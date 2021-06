Konsulta sin sita pa hende muhé na estado tokante bakuna

Despues por pasa angua tambe

Kralendijk – Djaweps 3 di yüni hende muhé na estado por haña informashon tokante bakunashon kontra corona na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas. Nan por pasa angua tambe si nan ta deseá esaki. Por haña informashon òf pasa angua sin sita di 09:00 – 14:00 or. Hende muhé ku ta duna pechu òf ku tin deseo pa haña yu, por hasi pregunta tokante uso di e bakuna. Pa algun tempu kaba departamento di Salubridat Públiko ta konsehá hende muhé na estado pa bai bakuná.

Hende muhé na estado tin un chèns mas grandi pa bira gravemente malu di e vírùs di corona kompará ku hende muhé ku no ta na estado. Na Merka 90.000 hende muhé na estado a pasa angua kontra corona ku entre otro e bakuna di Pfizer. No a registrá ningun efekto sekundario serio, asina Instituto di Reino pa Salubridat Públiko i Medio ambiente, RIVM, ta informá riba su wèpsait.

Mamanan ku ta duna pechu, tin ora ta duda si ta bon pa bai pasa angua kontra corona. Nan tin miedu ku via lechi di pechu e bakuna ta bai den kurpa di e beibi. Te ku awor no tin indikashon ku e bakuna ta bai den lechi di pechu, òf ku e beibi ta hañ’é via lechi di pechu.

Hende muhé na estado i hende muhé ku no ta na estado por bini sin sita pa hasi pregunta. Por ehèmpel tokante siguridat di e bakuna i tokante e bakuna i fertilidat serka hende hòmber i hende muhé. Un dòkter i un partera ta presente na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas pa kontestá pregunta.

Vrije inloop voor zwangere vrouwen met vragen over coronaprik

Ook mogelijk om daarna prik te halen

Kralendijk – Zwangere vrouwen kunnen op 3 juni 2021 bij het sportcomplex Jorge Nicolaas informatie over het coronavaccin krijgen en zich laten vaccineren als ze dat willen. Dat kan van 09.00 – 14:00 uur tijdens een vrije inloop. Vrouwen die borstvoeding geven of een kinderwens hebben, kunnen bij de vrije inloop vragen stellen over gebruik van het vaccin. De afdeling Publieke Gezondheid adviseert zwangere vrouwen al een tijd om zich te laten vaccineren.

Zwangere vrouwen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus dan niet zwangere vrouwen. In de Verenigde Staten zijn 90.000 zwangere vrouwen gevaccineerd onder andere met Pfizer. Er zijn daarbij geen ernstige bijwerkingen gemeld, zo meldt het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM, op haar website.

Vrouwen die borstvoeding geven, twijfelen soms of het goed is om de coronaprik te halen. Ze zijn bang dat het vaccin via borstvoeding in het lichaam van de baby komt. Tot nu toe is het niet gebleken dat het vaccin in de moedermelk komt, of dat de baby het via borstvoeding krijgt.

Bij de vrije inloop kunnen zwangere en niet zwangere vrouwen vragen stellen. Zoals vragen over de veiligheid van het vaccin, het vaccin en vruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Bij het sportcomplex zijn bij de vrije inloop een arts en een vroedvrouw aanwezig om de vragen te beantwoorden.

