Estudio di horeca ku garantia di trabou na Kòrsou. / Horecaopleidingen met baangarantie op Curaçao 

Estudio di horeca ku garantia di trabou na Kòrsou.

Riba djabièrnè 11 di yüni próksimo At Your Service Caribbean ta organisá un dia di informashon pa tur persona ku ta interesá pa traha den horeca. E dia aki ta pa esnan ku ke kambia di estudio, ta traha den horeca kaba òf esnan ku ke kuminsá un karera den horeca. Tur kursista ku finalisá e estudio ku éksito por konta ku un trabou garantisá. Banda di esaki At Your Service Caribbean ta ofresé personal kapasitá ku ta yuda resortnan i restorantnan eksistente i nobo den nan maneho di personal.

“Dor ku nos tin e lisensia pa duna e estudionan di SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca), e chèns pa un persona haña un trabou ku ta kuadra ku e estudio aki, ta hopi grandi. Huntu ku e kursistanan nos ta wak kua funshon den horeca ta esun ku ta kuadra mihó i nos ta enfoká riba esaki durante e estudio. Tin un garantia di trabou na Kòrsou mará na e estudionan ku nos ta ofresé. Despues ku terminá e estudio ku éksito i risibí e sertifikado, e kursista por kuminsá traha mesora. E sertifikado ta rekonosé na Hulanda tambe. Di e manera aki e kursistanan tin e oportunidat pa traha na Hulanda tambe. O sea, ku e estudio aki e kursista ta invertí den su mes.” Asina Marc Mulder i Ron van der Velden di At Your Service Caribbean ta splika.

E estudio ta dura 20 siman i ta konsistí di un parti práktiko i un parti teorétiko. Un stazje pagá, ta parti di e trayekto di edukashon aki. Durante e dia di informashon interesadonan tin e oportunidat pa sera konosí ku e detacheringsbureau di horeca aki ku ta nobo den merkado. Tambe lo duna splikashon tokante e trayekto di selekshon i por inskribí pa e dianan di selekshon.

Invitashon

Fecha: Djabièrnè 11 di yüni 2021

Orario: 16:00or – 18:00or

Lugá: La Hacienda Olivia Plantation

Adrès: Kaya Mila, Scherpenheuvel

Pa mas informashon por bishitá www.atyourservicecaribbean.com.

Horecaopleidingen met baangarantie op Curaçao

Aankomende vrijdag 11 juni organiseert At Your Service Caribbean een informatiemiddag voor mensen die geïnteresseerd zijn om aan de slag te gaan in de horeca. Dit kunnen schoolverlaters zijn, bestaande horecamedewerkers of mensen zonder vak ervaring die een carrière in de horeca ambiëren. Cursisten die de opleiding met succes afronden wordt een baangarantie in het vooruitzicht gesteld. Verder worden nieuwe en bestaande resorts en restaurants ontzorgt in hun personeelsmanagement, doordat At Your Service Caribbean vakbekwaam personeel detacheert.

“Doordat wij in het bezit zijn van de licentie om SVH-opleidingen (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) te verzorgen, is de kans dat iemand een passende baan krijgt enorm groot. Samen met de cursisten kijken wij welke functie binnen de horeca het meest passend is en daar focussen we tijdens de opleiding op. Aan de opleidingen die wij aanbieden zit tevens een baangarantie op Curaçao verbonden. Na een succesvolle afronding en het behalen van het certificaat kan de cursist dus direct aan de slag in een geschikte functie. Tevens is het verkregen certificaat is ook in Nederland erkend. Op deze manier vergroten de cursisten dus ook de kans om eventueel in Nederland aan de slag te gaan. Kortom, met deze opleiding investeren de cursisten dus echt kwalitatief in zichzelf.”

Aldus Marc Mulder en Ron van der Velden van At Your Service Caribbean.

De 20-weken durende opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijk gedeelte. Een betaalde stage is onderdeel van het opleidingstraject. Tijdens de informatiemiddag hebben geïnteresseerden de gelegenheid om kennis te maken met dit nieuwe horeca opleidings- en detacheringsbureau. Ook worden de selectiecriteria uitgelegd en kunnen mensen zich aanmelden voor de selectiedagen.

Uitnodiging

Datum: vrijdag 11 juni 2021

Tijd: 16:00u – 18:00u

Locatie: La Hacienda Olivia Plantation

Adres: Kaya Mila, Scherpenheuvel

Voor meer informatie bezoek www.atyourservicecaribbean.com.

