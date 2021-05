Coca-Cola ta start su EK kampaña ku donashon na Federashon Futbòl Kòrsou su di 100 aña

Djadumingu último Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) a selebrá su di 100 aña di eksistensia. P’esei e siguiente dia Coca-Cola a regalá e kumpleañero aki 100 bala di futbòl. Na su turno e federashon por repartí esakinan bou di su miembronan. Ku e gesto aki Coca-Cola di forma simbóliko a saka e promé bala di su EK Kampaña.

Durante su diskurso na selebrashon di e Federashon Coca-Cola a gradisí FFK pa tur loke el a nifiká pa Kòrsou i loke semper lo nifiká pa deporte. No solamente pa e parti físiko i pa su dedikashon i rekreashon pero tambe pa e desaroyo general di tur partisipante. Futbòl ta un deporte di nos tur: pa grandi i chikí i tur klase sosial di komunidat. ‘Meskos ku e refresko vibrante di e fábrika mes’, Marketing Manager, Myrthe George ta agregá sonriendo.

EK Kampaña

Riba 11 di yüni benidero Oropa ta kuminsá ku e espektákulo ku aña pasá no por a kontinuá: e kompetensia di futbòl pa gana e tan deseá UEFA trofeo. Coca-Cola ta e partner ofisial di e kompetensia i pa e motibu aki e produktor lokal, Curaçao Beverage Bottling Company (CBBC), ta pone riba tur su produktonan produsí lokal e logo di UEFA òf un imágen di un futbòl. Konsumidónan alerta a nota esaki kaba i ya a kuminsá spar. Por kambia e tapanan aki pa produktonan di EK original di Coca-Cola manera tas deportivo, sèrbètè di laman, futbòl i glas di bebe.

Na momentu ku kambia e tapanan di oro aki e konsumidó tin chèns tambe di gana un televishon di 55” Hisence Roku Smart òf e premio mayó un Volkswagen Fox Connect 2021. Lo saka e premionan riba respektivamente 15 di yüni i 15 di yüli 2021.

Na entrega di 5 tapa di oro, ku e imágennan menshoná ántes i pago adishonal di 15 florin, konsumidónan ta haña un bala di Coca-Cola, un sèrbètè di laman òf un tas deportivo. Un glas ta optenibel kaba pa 3 tapa i 3 florin. Por partisipá na e loteria tambe pa 5 tapa di oro sin pago adishonal. Por haña mas informashon riba Facebook/CocaColaCuracao. Ta Posibel tambe pa manda un mail na info@cocacola.cw òf tuma kontakto ku fábrika riba 461-3311.

Sentro di kambio: Volkswagen Curacao i Sambil Shopping Center

Nobo na e kampaña aki ta ku konsumidónan por kambia e tapanan na dos lokalidat. Esta na Volkswagen Curaçao riba djaweps i djabièrnè di 8’or te mitar di 6 i riba djasabra di 9’or di mainta te 2’or di mèrdia. E otro lokalidat ta Sambil Shopping Center. Tur hende ta bon biní riba djárason te ku djadumingu for di 1’or di mèrdia te 8’or di anochi. Ámbos lokalidat ta habri nònstòp. Pa motibu di e reglanan di Covid e fábrika ta será pa kambia tapa.

Bonaire Boneiru

E kampaña ta kore tambe na e kompania ruman di CBBC na Boneiru: Best Brands Bonaire tambe ta ofresé konsumidónan merkansia di Coca-Cola i nan tambe tin chèns di gana premio durante e loterianan. Sinembargo e konsumidó mester entregá 5 dòpi di oro i un pago adishonal di $8,50 pa e sèrbètè, tas i futbòl di Coca-Cola. Aya un glas ta optenibel pa $1,75 i 3 dòpi di oro. Pa mas informashon tokante bishitá Facebook/BestBrandsBonaire òf tuma kontakto ku e kompania na Kaya Industria na +599 717 9010.

Coca-Cola start haar EK Campagne met een donatie aan het 100-jarige Federashon Futbòl Kòrsou

Afgelopen zondag vierde Federashon Futbòl Kòrsou (FFK) haar 100-jarige jubileum. Daarom verraste Coca-Cola de volgende dag deze jarige met 100 voetballen. Deze ballen kan de federatie op haar beurt weer uitdelen onder haar leden. Met deze geste heeft Coca-Cola symbolisch de aftrap gegeven van haar EK Campagne.

Tijdens de toespraak aan de jubilerende Federatie gaf Coca-Cola aan dankbaar te zijn voor alles wat FFK voor Curaçao heeft betekent en nog altijd betekent voor de sport. Niet alleen voor de fysieke in- en ontspanning, maar ook voor de algemene ontwikkeling van alle deelnemers. Voetbal is een sport van ons allemaal: voor jong en oud en van alle sociale lagen uit de bevolking. ‘Net als het bruisende frisdrankje van de fabriek zelf’, voegde de Marketing Manager, Myrthe George er lachend toe.

EK Campagne

Op 11 juni aanstaande begint in Europa het spektakel dat vorige jaar helaas niet door kon gaan: de voetbalcompetitie voor de felbegeerde UEFA-trofee. Coca-Cola is de officiële partner van deze competitie en daarom heeft de lokale producent, de Curaçao Beverage Bottling Company BV (CBBC), op al haar lokaal geproduceerde frisdranken het UEFA logo of een afbeelding van een voetbal geplaatst. Oplettende consumenten hebben het al opgemerkt en zijn al begonnen met sparen. Deze doppen kunnen worden ingewisseld voor originele Coca-Cola EK-producten zoals een sporttas, een strand handdoek, een voetbal en een drinkglas.

Bij het inwisselen van deze gouden doppen maakt de consument tevens kans op een 55”Hisence Roku Smart TV of de hoofdprijs een Volkswagen Fox Connect 2021 tijdens de lotingen op respectievelijk 15 juni en 15 juli 2021.

Consumenten komen in het bezit van een Coca-Cola bal, strand handdoek of sporttas bij inlevering van 5 gouden doppen met de eerdergenoemde afbeeldingen en met bijbetaling van 15 gulden. Een glas is al verkrijgbaar voor 3 doppen en 3 gulden. Alleen meedoen met de loterij is ook mogelijk voor 5 gouden doppen zonder bijbetaling. Meer informatie is te vinden op Facebook/CocaColaCuracao. Het is ook mogelijk om te mailen naar info@cocacola.cw of door te bellen naar de fabriek op 461-3311.

Inwisselcentra: Volkswagen Curacao en Sambil Shopping Center

Nieuw in deze campagne is dat consumenten hun doppen kunnen inwisselen op twee locaties. Namelijk bij Volkswagen Curaçao op donderdag en vrijdag van 8 uur tot half 6 en op zaterdag van 9 uur in de ochtend tot 2 uur in de middag. De andere locatie is Sambil Shopping center. Daar is iedereen welkom op woensdag tot en met zondag, vanaf 1 uur in de middag tot 8 uur in de avond. Beide locaties zijn non-stop geopend. Door de geldende Covid-regels is de fabriek gesloten voor het wisselen van de doppen.

Bonaire

De campagne loopt tevens bij het zusterbedrijf van CBBC op Bonaire: Ook Best Brands Bonaire biedt consumenten Coca-Cola merchandise aan en ook zij maken kans op de prijzen tijdens de loterijen. Echter, daar is naast de 5 eerdergenoemde gouden doppen de bijbetaling $8,50 voor de Coca-Cola handdoek, sporttas of voetbal. Een glas kost daar $1.75 met 3 gouden doppen. Meer informatie hieromtrent is te vinden op Facebook/BestBrandsBonaire of door te bellen naar het bedrijf aan de Kaya Industria op +599 717 9010.

