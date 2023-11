Jeugddetentie geëist tegen man verdacht van mishandeling op station Bijlmer-Arena

De officier van justitie heeft vandaag 120 dagen jeugddetentie waarvan 91 dagen voorwaardelijk geëist tegen een inmiddels 19-jarige man uit Zaandam die ervan verdacht wordt op vrijdagavond 5 mei van dit jaar op het station Bijlmer-Arena een man te hebben geschopt en geslagen. De rechtbank veroordeelde de man aan het einde van de zitting direct conform de eis van de officier. De politie heeft in verband met deze vechtpartij behalve de meerderjarige verdachte die vandaag voor de rechter staat ook meerdere minderjarigen aangehouden. Een aantal van hen zal zich in december voor de jeugdrechter moeten verantwoorden.

Op vrijdagavond 5 mei kreeg de politie rond 21.30 uur een melding van een vechtpartij op station Bijlmer-Arena. Een man zou zijn belaagd door jongeren die de man zouden hebben geslagen en geschopt waardoor de man uiteindelijk op het spoor belandde. De impact van de vechtpartij was groot. In de buurt van het station werd op Bevrijdingsdag een festival gehouden waardoor het die avond op Bijlmer-Arena extra druk was. Veel mensen waren dus getuige van de massale vechtpartij.

Identiteit slachtoffer onbekend

Toen de politie arriveerde was het slachtoffer nergens meer te bekennen. Ondanks de ruime aandacht in de media voor deze zaak heeft het slachtoffer zich nooit gemeld en is de identiteit van het slachtoffer nog steeds onbekend.

Het is de politie aan de hand van camerabeelden en getuigenverklaringen gelukt meerdere verdachten te identificeren en aan te houden. De man die vandaag voor de rechter staat was 18 jaar oud toen de vechtpartij plaatsvond, enkele weken later werd hij 19 jaar. Hij is daarmee de enige van de groep verdachten die meerderjarig is. Zijn strafzaak werd dan ook in het openbaar behandeld.

Kus

De aanleiding voor de vechtpartij lijkt te liggen in een kus die het slachtoffer aan een van de jongeren uit de groep zou hebben gegeven. Dat blijkt uit diverse verklaringen van de verschillende verdachten. De verdachten zouden het latere slachtoffer hebben willen aanspreken op zijn gedrag. De officier van justitie belichtte vandaag de rol van de meerderjarige verdachte in de vechtpartij. Uit camerabeelden blijkt dat de verdachte het slachtoffer meerdere keren heeft geslagen en geschopt.

De officier van justitie heeft in haar requisitoir aangegeven dat het gedrag van het slachtoffer natuurlijk absoluut onwenselijk is, en wellicht zelfs strafbaar. “Maar het rechtvaardigt op geen enkele manier de geweldsexplosie die vervolgens is ontstaan. Het geweld staat niet in verhouding tot hetgeen het slachtoffer mogelijk heeft gedaan.”

Medeplegen poging zware mishandeling

De meerderjarige verdachte is op het beeldmateriaal niet meer te zien op het moment dat het slachtoffer op het spoor wordt geduwd, daarom verwijt het OM dat ook niet deze verdachte. De man wordt verdacht van het slaan en schoppen van het slachtoffer, onder andere tegen zijn hoofd, terwijl hij al op de grond ligt. De officier stelt zich op het standpunt dat medeplegen van een poging tot zware mishandeling bewezen kan worden.

De reclassering heeft geadviseerd de verdachte volgens het jeugdstrafrecht te berechten, onder meer omdat uit het reclasseringsrapport blijkt dat hij beneden zijn kalenderleeftijd functioneert. De officier heeft dat advies overgenomen en alles afwegende 120 dagen jeugddetentie waarvan 91 dagen voorwaardelijk geëist met een proeftijd van twee jaar. Het is volgens het OM belangrijk dat verdachte gedurende langere tijd wordt begeleid. De rechtbank veroordeelde de man direct aan het einde van de zitting conform de eis van de officier van justitie.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket