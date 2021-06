Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun

Aruba, Curacao en Sint Maarten derde kwartaal 2021

Met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten (hierna: de landen) is

eind 2020 een akkoord bereikt omtrent de landspakketten, waarin hervormingen

zijn overeengekomen. Dit met het doel de financiële, economische, institutionele

en maatschappelijke weerbaarheid van de landen dusdanig te versterken, dat de

landen beter in staat zullen zijn om in de toekomst externe schokken, zoals de

huidige COVID-19 pandemie, zelfstandig op te vangen. Als voorwaarde voor het

ontvangen van de noodzakelijke liquiditeitssteun voor de landen dienen Aruba,

Curaçao en Sint Maarten hervormingen door te voeren. Hierover vindt per

kwartaal in de Rijksministerraad (RMR) besluitvorming plaats. Het College (Aruba)

financieel toezicht (C(A)ft) adviseert het RMR over de liquiditeitsbehoefte.

De RMR heeft op 18 juni jl. besloten over de liquiditeitssteun voor het derde

kwartaal van 2021. Tevens is besloten over de mate van afwijking van de

begrotingsnormen en voorwaarden aan komende tranches liquiditeitssteun.

Met deze brief informeer ik uw Kamer over deze besluitvorming.

Mate van afwijking van de begrotingsnormen voor 2021

De RMR heeft op 18 december 2020 besloten voor het begrotingsjaar 2021 in

principe in te stemmen met een afwijking van de norm zoals vervat in artikel 15,

eerste lid, onder a, van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten

(hierna: Rft) voor Curaçao en Sint Maarten, en het voor Aruba van toepassing

zijnde financieringssaldo zoals vervat in artikel 14, tweede lid, van de

Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (hierna: LAft) en het protocol

van 22 november 2018. Het C(A)ft is gevraagd te adviseren over de maximale

toegestane afwijking.

Het C(A)ft constateert in zijn advies van 9 juni jl. aan de RMR wederom dat in de

drie landen de onzekerheid rond het economisch herstel en de gevolgen voor de

begroting nog te groot is om hiertoe over te gaan. Tevens constateert het C(A)ft:

Voor Aruba en Sint Maarten, dat de begroting 2021 nog moet worden

vastgesteld en het feit dat de verwerking van de diverse aanbevelingen

van het C(A)ft in de begroting 2021 nog moet plaatsvinden; en

Voor Curaçao, dat de verwerking van de diverse aanbevelingen van het

C(A)ft bij de vastgestelde begroting 2021 alsmede de eerste BW nog moet

plaatsvinden en de informatievoorziening over de begrotingsuitvoering

nog hiaten vertoont.

Het C(A)ft acht hiermee de maximaal toegestane mate van afwijking van de

geldende begrotingsnormen in 2021 nog steeds onvoldoende bepaalbaar.

Het C(A)ft houdt daarom vast aan zijn advies om de maximaal toegestane mate

van afwijking van de centrale begrotingsnorm (op kasbasis) voor 2021 gelijk te

stellen aan de eventueel in 2021 toe te kennen liquiditeitssteun, minus het deel

van de liquiditeitssteun dat niet de gewone dienst betreft.

De RMR heeft op 18 juni besloten de maximale mate van afwijking van de

begrotingsnormen tot en met 30 september vast te stellen op de door het C(A)ft

geraamde liquiditeitsbehoefte van Aruba, Curaçao en Sint Maarten van

respectievelijk AWG 599 miljoen, ANG 468 miljoen en ANG 165 miljoen. In deze

bedragen zijn de beginsaldi aan liquiditeiten van de landen meegenomen. De

maximale mate van afwijking voor geheel 2021 zal worden bepaald na het advies

van het C(A)ft over de liquiditeitsbehoefte voor het vierde kwartaal van 2021.

Voortgang uitvoering Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het afgelopen half jaar is met de landen een start gemaakt met de invulling van

de Landspakketten. In zogenaamde Uitvoeringsagenda’s zijn de concrete

afspraken vastgelegd die in het kader van de Landspakketten zijn gemaakt tussen

de respectievelijke Landen en Nederland. Deze afspraken geven aan welke

resultaten wanneer beoogd zijn te worden gerealiseerd en zijn leidend bij de

activiteiten die ontplooid worden.

De dynamiek binnen de Landen rondom de uitvoering van de agenda’s verschilt

aanzienlijk. Aruba volgt de Uitvoeringsagenda nauwgezet en zet de benodigde

stappen; de beoogde resultaten die gepland waren voor het tweede kwartaal van

2021 zijn nagenoeg behaald. De uitvoering van het Landspakket op Curaçao geeft

een wisselend beeld. Op veel dossiers is vertraging opgetreden. Dit komt o.a.,

maar niet uitsluitend, door onduidelijkheid over de standpunten van de nieuw

verkozen regering ten aanzien van deze dossiers en, meer in algemeen, de

consensusrijkswet COHO. Voor Sint Maarten geldt dat actief wordt doorgewerkt

aan de uitvoering van het Landspakket, zij het dat niet alle deadlines in het

tweede kwartaal van 2021 gehaald zijn.

Gedetailleerde informatie over de voortgang op landsniveau en per maatregel

wordt gegeven in de Uitvoeringsrapportage over de eerste helft van 2021 die later

deze maand aan uw Kamer zal worden gezonden. Na ondertekening door de

betrokken landen ontvangt u ook de Uitvoeringsagenda’s voor het derde kwartaal

2021 voor Aruba en Sint Maarten. De agenda voor Curaçao wordt naar

verwachting in juli vastgesteld en zal u dan ook worden toegezonden.

Vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

De afgelopen weken heeft Sint Maarten voortvarend gewerkt aan het herstellen

van goed bestuur op de luchthaven. De minister-president van Sint Maarten heeft

mij per brief geïnformeerd over de acties die Sint Maarten heeft ondernomen om

goed bestuur op de luchthaven te herstellen. Zo is de screening van twee nieuwe

leden van de Supervisory Board of Directors van de Princess Juliana International

Airport Holding Company opgestart, heeft de ministerraad een implementatieteam

aangewezen om de adviezen van de Taskforce Corporate Governance te

implementeren en heeft Sint Maarten een externe partij ingeschakeld om de

corporate governance schendingen te onderzoeken. Deze acties geven voldoende

vertrouwen om over te gaan tot het verstrekken van de vijfde tranche

liquiditeitssteun. Uw Kamer is hierover op 17 juni jl. geïnformeerd.1

Besluitvorming inzake liquiditeitssteun derde kwartaal 2021

Het CAft heeft de liquiditeitsbehoefte van Aruba voor het derde kwartaal 2021

geraamd op AWG 181 miljoen voor het derde kwartaal van 2021. Voor Curaçao

heeft het Cft de liquiditeitsbehoefte voor het derde kwartaal van 2021 geraamd

op ANG 168 miljoen. En voor Sint Maarten heeft het Cft de liquiditeitsbehoefte

voor het derde kwartaal, ná verstrekking van de liquiditeitssteun van ANG 39

miljoen in de 5e tranche, geraamd op ANG 48 miljoen.

De budgettaire gevolgen van de zesde tranche liquiditeitssteun worden in een

nota van wijziging op de eerste suppletoire begroting aan u voorgelegd. De

liquiditeitsleningen zijn nodig omdat de landen op korte termijn ernstig

liquiditeitstekort zullen hebben. Zonder deze leningen kunnen de landen naar alle

waarschijnlijkheid in de loop van volgende maand niet meer aan hun

verplichtingen, zoals salarisbetalingen, uitgaven aan sociale zekerheid en

renteverplichtingen op uitstaande leningen, voldoen. Voor Aruba geldt dat de

liquiditeitspositie zeer nijpend is en de regering dringende spoed ziet om op korte

termijn over te gaan tot verstrekking van de liquiditeitssteun zesde tranche.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal

de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aruba voldoet aan de gestelde

voorwaarden voor de zesde tranche. Aangezien uitstel van uitvoering van deze

spoedeisende maatregel die in het belang van het Rijk is, niet kan wachten tot

formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de

uitvoering van de maatregel starten nadat de stemming door de Tweede Kamer

over de eerste suppletoire begroting heeft plaatsgevonden. Hierna zal het kabinet

overgaan tot verstrekking van de lening. De Eerste Kamer wordt langs deze weg

geïnformeerd dat het kabinet de uitvoering van de maatregel zal starten voordat

stemming over deze begrotingswet in de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden.

Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de

Comptabiliteitswet 2016. Indien Curaçao en/of Sint Maarten voldoen aan de

voorwaarden, ziet het kabinet ook daar dezelfde dwingende spoed om uitvoering

van deze maatregelen niet uit te stellen. Het kabinet beroept zich ook op lid 2 van

artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016 en verplichtingen en uitgaven

aangaan voordat stemming hierover in de Eerste Kamer zal hebben

plaatsgevonden.

Aruba

Aruba geeft invulling aan de afspraken uit de Uitvoeringsagenda’s en zet de

benodigde stappen. Nagenoeg alle deadlines zijn gehaald, waarbij goed wordt

samengewerkt tussen de Arubaanse en de Nederlandse experts.

De RMR heeft besloten over te gaan tot het toekennen van de 6e

tranche

liquiditeitssteun van AWG 181 miljoen voor het derde kwartaal 2021. De

verstrekking van deze lening zal gebeuren conform de Comptabiliteitswet 2016.

Om in aanmerking te komen voor de 7e

tranche zal Aruba, naast de afspraken in

de uitvoeringsagenda ook moeten voldoen aan een aantal aanvullende

voorwaarden. Dit zijn medewerking aan de totstandkoming van het nader rapport

bij het voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling en

het CAft informeren over de nadere invulling van besparingsmaatregelen bij de

Algemene Ziektekostenverzekering.

Curaçao

Curaçao heeft nog niet aan alle voorwaarden uit de tweede en derde tranche

liquiditeitssteun voldaan. In de vierde en vijfde tranche is aan Curaçao geen

liquiditeitssteun toegekend, omdat het Cft beoordeelde dat het land nog over

voldoende liquiditeiten beschikte.

De voortgang van de maatregelen uit het landspakket geeft een wisselend beeld.

Er is op diverse onderdelen vertraging opgetreden. De uitslag van de verkiezingen

en de onhelderheid over het standpunt van de inkomende regering ten aanzien

van de Rijkswet COHO, hebben duidelijk een vertragend effect gehad. De tweede

uitvoeringsagenda kon hierdoor pas eind april vastgesteld worden. Ook de

maatregelen om de COVID-19 uitbraak te beteugelen, waaronder een 7 weken

durende lockdown in het tweede kwartaal, hebben vertraging tot gevolg gehad.

De RMR heeft daarom besloten onder voorwaarden over te gaan tot het

toekennen van ANG 168 miljoen liquiditeitssteun in de 6e

tranche aan Curaçao en

deze tranche bovendien op te splitsen in twee deeltranches. De voorwaarden voor

de eerste deeltranche betreffen onder meer de herbevestiging van de onderlinge

regeling tussen Nederland en Curaçao en het vaststellen van de

landsverordeningen die zien op de verlaging van 25% op het totale pakket van

arbeidsvoorwaarden van Statenleden en van Ministers. Voorts het alsnog

nakomen van de afspraken uit de Uitvoeringsagenda zoals het delen van

informatie met Nederland inzake het belastingstelsel. Aan het Cft dient Curaçao

alsnog eerder verzochte informatie te leveren. De voorwaarden aan de tweede

deeltranche betreffen het vaststellen van de uitvoeringsagenda met daarin

vervolgstappen met betrekking tot de betaalbaarheid van de sociale zekerheid

(schommelfonds SVB) en de kostenbeheersing bij het Curacao Medical Center.

Voor de hervorming van het fiscaal stelsel en de belastingdienst moet de RvM

plannen van aanpak vaststellen.

Om in aanmerking te komen voor de 7e

tranche zal Curaçao, naast de afspraken

in de Uitvoeringsagenda, eveneens actief moeten bijdragen aan het nader rapport

bij het voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling.

Sint Maarten

Het afgelopen kwartaal was de eerste periode waarin Sint Maarten en Nederland

op basis van concrete afspraken uit een uitvoeringsagenda samen zijn gaan

werken aan de uit te voeren maatregelen. Tijdens deze eerste stappen bleek voor

een aantal maatregelen dat de implementatie hiervan ingewikkelder zal zijn dan

verwacht. In verschillende gevallen is de uitgangssituatie nijpender dan voorzien,

waardoor het realiseren van verbeteringen complexer zal zijn en voor een

zorgvuldige uitvoering meer tijd zal moeten worden ingeruimd dan in eerste

instantie was gepland. Daarnaast blijkt de aan Sint Maartense zijde beschikbare

capaciteit, zowel kwantitatief als kwalitatief, steeds een groot struikelblok.

Daardoor zijn niet alle overeengekomen deadlines in het tweede kwartaal

gehaald. Ik constateer nu dat verschillende deadlines uit de uitvoeringsagenda

weliswaar ambitieus, maar toch niet voldoende realistisch zijn gebleken. Om deze

reden zijn in de uitvoeringsagenda voor het derde kwartaal meerdere deadlines

bijgesteld.

De RMR heeft daarom besloten onder voorwaarden over te gaan tot het

toekennen van ANG 48 miljoen liquiditeitssteun in de 6e

tranche aan Sint Maarten.

Als voorwaarden zijn hieraan verbonden het vaststellen van een drietal plannen

van aanpak, maatregelen op het terrein van detentie conform het landspakket en

herstel van goed bestuur op de luchthaven en het aanleveren van informatie bij

het Cft.

Conform het advies van het Cft heeft de RMR besloten alvast maatregelen aan te

kondigen die in de Uitvoeringsagenda voor het vierde kwartaal zullen worden

opgenomen. Dit betreft maatregelen met betrekking tot de zorgkosten.

Om in aanmerking te komen voor de 7e

tranche zal Sint Maarten, naast de

afspraken in de Uitvoeringsagenda, eveneens actief moeten bijdragen aan het

nader rapport bij het voorstel van Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en

ontwikkeling. Ook zal Sint Maarten verdere concrete voortgang moeten tonen op

het terrein van detentie. Voor zowel de 6e als de 7e

tranche wordt van de regering

van Sint Maarten verlangt dat de benodigde vervolgstappen worden gezet om de

problemen op de luchthaven te herstellen en de succesvolle voortgang van het

project tot herstel van de luchthaventerminal veilig te stellen.

Tot slot

Aan de liquiditeitssteun aan Curaçao en Sint Maarten zijn in verband met

vertragingen in het tweede kwartaal voorwaarden verbonden waardoor

verstrekking niet onmiddellijk zal plaatsvinden. Om de verstrekking zo spoedig

mogelijk na het voldoen aan de voorwaarden, en conform de Comptabiliteitswet

2016, te kunnen laten plaatsvinden heeft de RMR mij gemachtigd om in overleg

met de minister-president en de minister van Financiën te beoordelen of aan deze

voorwaarden is voldaan en tot uitbetaling kan worden overgegaan.

Bijgaand ontvangt uw Kamer de Toetsingskaders bij deze te verstrekken

liquiditeitsleningen.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...