Boutiquehotel Dolphin Suites klaar voor ontwikkeling fase 2

Willemstad, 31 mei 2021 – Dolphin Suites hotel heeft afgelopen vrijdag getekend met LB

Construction om de uitbereiding van het hotel in de komende 18 maanden te realiseren. In

juni wordt gestart met de bouw van 38 suites en kamers, nieuwe lobby en lounge, coffee- &

lunchbar met terras en diverse ontspanningsfaciliteiten. De ‘ground breaking’ wordt

spoedig aangekondigd. In 2019 heeft het hotel haar faciliteiten reeds uitgebreid met een

magnesium- en zout water zwembad en haar Dolphin Spa. Een voorloper op de tweede fase

van het hotel.

Mike Schoon, van Dolphin Hotel, Bas Bove en Ruben Lendering van LB Construction tekenden

afgelopen vrijdag de aannemingsovereenkomst. Zowel het huidige hotel als de tweede fase is

ontworpen door M.I.C., onder leiding van Paul Spiertz, die de bouw ook begeleidt. Het project

wordt mede gefinancierd door de pensioenfondsen APC en Vida Nova.

Komende week zal het bouwterrein worden ingericht. In samenwerking met de eigenaren van het

naburige terrein wordt een tijdelijke werkplaats ingericht aan de achterzijde van het bestaande

hotel. Hiermee zal de wandelroute die achter het hotel loopt en Cornelisbaai verbindt met Jan

Thiel gewaarborgd blijven met een korte tijdelijke omleiding.

Dolphin Suites, welbekend als het enige volledig rolstoeltoegankelijke hotel in het Caribische

gebied, heeft in de laatste 10 jaar een nichemarkt gecreëerd voor Curaçao. Het hotel is er vanaf

de opening in 2008 in geslaagd om een breed publiek aan te spreken. Het succes wordt

ingegeven door de combinatie van gasten die gebruik maken van de speciale faciliteiten en

vakantiegangers zonder behoefte aan zorg of rolstoeltoegankelijkheid. Het bijzondere

hotelconcept trekt hoofdzakelijk gasten aan uit Duitsland en Nederland waarvan ongeveer ¼

deelneemt aan het Dolfijnondersteunde Therapieprogramma in het naastgelegen Curaçao Dolphin

Therapy Center.

Met totaal 60 suites en kamers blijft het doel om de bestaande persoonlijke service voor alle

gasten te waarborgen. Naast het zorgconcept zal het hotel zich ook gaan focussen op “wellness

travel”, aldus General Manager Alette Borger.

Volgens planning zal het hotelproject eind 2022 / begin 2023 worden opgeleverd.

