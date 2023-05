Mirando tantu petishon nos lo bolbe pasa e sine di e Opera GEORGE MADURO, na Keizershof Luna Blou, na Otrobanda

Op veler verzoek herhalen wij de film versie van The Opera GEORGE MADURO bij Keizershof Luna Blou, te Otrobanda.

De Opera GEORGE MADURO avond was geweldig en er is een tweede vertoning. Het gaat om het verhaal van oorlogsheld George Maduro en het ontstaan van de miniatuurstad Madurodam te Den Haag, welke naar hem is vernoemd, Nederland in een film versie van de Opera George Maduro. Deze is nog nergens eerder binnen het Koninkrijk vertoond, maar ging vorige week te Curacao in premiere. De tweede avond is Vrijdag 19 Mei om 19: te Keizershof Luna Blou.

Rating is alle leeftijden en geen resitricties. Geschikt voor alle leeftijden en zelfs een aanrader voor de (reeds schoolgaande) jeugd vanaf basis onderwijs, middelbaar onderwijs en hoger. Inhoud gaat over student rechtswetenschappen George Maduro die vanwege de oorlog zijn studie onderbreekt en grote rol neemt in het verzet. Helaas overlijdt George John Lionel Maduro op de leeftijd van slechts 28 jaar. Het ontstaan van miniatuurstad Madurodam is te danken aan initiatiefneemster die daarin werd bijgestaan door de familie van George Maduro. Herdenkingen in Mei zijn jaarlijks, waarbij het kind centraal staat. Madurodam 4 Mei, Nationale KINDER Herdenking: ‘…Misschien niet jouw oorlog, wel jouw vrijheid…’.

Tickets voor de filmavond van Vrijdag 19 Mei zijn voor 35 gulden verkrijgbaar bij supermarket Van Den Tweel, bij Mensings en online via Caribbean Ticketshop. Op de avond zelf is het ook mogelijk om tickets te kopen bij de ticket office van Keizershof Luna Blou. Drinken en versnaperingen zijn niet inbegrepen, maar er is een cash bar.