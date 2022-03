Levenslang voor moord en doodslag in hotelkamer Sint Maarten / Life sentence for murder and manslaughter in a hotel room in Sint Maarten

Levenslang voor moord en doodslag in hotelkamer Sint Maarten

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de man K. F. (44) uit Grenada

veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan

moord en doodslag op de slachtoffers L. S.D en E. R. in een hotelkamer in het Simpson Bay

Resort op 5 december 2016 in Sint Maarten.

Het eerste slachtoffer werd door de verdachte en de medeverdachte, zijn broer, T.J. F (32), in de

hotelkamer uitgenodigd onder het mom van het sluiten van een deal in het criminele circuit.

Beide broers waren zwaar bewapend, onder meer met een bushmaster pistool en een AK-47. De

broer van de verdachte haalde de man buiten op. Het ongewapende slachtoffer had gestolen

juwelen meegenomen, verborgen in een pamper. De deal bleek echter om een ripdeal te gaan.

Het slachtoffer werd in de woonkamer van het hotelappartement beroofd van zijn juwelen en

daarbij door de hoofdverdachte doodgeslagen met de kolf van een vuurwapen. Hij werd zo hard

op zijn hoofd geslagen dat hij bloedde, ineenzakte en het bewustzijn verloor. De verdachte legde

hem in de badkuip, checkte zijn pols en overgoot hem met water, maar hij bleek dood. Daarna

werd het tweede slachtoffer door de broer van de verdachte opgehaald, die buiten in de auto op

zijn vriend zat te wachten. Als ongewenste getuige werd hij direct na binnenkomst in de

hotelkamer op gelijke wijze als het eerste slachtoffer doodgeslagen met het vuurwapen. Hij werd

naar het hotelbed in de slaapkamer versleept. Vervolgens heeft de verdachte een vriend laten

komen met een busje. De lichamen zijn in een beddensprei en een laken gewikkeld en vervoerd

naar de Little Bay Pond in Sint Maarten. Daar zijn de lichamen in het water gedumpt. Pas na acht

maanden, toen de man van het busje zich meldde bij de politie, zijn de skeletresten van de

slachtoffers gevonden en kwam het opsporingsonderzoek verder op gang.

De hoofdverdachte heeft bekend de slachtoffers te hebben doodgeslagen, maar verklaarde dat dit

beide keren gebeurde uit zelfverdediging. Die verklaring acht het Hof niet aannemelijk. Het Hof

hecht veel waarde aan de verklaringen van zijn vriendin K.K.K. S die zich ook in de hotelkamer

bevond en vanuit de slaapkamer heeft kunnen horen wat zich heeft afgespeeld in de woonkamer.

Verder werden video-opnamen uit de telefoon van de broer tot het bewijs gebezigd. Het leverde

een bewezenverklaring op van medeplegen van gekwalificeerde doodslag, medeplegen van

moord, medeplegen van het wegmaken van de lichamen en medeplegen van vuurwapenbezit.

Voor de hoofdverdachte geldt dat hij ook werd veroordeeld voor zijn ontsnapping uit de Point

Blanche gevangenis.

De hoofdverdachte was in 2007 namelijk al veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf voor het

plegen van moord. Hij ontvluchtte op 15 februari 2016 de gevangenis in Sint Maarten tijdens een

bezoek aan de dokter en was tot en met 4 augustus 2017 voortvluchtig. In deze periode pleegde

hij dit dubbele levensdelict.

Met betrekking tot het opleggen van de levenslange gevangenisstraf overweegt het Hof dat deze

straf waarbij iemand in beginsel levenslang wordt opgesloten, gereserveerd dient te blijven voor

zeer uitzonderlijke gevallen, waarbij het gaat om zeer ernstige misdrijven en waarbij de kans dat

de verdachte – eenmaal weer op vrije voeten – zich opnieuw aan zeer ernstige misdrijven schuldig

zal maken, dusdanig groot is dat zijn terugkeer in de maatschappij niet meer verantwoord is. In

deze zaak, zo overwegen de drie rechters van het Hof, moge dat hoge risico reeds blijken uit het

feit dat de verdachte na zijn ontsnapping uit de gevangenis na enkele maanden opnieuw tot het

plegen van, ditmaal, een dubbel levensdelict is overgegaan. De verdachte heeft daarmee

aangetoond zich – ook na die veroordeling en detentie – niets gelegen te laten liggen aan geldende

normen en waarden, noch aan wetten en daarop gebaseerde beslissingen van rechterlijke

autoriteiten in een democratische rechtsstaat zoals Sint Maarten. Ook overwegen de rechters dat

respect voor de waarde van het leven van een medemens de verdachte, die drie doden op zijn

naam heeft staan, kennelijk volkomen ontbreekt en dat hij ten tijde van zijn aanhouding voor de

onderhavige delicten opnieuw (zwaar) bewapend was. Ook de psychiater is van oordeel dat het

recidiverisico hoog is. Het Hof neemt ook mee dat de proceshouding van de verdachte geen ander

beeld heeft opgeleverd. Spijt of berouw heeft de verdachte niet getoond. Het is gebleven bij het

herhaaldelijk uiteenzetten van zijn lezing van de feiten. Uiteindelijk heeft hij geen openheid van

zaken gegeven en daarmee nog geen begin van enig zelfinzicht laat staan een voorgenomen

koerswijziging voor de toekomst getoond, aldus het Hof.

De eis van het openbaar ministerie, een levenslange gevangenisstraf voor de hoofdverdachte,

wordt dus gevolgd door het Hof. Het Hof tekent daarbij aan dat gelet op de in het wetboek van

strafrecht verankerde toets ex artikel 1:30 na ommekomst van 25 jaar van de levenslange

gevangenisstraf, de wetgeving in Sint Maarten voldoet aan de eisen van artikel 3 van het EVRM.

De broer van de hoofdverdachte kreeg voor zijn aandeel 24 jaar gevangenisstraf, maar daarop

werd een korting van 6 maanden toegepast omdat de behandeling in eerste aanleg en hoger

beroep langer heeft geduurd dan de termijn die daarvoor in de rechtspraak redelijk wordt geacht.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen.

Het vonnis is gepubliceerd en hier te lezen

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2022:9

Life sentence for murder and manslaughter in a hotel room in Sint Maarten

Willemstad – The Joint Court of Justice has sentenced the man K. F. (44) from Grenada to life

imprisonment for committing the murder and manslaughter of the victims L.S. D. and E. R. in a

hotel room at the Simpson Bay Resort in Sint Maarten, on December 5, 2016.

The first victim was invited by the suspect and his co-suspect, also his brother, T.J. F. (32) , to the

hotel room on the pretext of making a deal in the criminal circuit. Both brothers were heavily

armed, carrying a bushmaster pistol and an AK-47. The suspect’s brother picked up the man

outside of the hotel. The unarmed victim had brought stolen jewelry with him, hidden in a diaper.

However, the deal turned out to be a rip deal. The victim was robbed of his jewelry in the living

room of the hotel apartment and beaten to death by the main suspect with a firearm. He was hit

on the head so hard that he bled, collapsed and lost consciousness. The suspect put him in the

bathtub, checked his pulse and doused him with water, but he was found dead.

The second victim was then picked up by the suspect’s brother, who was waiting outside in the

car for his friend. As an unwanted witness, he was beaten to death with a firearm immediately

after entering the hotel room in the same way as the first victim. He was dragged to the hotel bed

in the bedroom. The suspect then had a friend come with a van. The bodies were wrapped in a

bedspread and sheet and transported to the Little Bay Pond in Sint Maarten. There the bodies

were dumped in the water. Only after eight months, when the man of the van reported to the

police, the skeletal remains of the victims were found and the investigation started.

The main suspect has confessed to beating the victims to death, but stated that both times this

was done in self-defense. The Court finds that statement implausible. The Court attaches great

importance to the statements of his girlfriend K.K.K. S who was also in the hotel room and was

able to hear from the bedroom what happened in the living room. In addition, video recordings

from the brother’s phone were used as evidence. It resulted in a conviction of complicity in

aggravated manslaughter, complicity in murder, complicity in disposing of the bodies and

complicity in possession of firearms. The main suspect was also convicted for his escape from

Point Blanche prison.

The main suspect had already been sentenced in 2007 to 21 years in prison for committing murder.

He fled the prison in Sint Maarten on February 15, 2016, during a visit to the doctor and was on

the run until August 4, 2017. During this period he committed this double homicide.

With regard to the imposition of life imprisonment, the Court considers that this sentence, in

which a person is in principle imprisoned for life, should be reserved for very exceptional cases,

involving very serious crimes and where the chance that the suspect — once again on free feet —

will again commit very serious crimes, is of such magnitude that his return to society is no longer

justifiable. In this case, the three judges of the Court consider that the high risk may already be

apparent from the fact that the suspect, after his escape from prison, again committed a double

homicide after a few months.

The suspect has thus demonstrated — even after that conviction and detention — that he does

not care about applicable norms and values, nor about laws and decisions based on them by

judicial authorities in a democratic constitutional state such as Sint Maarten. The judges also took

into consideration that the suspect, who has three kills to his name, apparently lacks respect for

the value of the life of a fellow human being, and that he was (heavily) armed again at the time

of his arrest for the offenses in question. The psychiatrist is also of the opinion that the risk of

recidivism is high. The Court also takes into account that the attitude of the accused during the

trial has not produced a different impression. The suspect has not shown any regret or remorse.

It has remained with repeatedly explaining his reading of the facts. In the end, he did not provide

any openness and thus did not show any beginnings of any self-insight, let alone an intended

change of course for the future, according to the Court.

The Prosecution’s demand, a life sentence for the main suspect, is thus followed by the Court. The

Court notes in this regard that, in view of the review under Article 1:30, anchored in the Penal

Code, after 25 years of the life sentence have been executed , the legislation in Sint Maarten meets

the requirements of Article 3 of the ECHR.

The brother of the main suspect was sentenced to 24 years in prison for his part, but a discount

of 6 months was applied because the treatment in the first instance and on appeal lasted longer

than the period considered reasonable in the jurisdiction.

The suspects and the Public Prosecutor have 14 days to appeal in cassation to the Supreme Court

of the Netherlands.

The verdict has been published and can be read here

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGHACMB:2022:9

