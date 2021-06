Vonnis Clean Air Everywhere tegen het Land in hoger beroep bevestigd

Willemstad – Het gaat in deze zaak om de vraag of het Land jegens Clean Air Everywhere

onrechtmatig heeft gehandeld door in onvoldoende mate zorg te dragen voor de luchtkwaliteit

in het gebied benedenwinds het Schottegat.

Het Gerecht in eerste aanleg heeft bij eindvonnis van 26 augustus 2019 geoordeeld dat het Land

onrechtmatig heeft gehandeld door onvoldoende zorg te dragen voor de luchtkwaliteit

benedenwinds het Schottegat, hetgeen een schending van artikel 8 van het Europees Verdrag

tot bescherming van de Rechten van de Mens oplevert. Verder heeft het Gerecht bepaald dat het

Land ervoor moet zorgen dat op meetpunt Kas Chikitu binnen een jaar geen overschrijding

meer plaatsvindt van de World Health Organisation-normen voor zwaveldioxide en fijnstof,

dan wel van nieuwe normen die door het Land worden vastgesteld.

Het Land was het met dit vonnis niet eens en heeft daartegen hoger beroep ingesteld.

In zijn vonnis van vandaag heeft het Hof het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg op alle

onderdelen bevestigd.

Per 1 september 2020 is de Ministeriële Regeling met algemene werking van 10 augustus 2020

tot het vaststellen van regels met betrekking tot de welstandcriteria voor luchtkwaliteit ter

uitvoering van artikel 2, tweede lid van de Landsverordening openbare orde (Regeling

welstandcriteria voor luchtkwaliteit) (hierna: de Ministeriële Regeling) in werking getreden. In

voormelde Regeling zijn grenswaarden voor SO2 en fijnstof vastgesteld voor het meetpunt Kas

Chikitu.

Dat inmiddels sprake is van de Ministeriële Regeling heeft het Hof geen aanleiding gegeven

anders te oordelen.

‘Zonder in te gaan op de inhoud daarvan kan worden afgevraagd of deze Regeling wel van een

voldoende deugdelijke wettelijke basis is voorzien om als een deugdelijke normstelling in de

zin van artikel 8 EVRM te worden aangemerkt. Voorts heeft te gelden dat, nu de wetgever hier

niet aan te pas is gekomen, er een kans bestaat dat de Regeling wordt ingetrokken door een

opvolgend Minister of dat de regelgeving anderszins wordt teruggedraaid. Om een reden te

houden om dat niet te doen en als stimulans om te komen tot een normenkader waar de

wetgever zich wel over heeft gebogen, mede gelet op de lange periode waarin het Land het

belang van zijn burgers om gevrijwaard te blijven van vervuilde lucht en de daarmee gepaard

gaande gezondheidsschade heeft nagelaten “due weight” te geven bij zijn afwegingen, zal de

veroordeling worden bevestigd’, aldus het Hof in zijn vonnis van vandaag.

Een kopie van het geanonimiseerde vonnis van het Hof ontvangt u hierbij.

