Bezoek aan tijdelijke huisvesting

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft vandaag een bezoek gebracht aan de tijdelijke huisvesting die de Kamer deze zomer gaat betrekken. Zij deed dat samen met demissionair staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de huisvesting.

“Voor het eerst in onze parlementaire geschiedenis verlaten we het Binnenhof. De plek waar we allemaal zo aan gehecht zijn, en die we veilig willen stellen voor toekomstige generaties. Iedereen weet dat een verhuizing tijd en energie kost. Dat geldt in het bijzonder voor zo’n grootschalige verhuizing als die van de Tweede Kamer. Het is een enorm project, waarbij het belangrijkste is dat het parlementaire werk altijd kan doorgaan. Daarbij hoort ook dat de Tweede Kamer open en toegankelijk is voor pers en publiek”, aldus de Voorzitter.

Karakteristieke elementen

Aansluitend had Vera Bergkamp een afspraak met de architecten Bart Kellerhuis en Mario van Kooij van het bureau Zecc Architecten. In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf hebben zij het gebouw zo ontworpen dat het geschikt is voor de Tweede Kamer. De Voorzitter: “Ik vind het mooi om te zien dat de architecten echt hun best hebben gedaan om de sfeer van de Tweede Kamer te vatten. Zoals in de karakteristieke roltrappen, de plenaire zaal met de publieke tribune en de Statenpassage.”

Renovatie Binnenhof

Komend zomerreces verhuist de Tweede Kamer voor een periode van 5,5 jaar naar Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. Het Binnenhof wordt gerenoveerd. Lees meer over de verhuizing.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...