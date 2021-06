DISTRIBUSHON DI IMÁHENNAN PORNOGRÁFIKO TA UN DELITO / HET VERSPREIDEN VAN PORNOGRAFISCHE VIDEO’S IS EEN MISDRIJF

DISTRIBUSHON DI IMÁHENNAN PORNOGRÁFIKO TA UN DELITO

Ministerio Públiko a tuma nota di e konsternashon ku a surgi komo konsekuensha di e distribushon di un video via medionan sosial ku ta mustra aktonan seksual ku supuestamete lo a tuma lugá den un ofisina di un institushon lokal. E institushon aki a indiká via di un komunikado di prensa ku e video aki no a wòrdu trahá den e institushon aki i ku nan no ta tin niun embolbimentu den e realisashon di esaki.

Mester tene kuenta ku e distribushon di imáhennan pornográfiko ta un delitu kastigabel pa kual Korte por imponé un kastigu di prizòn. Ademas, e persona ku risibí un tal tipo di video i ku ta sigui plama esaki, tambe por hañé ku problema ku hustisia.

Lokual ta hasi esaki aun pió den e kaso aki, ta ku ta trata di mancha nòmber di un institushon i tambe di un persona. Esaki por ser konsiderá kalumnia. Kalumnia tambe ta un delitu kastigabel ku kastigu di prizòn.

OM ta atvertí tur hende pa apstené di realisá e tipo di aktonan aki, mirando ku nan por tin

konsekuenshanan drástiko pa e personanan kulpabel di plama material pornográfiko i di kalumnia.

HET VERSPREIDEN VAN PORNOGRAFISCHE VIDEO’S IS EEN MISDRIJF

Het Openbaar Ministerie heeft kennisgenomen van de commotie die is ontstaan als gevolg van de

verspreiding via social media van een filmpje met seksuele handelingen die vermoedelijk in een

kantoorruimte van een lokale instelling zouden hebben plaatsgevonden. Deze instelling heeft inmiddels via een persbericht aangegeven dat deze film niet bij die instelling is gemaakt en dat ze geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij de totstandkoming van deze filmopname.

Voorop zijt gesteld dat het verspreiden van pornografische afbeeldingen een strafbaar feit is waarvoor door de rechter een gevangenisstraf kan worden opgelegd. Ook degene die een dergelijke film ontvangt en die doorstuurt, kan zich in problemen krijgen met justitie.

Wat het in dit geval nog erger maakt, is dat men probeert om de naam van een instelling en ook van een persoon aan te tasten, wat aangemerkt kan worden als laster. Ook laster is een strafbaar feit waar gevangenisstraf op staat.

Het OM waarschuwt een ieder om zich te onthouden van dit soort handelingen, omdat ze vergaande

gevolgen kunnen hebben voor de personen die zich schuldig maken aan de verspreiding van pornografisch materiaal en aan laster.

