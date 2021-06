KPCN: Eerste leergang FINEC breed afgerond met groot aantal ketenpartners in Caribisch Nederland

Gran kantidat di partner di kadena a finalisá e promé kurso FINEC amplio na Hulanda Karibense



Kresementu i desaroyo mundial riba tereno finansiero, i huntu ku esaki tambe desaroyo den kriminalidat finansiero, ta pidi desaroyo di konosementu i mas kolaborashon den e retnan riba tereno di Kriminalidat Finansiero Ekonómiko (Financieel Economische Criminaliteit, FINEC). Kuerpo Polisial Hulanda Karibense, den kolaborashon ku Inter-Continental University of the Caribbean, ku sosten finansiero di Ministerio Públiko, a desaroyá i realisá un kurso di 3 aña pa tur partner den siñalamentu i bataya kontra kriminalidat finansiero. Aruba, Kòrsou i Sint Maarten tambe ta partisipá na e kurso.



E kolegio di hefenan di Kuerpo a palabra pa brasa i sostené e inisiativa aki e aña nan benidero. Koleganan polisial i partnernan por sigui e kurso aki ku Prof. Drs. Wagner i Prof. Dr. Cijntje ta duna. E 3 añanan benidero lo duna e kurso aki riba kada pais ku e meta pa forma un ret amplio kontra e forma di kriminalidat aki i pa stimulá desaroyo di konosementu i kolaborashon entre partnernan.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense tambe a lanta un unidat di FINEC separá ku ‘taakaccenthouders’ i ta spera di fortalesé reshèrshi finansiero i hasi Hulanda Karibense mas seif dor di e desaroyo aki. Despues di e start na Aruba, Hulanda Karibense tabata na turno e simannan tras di lomba. Tabatin hopi partisipante i nan satisfakshon tabata grandi. Esaki tabata un paso importante i pues otro aña lo inisiá e kurso aki di nobo.

Teksto bou di pòtrèt:

Riba e pòtrèt por mira e kursistanan di e diferente partnernan di kadena despues di finalisashon di e estudio di FINEC.

(KPCN, KMar, MCB, Havenmeester, Direktorado di Supervishon i Mantenshon, Ministerio Públiko, Belastingdienst i Reshèrshi di Reino, Financial Intelligence Unit (FIU), ICUC.)

Eerste leergang FINEC breed afgerond met groot aantal ketenpartners in Caribisch Nederland

Wereldwijde groei en ontwikkeling op financieel gebied, daarmee ook ontwikkelingen in financiële criminaliteit vraagt om kennisontwikkeling en meer samenwerking in de netwerken op het gebied van Financieel Economische Criminaliteit (FINEC). Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft in samenwerking met de Inter-Continental University of the Caribbean en met financiële steun van het Openbaar Ministerie een 3-jarige leergang voor alle partners in de signalering en strijd tegen financiële criminaliteit ontwikkeld en gerealiseerd. Aan de leergang nemen ook Aruba, Curaçao en St. Maarten deel.

Het College van Korpschefs heeft afgesproken dit initiatief de komende jaren te omarmen en te steunen. Politiecollega’s en partners kunnen deze leergang die verzorgd wordt door Prof. Drs. Wagner en Prof. Dr. Cijntje volgen. De komende 3 jaar wordt elk jaar op alle landen deze leergang gegeven met als doel een breed netwerk te vormen tegen deze vorm van criminaliteit, kennisontwikkeling en samenwerking tussen de partners te bevorderen.

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft ook een aparte unit FINEC met taakaccenthouders opgericht en hoopt door deze ontwikkeling financiële opsporing te versterken en Caribisch Nederland veiliger te maken. Na de aftrap in Aruba, was het de afgelopen weken de beurt aan Caribisch Nederland. Er waren veel deelnemers en de tevredenheid van de deelnemers was groot. Dit is een belangrijke stap geweest en volgend jaar start deze leergang dus weer opnieuw.

Foto onderschrift:

Op de bovenstaande foto zijn de cursisten van diverse ketenpartners te zien na de afronding van de FINEC-leergang.

( KPCN, KMar, MCB, Havenmeester, Directie Toezicht en Handhaving, Openbaar Ministerie, Belastingdienst CN en de Rijksrecherche, Financial Intelligence Unit (FIU), ICUC.)

First FINEC course broadly completed with a large number of chain partners in the Caribbean Netherlands

Worldwide growth and development in the financial field, including developments in financial crime, requires knowledge development and more cooperation in the networks in the field of Financial Economic Crime (FINEC). The Dutch Caribbean Police Force, in collaboration with the Inter-Continental University of the Caribbean and with financial support from the Public Prosecutors Office , has developed and realized a 3-year course for all partners in identifying and fighting financial crime. Aruba, Curaçao and St. Maarten also participated in the course.

The College of Chiefs of Police has agreed to embrace and support this initiative in the coming years. Police colleagues and partners can follow this course, which is provided by Prof. drs. Wagner and Prof. dr. Cijntje. This course will be given every year in all countries for the next 3 years with the aim of forming a broad network against this form of crime, promoting knowledge development and cooperation between the partners.

The Dutch Caribbean Police Force has also set up a separate FINEC unit with task holders and hopes that this development will strengthen financial investigation and make the Caribbean Netherlands safer. After the kick-off in Aruba, it was the turn of the Caribbean Netherlands in recent weeks. There were many participants and the satisfaction of the participants was high. This has been an important step and this course will start again next year.

Photo caption:

The photo above shows the students of various chain partners after completing the FINEC course. (KPCN, KMar, MCB, Harbor Master, Supervision and Enforcement Directorate, Public Prosecutor Office , Belastingdienst CN and the National Criminal Investigation Department, Financial Intelligence Unit (FIU), ICUC.)

