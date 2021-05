Karentena na kas di sinku dia ora hasi investigashon di fuente i kontakto / Thuisquarantaine van vijf dagen bij bron en contactonderzoek

Karentena na kas di sinku dia ora hasi investigashon di fuente i kontakto

Kralendijk – Hendenan ku tabatin kontakto estrecho ku un persona ku ta kontagiá ku e vírùs di corona, for di djabièrnè 21 di mei 2021 ta haña e konseho pa bai sinku dia den karentena. Asina e departamento di Salubridat Públiko ta laga sa. E konseho ta pa e di sinku dia hasi un tèst di PCR na e kaya di tèst di e departamento. Si un hende no ke hasi un tèst e di sinku dia su karentena ta dura dies dia.

Personanan ku a bakuná kompletamente no mester bai den karentena. Sí nan mester hasi un tèst di PCR e di sinku dia. E hendenan ku tèst negativo e di sinku dia, sinku dia despues mester ta kouteloso sí i no bai den serkania di hende ku un salú vulnerabel.

Te ku awor tabata konta un karentena di kas di dies dia pa hendenan ku tabatin kontakto estrecho ku un persona ku ta kontagiá ku e vírùs di corona. E regla di karentena nobo di sinku dia ta pas den e reglanan di Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM. Pa hendenan ku ta biba òf traha den un institushon ku personanan vulnerabel, e regla di sinku dia no ta konta. Den e situashon ei, protekshon èkstra ta nesesario.

Hendenan ku ta den karentena awor por tuma kontakto ku Salubridat Públiko via 0800 0800 pa puntra kua regla ta konta pa nan. Pa tur hende den karentena ketu bai ta konta ku nan mester registrá pa un tèst si nan tin keho. Pa hendenan ku ta den isolashon pasobra nan a tèst positivo, nada no ta kambia awor.

Gezaghèber Edison Rijna ta haña bon ku tin regla nobo pa karentena na kas. ,,Pa hendenan ku mester bai den karentena ta bon ku e periodo ta mas kòrtiku. Nan por reanudá nan trabou i nan bida mas rápido. Awor ku mas i mas hende ta bakuná, e kantidat di kontagio ta baha i ta bira mas seif pa tur hende,” asina gezaghèber a deklará.

Thuisquarantaine van vijf dagen bij bron en contactonderzoek

Kralendijk – Mensen die nauw contact hadden met een persoon die met het coronavirus besmet is, krijgen vanaf vrijdag 21 mei 2021 het advies om vijf dagen in quarantaine te gaan. Zo laat de afdeling Publieke Gezondheid, PG, weten. Het advies is om op de vijfde dag bij de teststraat van PG een PCR test te doen. Als iemand op de vijfde dag geen test wil, geldt een quarantaine van tien dagen.

Personen die volledig gevaccineerd zijn hoeven niet in quarantaine. Ze moeten wel op de vijfde dag een PCR test doen. De mensen die op de vijfde dag negatief testen moeten vijf dagen daarna wel voorzichtig zijn en uit de buurt blijven van mensen met een kwetsbare gezondheid.

Tot nu toe gold een thuisquarantaine van 10 dagen voor mensen die nauw contact hadden met een persoon die met het coronavirus is besmet. De nieuwe quarantaineregel van 5 dagen past binnen de regels van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM. Voor mensen die wonen of werken in een instelling met kwetsbare personen geldt de regel van vijf dagen niet. In die situatie is extra bescherming nodig.

Mensen die nu in quarantaine zitten kunnen contact opnemen met Publieke Gezondheid via 0800 0800 om te vragen welke regel voor hen geldt. Voor alle mensen in quarantaine geldt nog steeds dat ze zich moeten aanmelden voor een test als ze klachten krijgen. Voor de mensen die in isolatie zitten omdat ze positief testten, verandert er nu niets.

Gezaghebber Edison Rijna vindt het goed dat er nieuwe regels voor thuisquarantaine zijn. . ,,Voor mensen die in quarantaine moeten is het fijn dat de periode korter kan. Ze kunnen sneller aan het werk en hun leven oppakken. Nu steeds meer mensen zich laten vaccineren, daalt het aantal besmettingen en wordt het veiliger voor iedereen,” zo heeft de gezaghebber verklaard.

