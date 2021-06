Op zondagavond 27 juni organiseerde de Curaçao Boxing Association (CuraBox) voor de derde keer van dit jaar amateur bokswedstrijden. De wedstrijden vonden plaats bij A&A Boxing en waren gratis te zien via een livestream van sport.cw De eerste wedstrijd was een demonstratiewedstrijd tussen de twee 9-jarige Shermilon Susana (Supreme Boxing Centre) en Dylan Ocampo (Pro-Fit) waarbij vanwege de jonge leeftijd stoten naar het hoofd niet toegestaan waren. Zoals gebruikelijk bij een demonstratiewedstrijd was de uitslag een onbeslist en ontvingen beiden een medaille van de CuraBox voorzitter Edwin Baas. In de tweede wedstrijd, een Welterweight bout (63-69 kg) won Denzel Ignacio (66.3 kg) van A&A Boxing unaniem van Sherven Maduro (65.1 kg) van Supreme Boxing Centre. De medailles werden uitgereikt door de penningmeester van CuraBox, Sem Klein. In de derde partij, ook in het Welterweight (63-69 kg) won Dylano Streedel (67.1 kg) van Supreme Boxing Centre) unaniem van Noah Van Der Meulen (66.8 kg) van A&A Boxing. De bokser ontvingen de medailles uit handen van CuraBox commissaris Huibertico Balentien. In de vierde en laatste partij in het Middleweight (69-75 kg) won Kevin Scharbaai (71.9 kg) van Baas Sports unaniem van Dwinley Mathilda (74.2 kg) van Supreme Boxing Centre. De medailles werden uitgereikt door de vice-voorzitter van CuraBox, Andy Frans. Men kan de hele avond met alle wedstrijden bekijken via https://youtu.be?WCOXf1cAUbo

Sunday evening, June 27, the Curaçao Boxing Association (CuraBox) organized for the third time this year amateur boxing bouts. The bouts took place at A&A Boxing and were broadcast for free via a live stream from sport.cw

The first bout was an exhibition between the two 9-year-old Shermilon Susana (Supreme Boxing Centre) and Dylan Ocampo (Pro-Fit) where punches to the head were not allowed due to the young age. As usual in an exhibition match, the result was a draw and both received a medal from CuraBox president Edwin Baas.

In the second bout, a Welterweight bout (63-69 kg) Denzel Ignacio (66.3 kg) of A&A Boxing won unanimously against

Sherven Maduro (65.1 kg) of Supreme Boxing Center. The medals were presented by the treasurer of CuraBox, Sem Klein.

In the third bout, also in the Welterweight (63-69 kg) Dylano Streedel (67.1 kg) of Supreme Boxing Center) won unanimously against Noah Van Der Meulen (66.8 kg) of A&A Boxing. The boxer received the medals from CuraBox commissioner Huibertico Balentien.

In the fourth and final bout in the Middleweight (69-75 kg), Kevin Scharbaai (71.9 kg) of Baas Sports defeated Dwinley Mathilda (74.2 kg) of Supreme Boxing Center unanimously. The medals were presented by the Vice-President of CuraBox, Andy Frans.