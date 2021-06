WILLEMSTAD, 28 juni 2021

Ook dit jaar werden weer twee conferentiebundels uitgegeven die werden samengesteld door de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) in samenwerking met de Universidad de Puerto Rico, Río Piedras. Dit is de elfde keer dat de opbrengsten van de Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) worden uitgegeven. Samen telt de reeks nu 22 boeken met artikelen over Caribisch Nederland en Greater Caribbean die op Curaçao worden uitgegeven. Door de naweeën van de COVID-19-pandemie, bleek de Eastern Caribbean Islands Cultures Conference in 2020 die in Martinique zou plaatsvinden, niet door te kunnen gaan. Dit weerhield de onderzoekers er niet van om hun bijdrage voor de twee conferentiebundels op te sturen met de twee hier besproken nieuwe volumes als resultaat. De boeken die onder redactie van Nicholas Faraclas (University of Puerto Rico, Río Piedras), Ronald Severing, Elisabeth Echteld en Wim Rutgers (alle drie UoC) en Christa Weijer, tot stand zijn gekomen hebben de volgende titels:

Navigating Crosscurrents: Trans-linguality, Trans-culturality and Trans-identification in the Dutch Caribbean and beyond. Volume 1, Curaçao/Puerto Rico: University of Curaçao, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, UPR. FPI/UoC, p. 386.

Negotiating Crosswinds: Trans-linguality, Trans-culturality and Trans-identification in the Greater Caribbean. Volume 2. Curaçao/Puerto Rico: University of Curaçao, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, UPR. FPI/UoC, 406 pp.

De conferentie op Martinique zal over enkele maanden alsnog doorgang vinden. De overhandiging van de twee boeken aan de meeste lokale auteurs vond onlangs plaats.

Op de omslagen van de boeken zijn twee prachtige olieverfschilderijen afgebeeld van de Curaçaose beeldend kunstenares en grafisch ontwerper Ariadne Faries (1968-2020), die ons in 2020 helaas is ontvallen. Het was heel fijn dat familie van deze veelzijdige kunstenares op 24 juni aanwezig was bij de aanbieding bij de Algemene Faculteit, van de boeken aan de lokale onderzoekers die hun bijdragen leverden aan de bundels.

De onderwerpen die voornamelijk taal, cultuur, onderwijs en samenleving van het Caribische gebied betreffen, zijn zeer divers. De Curaçaose bijdragen waren dit jaar van medewerkers van de Algemene Faculteit. Ook van afgestudeerden van Aruba en Curaçao van de opleidingen Engels en Spaans van de Algemene Faculteit, zijn er publicaties te lezen. De auteurs die deze keer verder bijdroegen zijn wijdverspreid en komen uit landen als VS, Puerto Rico, St. Maarten, Trinidad, Ghana, Nederland, Canada, Jamaica, St. Croix, Guayana, Engeland en Duitsland. De bundels zijn in de lokale boekhandels verkrijgbaar.

Met de uitgave van de jaarlijkse bundels stimuleert de UoC het doen van onderzoek door het bieden van de gelegenheid voor vak- en wetenschappelijke publicaties aan ervaren en jonge onderzoekers.

Op de foto, Elisabeth Echteld, Ronald Severing, Rosâne Faries, Ana Thais Wu, Jamie Lee Wyatt, Rose Mary Allen, Elix Faries, Milousha Faries, Ithel Brute, Sonja Faries, Janneke Beerman; Adrienne Fernandes (decaan Algemene Faculteit) Foto: Brian Damiana

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...