Geldboete geëist voor vliegtuig(onderdelen) fabrikant na noodlottig arbeidsongeval

Vandaag stond een bedrijf uit Papendrecht dat vliegtuigen en onderdelen daarvoor produceert voor de rechtbank Rotterdam. Op 30 juli 2021 vond bij dit bedrijf een arbeidsongeval plaats waarbij een 30-jarige werknemer bekneld is komen te zitten onder een paar duizend kilo wegende tafel en mal. Het slachtoffer is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt het bedrijf het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en dood door schuld en eist een geldboete van 50.000 euro.

Noodlottig ongeval

Op 30 juli 2021 was het slachtoffer met een collega aan het werk met een zogenoemde strekpers: een machine waarmee aluminium platen in een bepaalde vorm getrokken kunnen worden. De platen worden daarbij op een metalen tafel over een mal getrokken. Om de soms duizenden kilo zware mallen in de strekpers te tillen, wordt gebruik gemaakt van een bovenloopkraan. Nadat één van de mallen op de metalen tafel getild werd, werd de bovenloopkraan teruggetrokken. Het slachtoffer stond op dat moment bij de metalen tafel, om de juiste plek voor de mal te duiden. Eén van de haken waarmee de mal verplaatst werd, is achter de ijzeren tafel blijven haken. De mal en tafel zijn vervolgens gekanteld, waardoor het slachtoffer bekneld is geraakt tussen de strekpers en de mal en tafel. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Arbeidsomstandighedenwet

Het OM verwijt het bedrijf nalatig te hebben gehandeld. De Arbeidsomstandighedenwet stelt de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de werknemers centraal, waarvoor de werkgever een aantal voorschriften na dient te leven. In dit geval is het bedrijf tekort geschoten in de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Ook is er onvoldoende gedaan om dit ongeval te voorkomen, doordat de tafel waarop de mal zich bevond niet was geborgd in de vloer of op andere wijze tegen omvallen was beschermd. De risico’s die bij het wisselen van de tafels en mallen kunnen ontstaan, zijn bovendien niet benoemd in de “Risico Inventarisatie en Evaluatie” van het bedrijf, waardoor de geschikte maatregelen ook niet getroffen zijn.

Veiligheid hoog in het vaandel

De officier van justitie benadrukte tijdens de rechtszitting dat het om een noodlottig ongeval gaat, waarvan niemand heeft gewild dat het zou gebeuren. De officier meent dat het bedrijf veiligheid hoog in het vaandel heeft staan: “Het bedrijf heeft direct zelfstandig onderzoek gedaan naar het ongeval en de oorzaken ervan, heeft daarvan willen leren en ook maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en de werkomstandigheden veiliger te maken.” Ook heeft het bedrijf verantwoordelijkheid genomen richting de nabestaanden van het slachtoffer door nauw contact met hen te houden en een vergoeding beschikbaar te stellen. Dit alles in acht nemend eist het OM een geldboete van 50.000 euro voor het bedrijf.

De rechtbank doet uitspraak over 14 dagen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket