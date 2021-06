PSB Bank ta konfirmá investigashon den kuadro di iregularidat ku sistema di Pagafasil

Willemstad – Gerensia di PSB Bank resientemente a deskubrí sierto iregularidat ku e sistema di Pagafasil. Esaki a kondusí na un investigashon i pa por kontinuá ku esaki, a suspendé algun empleado. E investigashon no tin ningun influensia riba stabilidat di e banko. Ounke ku e sistema di Pagafasil semper tabata i lo sigui ta seif pa hasi uzo di dje, ta hasiendo e ahustenan nesesario pa den futuro garantisá un nivel mas haltu di kòntròl interno. Miéntras tantu, por sigui hasi uzo di Pagafasil.

E iregularidat deskubrí ta enserá un montante di alrededor di nuebeshen mil florin (ANG 900.000). Ounke ta trata di un montante konsiderabel, di ningun manera e iregularidat aki ta afektá solides di e banko. PSB Bank, promé ku a identifiká e iregularidat aki, ya kaba tabata tumando e pasonan nesesario pa “upgrade” e sistema riba kua Pagafasil ta funshoná. Esaki ku e meta pa duna mihó servisio i pa garantisá mihó kòntròl interno di e prosesonan mará na uzo di Pagafasil.

Motibu di e suspenshonnan ta pa duna espasio pa terminá e investigashon. Tambe ta importante pa klarifiká ku no ta sospechá tur e empleadonan suspendé di enbolbimentu direkto den e iregularidat. Pa no influensiá e investigashon ni tacha privasidat di e empleadonan enbolbí, gerensia di PSB Bank lo no duna mas informashon den e fase aki.

PSB Bank bevestigt onderzoek naar onregelmatigheden Pagafasil-systeem

Willemstad – De directie van de PSB Bank heeft onlangs enkele onregelmatigheden ontdekt met betrekking tot het Pagafasil-systeem. Dit heeft geleid tot een onderzoek en om dit onderzoek voort te kunnen zetten, is een aantal medewerkers op non-actief gesteld. Het onderzoek is niet van invloed op de stabiliteit van de bank. Hoewel het Pagafasil-systeem veilig is voor gebruik en dit ook zo zal blijven, worden de nodige aanpassingen aangebracht om een hoger intern controleniveau te waarborgen. In de tussentijd kunnen klanten het systeem veilig blijven gebruiken.

Met de ontdekte onregelmatigheid is een bedrag van negenhonderdduizend gulden (ANG 900.000) gemoeid. Hoewel dit op zich een aanzienlijk bedrag is, heeft het geen enkele invloed op de financiële soliditeit van de bank. Voordat deze onregelmatigheid werd geconstateerd, had PSB Bank al de nodige stappen ondernomen om het systeem waarop Pagafasil draait te upgraden, met als doel betere dienstverlening aan te bieden en een betere beheersing van de interne processen rond Pagafasil te garanderen.

Met de schorsingen wordt de nodige ruimte gecreëerd om het onderzoek af te ronden. Het is ook belangrijk om te melden dat niet alle geschorste medewerkers verdacht worden van directe betrokkenheid bij de vastgestelde onregelmatigheid. Om te voorkomen dat het onderzoek wordt beïnvloed of dat de privacy van de betrokken medewerkers wordt aangetast, zal het management van PSB Bank in dit stadium geen aanvullende informatie verschaffen.

PSB Bank confirms investigation into irregularity

related to the Pagafasil system

Willemstad – The management of PSB Bank recently discovered an irregularity in its internal processes related to the Pagafasil system. This led to an investigation and in order to continue the investigation, a number of employees were suspended. The investigation does not affect the stability of bank. While the Pagafasil system has always been safe to use and continues to be so, necessary adjustments are being made to ensure a higher level of internal control. In the meanwhile, clients can still use the system safely.

The irregularity detected has an impact of nine hundred thousand guilders (ANG 900,000). Although this is a considerable amount, it does not affect the financial soundness of the bank in any way. Before identifying this irregularity, PSB Bank already took the necessary steps to upgrade the system on which Pagafasil operates, with the aim to provide better service and to ensure better internal control of the processes related to Pagafasil.

The reason for the suspensions is to allow for space to complete the investigation. It is also important to clarify that not all suspended employees are suspected of direct involvement in the detected irregularity. To avoid influencing the investigation or tarnishing the privacy of the employees involved, management of PSB Bank will not share additional information at this stage.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...