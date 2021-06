Tweede Kamer ontvangt vijf petities

De Tweede Kamer ontvangt op dinsdag 8 juni vijf petities. De petities gaan over uiteenlopende onderwerpen en worden aan verschillende commissies aangeboden. Door versoepelingen van de coronamaatregelen is het weer mogelijk om sommige petities fysiek in de Tweede Kamer in te dienen. Een deel wordt aangeboden via videoverbinding.

Een petitie wordt via videoverbinding aangeboden aan een commissie in de Tweede Kamer

De petities van dinsdag 8 juni worden door verschillende groepen ingediend. Zo wil een supermarkt btw-verlaging op groente en fruit, is er een groep ouders die zijn zorgen uit coronatesten bij kinderen, en is er een petitie voor betere luchtkwaliteit. Het is gebruikelijk dat petities in persoon worden aangeboden, dat gebeurt in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Door de coronamaatregelen kan dat niet bij alle petities, daarom worden op dinsdag 8 juni drie petities digitaal overhandigd. Hier ziet u een overzicht van de petities die worden aangeboden.

Petitie indienen

Een petitie is een manier om invloed uit te oefenen op politieke beslissingen. Iedereen die vindt dat een bepaald onderwerp aandacht verdient en politieke actie wenst, kan aan een commissie een petitie aanbieden. Dat kan dus als individuele burger, of namens een vereniging of organisatie. Nadat een petitie is aangeboden bij de Tweede Kamer, bepaalt de commissie in kwestie wat zij ermee gaat doen. De Kamer moet petities altijd aannemen, maar is niet verplicht om actie te ondernemen. Lees hier meer over petities.

Invloed uitoefenen

Naast petities zijn er meer manieren om als burgers of organisatie invloed uit te oefenen op overheidsbeleid. Bijvoorbeeld door middel van een burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een van de meest directe manieren om aan Kamerleden duidelijk te maken hoe de samenleving beter kan. Zo wordt er op donderdag 10 juni in de Tweede Kamer een burgerinitiatief ingediend over hondenbelasting. Lees hier meer over manieren om politieke invloed uit te oefenen.

