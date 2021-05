Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 27 di mei 2021 / Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 27 mei 2021

Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 27 di mei 2021

Kralendijk – Awe un biaha mas mi tin bon notisia. E kantidat di kaso di COVID-19 ta abou i ta keda stabil. Nos tin 18 kaso aktivo. Te ku awor tin 10.824 di e kantidat di kasi 19.000 hende ku ta ful bakuná. I tin 13.855 hende ku a pasa di promé angua. Esei ta 57,1 % porshento di hende ku ta ful bakuná i 73,1 porshento di hende ku a pasa un angua.

Mi ta kontentu di mira ku mas i mas hende ta bai bakuná.

Tur esakinan ta pone ku den futuro nos por sigui suavisá e medidanan. Entrante awe nivel di riesgo dos 2 esta preokupante ta konta pa un periodo di 4 siman, ke men di awe djaweps 27 di mei te ku djaweps 24 di yüni benidero.

Esaki ta e kambionan mas importante : Entrante awe por tene enkuentro privá manera na kas, playa i parke ku 25 persona. Restorant, sentro deportivo, misa, sauna, kasino i sine por usa nan kapasidat normal. Pero teniendo kuenta ku distansia sosial di 1,5 mei entre persona I kas di famia.

E konseho pa traha mas tantu posibel na kas no ta na vigor mas.

Ta keda importante pa evitá grupo grandi di hende, i evitá tambe pa hende bòncha riba otro den un espasio kaminda no tin aire fresku.

No lubidá ku ketu bai e vírùs ta riba nos isla. Nos no mester duna e vírùs chèns pa plama! Si bo tin keho di salú : keda kas i laga nan tèst bo.

Den nivel di riesgo dos tin eksepshon riba e medidanan ku ta konta. Por ehèmpel for di awe por praktiká deporte atrobe den presensia di públiko. Na e lugá di deporte ta permití 50 % di e kapasidat di hende pa ta presente. Asina nos ta sòru ku no tin grupo grandi di hende ta bini huntu. No ta permití konsumo di alkohòl pa públiko.

Entrante awe ta posibel pa kanta i baila pero solamente pafó, den aire liber. Por lesa tur e medidanan riba website http://www.bonairecrisis.com

Mas aleu mi ke anunsiá ku tin kambio tambe den e kondishonnan pa biaha pa Boneiru. (2 sek pousa!)

Pronto nos por ofresé pasaheronan e tèst antígeno na yegada na aeropuerto di Boneiru. Esaki ta nifiká ku pronto nos por tin mas buelo for di destinashon internashonal atrobe. Por ehèmpel otro siman porfin e promé buelonan ta yega for di Merka.

Entrante promé di yüni no tin obligashon di karentena sentral mas. Ta posibel pa bai den karentena na kas si situashon na kas ta permití. Riba e di sinku dia por hasi un tèst pa sali for di karentena. Por hasi e tèst akí na departamento di Salubridat Públiko. E obligashon di karentena ta keda na vigor pa pasahero for di pais ku riesgo hopi haltu.

Djamars último na Hulanda Eerste Kamer a aprobá un lei ku ta hasi posibel pa distinguí den maneho pa hende ku ta ful bakuná i hende ku no ta ful bakuná. Esaki ta pone ku nos por hasi e distinshon akí tambe ora hende ta biaha bini Boneiru. Nos ta hasi un distinshon ora hende ta biaha di Aruba i Kòrsou pa Boneiru. Entrante promé di yüni un hende ku ta biaha di Aruba i Kòrsou pa Boneiru no tin mester di hasi tèst si e ta ful bakuná. Un hende ta ful bakuná si el a pasa e di promé i e di dos angua, i si el a pasa e di dos angua mas ku dos siman pasá. Aruba i Kòrsou ta evaluando si nan por introdusí e regla akí tambe pa hende di Boneiru ku biaha pa e islanan akí.

Manera mi a menshoná tin basta desaroyo positivo na Boneiru. Esaki ta posibel pasobra kada un di boso a kumpli i kontribuí ku e medidanan. Mi ta spera ku nos ta keda riba e kaminda akí i ta sigui kumpli. Mi ta terminá hasiendo un apelashon na un i tur pa mantené nan mes na e reglanan i medidanan. Si bo tin síntoma bai tèst. I bai bakuná.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 27 mei 2021

Kralendijk – Vandaag heb ik nogmaals goed nieuws. Het aantal actieve casussen van COVID-19 is nog steeds stabiel laag. We hebben op dit moment 18 actieve casussen. Tot nu toe zijn 10.824 mensen van de bijna 19.000 personen volledig gevaccineerd. En er zijn 13.855 mensen die de eerste prik hebben ontvangen. Dit betekent dat er 73,1 % gevaccineerd is met de eerste prik en 57,1 % is volledig gevaccineerd.

Ik ben blij te merken dat meer en meer mensen zich blijven aanmelden voor vaccinatie. Dit alles betekent dat we ook in de toekomst verder kunnen versoepelen. Vanaf vandaag gaan we naar risiconiveau 2, dat wil zeggen niveau zorgelijk, voor een periode van 4 weken, vanaf vandaag 27 mei tot en met donderdag 24 juni.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

Vanaf vandaag mogen 25 mensen samenkomen in prive bijeenkomsten, zoals thuis en op het strand. Restaurants, sportscholen, kerken, sauna’s, casino’s en bioscopen mogen weer op normale capaciteit draaien. Zij moeten rekening houden met anderhalve meter afstand tussen personen en huishoudens.

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken is niet meer van kracht.

Het blijft belangrijk om grote groepen mensen te vermijden en te vermijden om met veel mensen in een ruimte te zijn waar geen frisse lucht stroomt. Vergeet niet dat het virus nog steeds op het eiland is. We moeten het virus niet de kans geven zich te verspreiden. Het advies is nog steeds om thuis te blijven bij klachten en je te laten testen.

In risiconiveau 2 zijn er een aantal uitzonderingen gemaakt. Vanaf nu is sporten mogelijk met publiek erbij. Publiek is toegestaan tot 50% van de capaciteit van de locatie. Zo zorgen we ervoor dat er geen grote groepen mensen bijeenkomen. Ook is het voor het publiek niet toegestaan om alcohol te drinken.

Vanaf vandaag mag er ook gedanst en gezongen worden, maar alleen buiten, in de open lucht.

Alle maatregelen kunt u bekijken op onze website bonairecrisis.com.

Ook verandert er een aantal voorwaarden voor het inreizen.

Binnenkort is het mogelijk om een antigeentest te doen bij aankomst op het vliegveld. Dit betekent dat er meer internationale vluchten kunnen komen naar Bonaire. Zo kunnen we bijvoorbeeld eindelijk weer vluchten uit Amerika ontvangen. De eerste vluchten komen volgende week op 5 juni aan.

Vanaf 1 juni vervalt de centrale quarantaine. We gaan over op thuisquarantaine, als de thuissituatie dit toelaat. Na 5 dagen kan bij Publieke Gezondheid een test worden gedaan. Als deze negatief is, mag men uit quarantaine. De quarantaine blijft verplicht voor passagiers uit landen met een zeer hoog risico.

Afgelopen dinsdag is in de Eerste Kamer een nieuwe wet aangenomen. Die maakt het mogelijk om onderscheid te maken in beleid tussen mensen die volledig gevaccineerd zijn en mensen die niet volledig gevaccineerd zijn. Het betekent dat we ook onderscheid kunnen maken bij het inreizen. We beginnen bij een onderscheid bij het inreizen vanaf Curaçao en Aruba. Vanaf 1 juni kan iemand vanaf Curaçao en Aruba zonder test naar Bonaire komen als die persoon volledig gevaccineerd is. Je bent compleet gevaccineerd als je twee coronaprikken hebt gehad en je de tweede prik meer dan twee weken geleden hebt gekregen. Aruba en Curaçao onderzoeken op dit moment of ze deze maatregel ook kunnen invoeren voor passagiers uit Bonaire die naar die eilanden reizen.

Zoals ik zei, zijn er veel positieve ontwikkelingen op Bonaire. Dit hebben we bereikt dankzij jullie medewerking en inzet. Ik hoop dat het zo goed blijft gaan.

Ik eindig met de volgende oproep: hou je aan de maatregelen, laat je testen bij klachten, en laat je vaccineren.

