“E persistente ta gana”, segun Sra. Soraida Mardenborough, direktor di e skol públiko Nelly Winkel na Koraalspecht. Komu direktor di e skol aki pa enseñansa espesial, e ta mira digitalisashon komo un oportunidat pa duna e muchanan ku ta bao su kuido un mihó chèns pa desaroyo. Wifi den kada klas ta e base pa esaki. Pasobra gobièrnu no semper tin fondonan finansiero disponibel, e a buska diferente organisashonnan y personanan pa kontribuí. “No ta fásil, pero si bo persisti, finalmente e resultadonan lo bini!”

E skol awor tin WIFI den kada klas (doná pa Sra. Rajvee Kroll di BTC Curaçao), algun laptop y desktop (di un donadó anónimo) y algun big screen (di Stichting Johannes Bosco). E DOS tambe a hasi un kontribushon dor di provee sekuridat pa e big screens.

BTC Curaçao (https://btccuracao.com/) a finansiá wifi na skol Goslinga na 2021 y na 2022 a instalá e red y wifi na skol Jacques Ferandi (tur dos na Otrobanda). E aña aki tabata turno di skol Nelly Winkel. Aunke tur e skolnan tin Internet rápido di FLOW y Digicel, pagá pa gobièrnu, no tin wifi standard den tur klas. Tambe generalmente ta falta e dispositivonan (laptops) y big screens (TVs) ku e maestronan por usa pa duna les.

“Skribi karta, usa kontaktonan, y prinsipalmente persisti!”, ta loke Sra. Mardenborough ta bisa, “No ta bai lihé, pero a la larga, danki na kolaborashon entre gobièrnu, organisashonnan y personanan privá, e muchanan finalmente ta haña loke nan tin mester. Danki Dios!”

Fundashon Kòrsou Habrí (FKH) ta fasilitá varios proyekto pa skol. “Nos tin mester di mas laptops, y nos ta yama tur hende pa tuma kontakto ku nos si bo ke hasi un donashon, òf direktamente ku e skol. Nos no por usa kualke laptop bieu, e mester ta algo ku e administradónan di sistema di DOS por manehá y mantene kontrolá.” segun e presidente di FKH, Sr. Richenel Ansano. “Huntu nos por hasi mas ku sol!”

“De aanhouder wint”, aldus mevr. Soraida Mardenborough, directeur van de openbare Nelly Winkel school in Koraalspecht. Als hoofd van deze LOM school ziet zij digitalisering als een kans om aan haar toevertrouwde kinderen een betere kans op ontwikkeling te geven. Wifi in elk klaslokaal is daarvoor de basis.

Doordat de overheid niet altijd financiële middelen beschikbaar heeft, benaderde zij verschillende organisaties en personen om een bijdrage te leveren. “Het is niet makkelijk, maar als je doorzet, komen de resultaten er uiteindelijk wel!”

De school heeft nu WIFI in elke klas (gedoneerd door mevrouw Rajvee Kroll van BTC Curaçao), een tweetal laptops en desktops (van een anonieme donor) en een aantal big screens (van Stichting Johannes Bosco). De DOS deed ook een bijdrage door de big screens van beveiliging te voorzien.

BTC Curaçao (https://btccuracao.com/) heeft in 2021 wifi op de Goslinga school gefinancierd en in 2022 het netwerk en wifi aangelegd op de Jacques Ferandi school (beide in Otrobanda). Dit jaar was de Nelly Winkel school aan de beurt. De scholen hebben weliswaar allemaal snel Internet van FLOW en Digicel, door de overheid betaald, maar wifi is er niet standaard in alle klassen. Ook ontbreken meestal de devices (laptops) en big screens (TV’s) waarmee de docenten les kunnen geven.

“Brieven schrijven, contacten gebruiken, en vooral volhouden!”, zegt mevr. Mardenborough, “Het gaat niet snel maar op de lange termijn krijgen de kinderen, dankzij samenwerking tussen overheid, organisaties en privépersonen, uiteindelijk toch wat ze nodig hebben. Gelukkig maar!”

Fundashon Kòrsou Habrí (FKH) faciliteert diverse schoolprojecten. “We hebben nog meer laptops nodig, en wij roepen iedereen op om contact met ons op te nemen als u een donatie wil doen, of rechtstreeks met de school. We kunnen niet zomaar elke oude laptop gebruiken, het moet voor de systeembeheerders van de DOS ook overzichtelijk en beheersbaar blijven.” Aldus de voorzitter van FKH, dhr. Richenel Ansano. “Samen kunnen we meer dan alleen!”

