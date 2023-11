Celstraffen geëist tegen leden van criminele organisatie

De groep komt in beeld nadat de servers van versleutelde berichtendienst Sky ECC door de politie worden gekraakt. Uit chatberichten blijkt dat een groep verdachten zich vanuit een woonwagenkamp aan Isabellaland in Den Haag bezighoudt met de handel in drugs en witwassen. Deze informatie vormt in de zomer van 2021 de start van een strafrechtelijk onderzoek.

“Onderzoek ‘Asperge’ gaat over ‘family affairs’, maar dan niet de gebruikelijke familieaangelegenheden. Het gaat om hele bijzondere familieaangelegenheden waar voor miljoenen contant geld ontvangen werd, goudbaren gesmolten werden en men communiceerde met PGP-telefoons”, zo begint de officier van justitie vandaag haar requisitoir. Voor de rechtbank in Den haag staan vier mannen terecht die verdacht worden van de grootschalige handel in drugs en witwassen. Samen zouden zij een criminele organisatie hebben gevormd.

Familie

“Het onderzoek schetst het beeld van twee broers die aan het hoofd staan van het familiebedrijf dat handelt in cocaïne en methamfetamine en het daarmee verdiende geld witwast en crimineel geld van andere witwast. En ondertussen ‘eet’ de hele familie mee van de dikke winsten en leiden een luxueus leven”, aldus de officier van justitie.

Het Openbaar Ministerie krijgt dankzij de hack een unieke inkijk in het reilen en zeilen van de organisatie in de periode medio 2019 tot maart 2021. Zo wordt duidelijk hoe de organisatie ladingen cocaïne verscheept en daarmee enorme bedragen binnenhaalt. In de berichten wordt gesproken over internationale transporten. Zo hebben ze het over een transport van onder meer 1500 kilo drugs en over het tellen van ruim 1,5 miljoen euro.

Op 29 juni 2022 doet het arrestatieteam van de politie een inval op het kamp aan Isabellaland, een woonwagen in Wateringse Veld en een huis in Scheveningen. Daarbij worden verschillende grote contante geldbedragen, een vuurwapen, een goudsmelterij en andere goederen waaronder boten, luxe auto’s en onroerend goed, die afkomstig zouden zijn uit criminele verdiensten in beslag genomen.

Rolverdeling

Volgens het Openbaar Ministerie is er binnen het crimineel samenwerkingsverband sprake van een duidelijke rolverdeling. De broers houden zich met name bezig met de handel in drugs en de zonen houden zich bezig met de opbrengsten van deze handel. Zo wordt het contante geld dat de familie verdient door onder meer de zonen omgezet in goud. Het goud zou weer getransporteerd worden naar het buitenland, waar het verder witgewassen wordt en geherinvesteerd in de aankoop van vastgoed, auto’s en diverse luxe goederen. Naast de zonen speelt ook de opa van de familie een rol. Weliswaar een kleinere rol dan de rest van het gezelschap. Zo zou hij betrokken zijn bij het tellen en vervoeren van het geld en had hij een vuurwapen en verdovende middelen voor handen.

Volgens de officier van justitie vliegen de miljoenen euro’s bij het lezen van het witwasdossier je om de oren. In negen maanden tijd zet een van de broers zo’n 360.000.000 euro om. Maar het witwassen doen ze niet alleen met hun eigen geld, volgens het Openbaar Ministerie doen ze dat ook voor anderen. “Uit de Skychats zijn diverse “moneydrops” zichtbaar geworden: contant geld van anderen, afkomstig van een misdrijf, dat in ontvangst wordt genomen door het crimineel samenwerkingsverband”, aldus de officier van justitie.

Eis

“Verdachten hebben enorme hoeveelheden drugsgeld uit de onderwereld ingebracht in de bovenwereld, mede om de volgende generatie van het criminele samenwerkingsverband op papier legale activiteiten te laten ontwikkelen. Dat soort handelen veroorzaakt maatschappelijke onrust en brengt financieel nadeel toe aan de economie. Het is daarmee een directe bedreiging voor de samenleving.”

Het openbaar ministerie eist dan ook langdurige gevangenisstraffen. Zo hoort een van de broers 14 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Legt het Openbaar Ministerie voor de zoons een eis van acht jaar neer en hoort de opa viereneenhalf jaar gevangenisstraf tegen zich eisen.