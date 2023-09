OM eist gevangenisstraffen voor brandstichting lunchroom Arnhem

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist vijf jaar gevangenisstraf tegen twee verdachten van brandstichting bij een lunchroom in de Arnhemse Steenstraat, gepleegd rond half vier in de nacht van 11 op 12 april 2022. Volgens het OM zijn het de 45- en 46-jarige Arnhemmers geweest die met een baksteen een ruit ingooiden en vervolgens een jerrycan benzine en een molotovcocktail naar binnen wierpen.

Bij de brandstichting vielen geen doden of gewonden, maar dat had volgens het OM totaal anders kunnen aflopen. Boven de lunchroom bevinden zich namelijk woningen; de eerste politieagenten die ter plaatse kwamen, hebben een aantal bewoners moeten wekken door op de voordeuren te bonzen. De officier van justitie vandaag voor de rechtbank in Arnhem: “De verdachten hebben midden in de nacht, terwijl iedereen lag te slapen, brand gesticht in een pand in de binnenstad van Arnhem. Bewoners moesten hals over kop uit bed worden getrommeld. Het is alleen aan het snelle optreden van politie en brandweer te danken dat Arnhem die nacht aan een ramp ontsnapt is.”

Op de plaats delict werden onder meer een bigshopper die naar benzine rook, een zwarte jas, een regenjas, werkhandschoenen en een fiets en fietssleutel gevonden, waarop het DNA van verdachten werd aangetroffen. Uit appverkeer bleek ook dat de verdachten in paniek raakten nadat duidelijk werd dat de politie hen op het spoor was. Er zijn ook camerabeelden van de brandstichting.

Het motief om de brand te stichten is niet duidelijk geworden en dat is des te zorgelijker, stelt het OM. “We kunnen vaststellen dat verdachten de potentieel dodelijke gevolgen van de brand voor lief hebben genomen om hun eigen doel te behalen. De wijze waarop is tekenend. De boel moest kennelijk in lichterlaaie.”

Het Openbaar Ministerie rekent het beide verdachten aan dat ze hun betrokkenheid ontkennen, danwel zwijgen sinds de aanhouding en dat ze op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor hun acties hebben genomen. De ontruiming van de woningen en het feit dat de verdachten de brandstichting samen hebben gepleegd acht de officier van justitie strafverzwarend: “Een forse gevangenisstraf vind ik daarom de enige passende straf.”

