bijdragen aan het creëren van een Europese publieke ruimte en mensen meer bewust maken van de prioriteiten, kansen en uitdagingen van de Unie.

Officiële lancering

Geïnteresseerden kunnen zich gratis registreren voor het officiële digitale evenement van Europe Direct Curacao door te mailen naar info@europedirectcuracao.com



