Bo ta disponé di imágen ku por yuda polis?

Den oranan di mardugá di djamars 26 di desèmber, un insidente a tuma lugá durante kua un hòmber di 29 aña di edat di inisial J.B.V.B. a fayesé. E insidente a tuma lugá na altura di un establesimentu nokturno situá na Kaya Nikiboko Nort. En konekshon ku e kaso aki a detené un hòmber di inisial M.R.S. di 42 aña di edat. E kaso ta bou di investigashon.

Polis ta hasi un apelashon na un i tur ku tin imágen (potrèt i/òf vidio) di e insidente pa manda esaki via e meil politie@politiecn.com. En prinsipio lo trata tur imágen ku drenta di tal manera ku bo anonimidat ta preservá.

Tiene imágenes que puedan ayudar a la policía?

En la madrugada del martes 26 de diciembre ocurrió un incidente en el que falleció un hombre de 29 años con iniciales J.B.V.B. El incidente sucedió en cercanía de un local nocturno situado en Kaya Nikiboko Nort. Un hombre de 42 años con inisiales M.R.S. fue detenido en relación con este caso. El caso está siendo investigado.

La policía apela a cualquier persona que tenga material visual (fotografías y/o vídeos) del incidente enviar este a través del correo electrónico politie@politiecn.com . Todas las imágenes enviadas serán en principio tratadas de forma que se preserve su anonimato.

Heeft u beelden die de politie kunnen helpen?

In de nachtelijke uren van dinsdag 26 december, vond er een incident plaats waarbij een 29-jarige man met initialen J.B.V.B. is overleden. Het incident vond plaats ter hoogte van een uitgaansgelegenheid op de Kaya Nikiboko Nort. In verband met deze zaak is er een 42-jarige man met initialen M.R.S. aangehouden. De zaak wordt onderzocht.

De politie doet een oproep aan iedereen die beeldmateriaal (foto’s en/of video’s) van het incident heeft via de politiemail politie@politiecn.com in te sturen. Alle toegezonden beelden worden in beginsel zodanig behandeld dat uw anonimiteit wordt gewaarborgd.

