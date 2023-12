Notisia di polis di djabièrnè 22 di desèmber te ku djárason 27 di desèmber 2023

Insidente ku resultado fatal

Riba djamars 26 di desèmber, alrededor di 1.30 di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu entre un grupo di hende na altura di un establesimentu nokturno na Kaya Nikiboko Nort. Durante e bringamentu aki tabatin uzo di arma blanku. Na yegada di e patruya, a konstatá ku presentenan mes a transportá e víktima ku a haña vários hinká pa hòspital ku un vehíkulo partikular. Mas aleu por a komprondé ku e sospechoso i un testigu ku a trata na intermediá tambe a resultá heridá i ámbos a bandoná e sitio. Algun ratu despues a drenta notifikashon ku tres persona heridá a presentá na hòspital.

Despues di yegada na hòspital lamentablemente un di e víktimanan enbolbí a fayesé a konsekuensia di e leshonnan ku el a sufri. Alrededor di 3.45 or di mardugá, dòkter a konstatá morto di e hòmber di inisial J.B.V.B. di 29 aña di edat nasé riba 7 di desèmber 1994 na Colombia. En konekshon ku e kaso, alrededor di 8 or di mainta riba e mesun dia a detené un hòmber di inisial M.R.S. di 42 aña di edat.

Polis ta pidi kualkier persona ku por a mira òf tende algu ku por ta relevante pa e kaso aki pa tuma kontakto ku polis na 715 8000 òf via e liña di tep anónimo 9310. Investigashon den e kaso ta andando.

Detenshon pa violashon Lei di Opio BES

Riba djasabra 23 di desèmber, alrededor di 6.30 or di anochi, agentenan di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense(KPCN) a tene un kòntròl na entrada di bario Amboina den kuadro di Lei di Opio BES. Durante e kòntròl a topa ku un kantidat di supstansia probablemente narkótiko den un vehíkulo na e sitio. Pa e motibu aki a detené un hòmber di inisial J.G.S. di 27 aña di edat pa violashon di Lei di Opio BES i a konfiská e vehíkulo. Durante un kòntròl mas profundo den e vehíkulo a konfiská diferente artíkulo di importansia pa e investigashon. Relashoná ku e kaso aki, a tene dos entrada hudisial. Ta trata di un kas den Amboina i na un kas na Kaya Kanari. Durante e entradanan hudisial no a enkontrá nada partikular. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 22 december tot en met woensdag 27 december 2023

Incident met dodelijke afloop

In de nachtelijke uren op dinsdag 26 december, rond 1:30 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij tussen een groep mensen die plaats heeft gevonden ter hoogte van een uitgaansgelegenheid op de Kaya Nikiboko Nort. Tijdens deze vechtpartij werd een wapen gebruikt. Bij aankomst van de patrouille hebben zij geconstateerd dat het slachtoffer, die meerdere keren werd gestoken, al door omstanders met een privé voertuig naar het ziekenhuis was gebracht. Verder kon worden begrepen dat de verdachte en een getuige die probeerde te bemiddelen ook gewond waren en beiden de plaats delict hadden verlaten. Even later kwam er een melding binnen dat er drie gewonden bij het ziekenhuis zijn aangekomen.

Na aankomst in het ziekenhuis kwam één van de slachtoffers helaas te overlijden door de opgelopen verwondingen. Rond 3:45 uur, constateerde de schouwarts de dood van de 29-jarige man met initialen J.B.V.B. geboren op 7 december 1994 in Colombia. In verband met deze zaak, werd rond 8 uur op dezelfde dag een 42-jarige man met initialen M.R.S. aangehouden.

De politie verzoekt eenieder die iets heeft gezien of gehoord die relevant is, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of anoniem via 9310. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Op zaterdag 23 december, rond 18:30 uur, hebben agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een controle bij de ingang van de wijk Amboina gehouden in het kader van de Opiumwet BES. Tijdens de controle werd een aantal vermoedelijk verdovende middelen in een voertuig aangetroffen. Hierdoor is een 27-jarige man met initialen J.G.S. aangehouden in verband met de overtreding van de Opiumwet BES en is de voertuig werd in beslag genomen. Tijdens een grondig onderzoek van de auto zijn verschillende artikelen die van belang zijn voor het onderzoek in beslag genomen. In verband met deze zaak heeft de politie twee huiszoekingen verricht. Bij een woning in Amboina en een woning op de Kaya Kanari. Tijdens de huiszoekingen is er niks bijzonders aangetroffen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket