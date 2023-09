Voortvluchtige veroordeelde man overgeleverd uit Spanje

Een 44-jarige man die nog een gevangenisstraf van vier jaar moet uitzitten, is weer in Nederland. Hij werd op 3 juli 2023 in Spanje aangehouden door de Spaanse collega’s van FASTNL, het Fugitive Active Search Team. Op dinsdag 26 september 2023 is hij door Spanje overgeleverd aan Nederland.

De in Bosnië geboren man en zijn Nederlandse 42-jarige vrouw zijn op 12 december 2022 door de rechtbank in Breda veroordeeld voor witwassen. Hij kreeg 4 jaar cel en zijn vrouw 18 maanden gevangenisstraf. Tijdens de behandeling en de uitspraak van de zaak op zitting was de mannelijke verdachte niet aanwezig. Hij had van de rechtbank de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in vrijheid mogen afwachten, maar bleek voortvluchtig. De rechtbank hief zijn schorsing daarna op. De zoektocht naar hem leidde FASTNL naar Spanje, waar de man getraceerd is en in een vlotte actie van de Spaanse collega’s aangehouden kon worden. Hij is overgedragen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

