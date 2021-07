Boneiru ta wardando riba sèn ku Hulanda a primintí pa drecha kayanan Bonaire wacht op toezegde geld uit Nederland om wegen op te knappen

Boneiru ta wardando riba sèn ku Hulanda a primintí pa drecha kayanan

Kralendijk – E plan pa drecha mas kaminda na Boneiru ta kla. E kamindanan ku nan ta bai traha riba dje den e temporada binidero ta konosí. E úniko kos ku falta awor akí ta e último parti di e sèn ku Hulanda a primintí pa ehekutá e programa di kaminda (wegenprogramma).

Ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa ta finansiá e programa di kaminda. E ministerio ta depositá e sèn pa e kamindanan den diferente parti riba kuenta di banko di Entidat Públiko Boneiru. Esaki ta sosodé entre otro a base di progreso di e programa. Na e momentu aki Entidat Públiko Boneiru ta sperando riba e siguiente parti, di manera ku por ehekutá e programa segun e planifikashon ku nan a presentá. Awor akí ya kaba renobashon di Kaya Commerce ta den pleno marcha. E siguiente kamindanan ku nan ta bai kuminsá kuné ta Kaya Hermandad, Kaya Gramel i Kaya Neerlandia.

Fondo

Den e akuerdo di gobernashon di 2017 a disidí pa strukturalmente pone 5 mion euro disponibel pa eksplotashon di infrastruktura físiko na islanan BES for di 2018 te ku 2033. A stipulá un norma pa repartishon di manera ku tur aña ta reservá 2,75 mion euro pa Boneiru pa eliminashon di e retraso den mantenshon di e kamindanan.

Mester hasi uso di e medionan na un manera efisiente i efikas sí. Pa e motibu aki for di Den Haag (ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa) tur aña ta hasi un evaluashon a base di efisiensia i efikasia di e medionan. Na aña 2019 Boneiru a risibí e medionan pa promé biaha pa 2018 i 2019. Un suma total di 5,5 mion euro. Mas aleu na aña 2019 Boneiru a risibí un impulso pa un biaha so di 3 mion euro pa e kamindanan rònt di e skolnan. En total Boneiru a risibí pues 8,5 mion euro pa e kamindanan. Importante pa menshoná ta tambe ku a hasi un palabrashon ku e islanan por hasi petishon pa medionan pa e próksimo 4 aña, di manera ku nan tin un suma mas grandi pa por kuminsá ku proyektonan grandi di kaminda tambe.

Pa e motibu aki Boneiru a entregá un petishon pa medionan na rason di 11 mion euro pa 2021 te ku 2023. E suma akí no ta bini den un solo transakshon, pero nan ta pag’é den diferente parti. Na luna di yüli 2021 nan lo hasi un transakshon di 3 mion euro. Na fin di 2021 i durante 2022 e fondonan ku ta resta lo sigui. Ku e fondonan aki ta renobá en total 18 kaminda kompletamente (wak e komunikado pa prensa anterior). Na aña 2022 lo hasi un petishon pa e periodo di 2024 – 2028. Den kaso ku e trabounan kana rápidamente, kisas lo por hasi un apelashon riba e fondonan akí mas promé.

Tim di programa

Pa por hasi uso na un manera efisiente i efikas di e medionan, na fin di aña 2020 a formulá un programa, e Programa di Mas Aña pa Kamindanan di Boneiru (Meerjarenprogramma Wegen Bonaire – MJOP). Pa ehekushon di e programa akí a lanta un tim apart, pa kua a kontratá vários profeshonal eksterno. E munisipionan Rotterdam i Alphen aan de Rijn ta aktua komo konsehero.

Banda di planifikashon i realisashon di renobashon di e kamindanan e tim ta dirigí su mes entre otro tambe riba mehorashon di proseduranan atministrativo i finansiero, komunikashon i organisashon di un sistema profeshonal pa maneho di kaminda (Gisib), den kua ta inkluí tur informashon di tur kaminda na Boneiru; den esaki e tim ta traha huntu ku e kompanianan di utilidat. E tim ta dirigí su mes tambe riba formulashon di e plan di término mas largu (2023 i mas aleu) pa renobashon i mantenshon di e kamindanan.

Bonaire wacht op toezegde geld uit Nederland om wegen op te knappen

Kralendijk – Het plan om meer wegen van Bonaire te verbeteren ligt klaar. De wegen die komende tijd worden aangepakt zijn bekend. Het enige wat nu nog nodig is, is de restant van het toezegde geld uit Nederland om het wegenprogramma uit te voeren.

Het wegenprogramma wordt gefinancierd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het geld voor de wegen stort het ministerie in gedeeltes op de bankrekening van het OLB. Dit gebeurt onder andere aan de hand van voortgang van het programma. Op dit moment is het OLB in afwachting van de volgende tranche, zodat de wegen volgens de gepresenteerde planning kunnen worden uitgevoerd. Nu al is de renovatie van de Kaya Commerce in volle gang. De eerstvolgende wegen die zullen starten zijn de Kaya Hermandad, de Kaya Gramel en de Kaya Neerlandia.

Fondsen

In het regeerakkoord van 2017 is er besloten om structureel €5 miljoen beschikbaar te stellen voor exploitatie van de fysieke infrastructuur op de BES-eilanden vanaf 2018 tot en met 2033. Er is een verdeelsleutel bepaald waardoor er voor Bonaire elk jaar €2,75 miljoen wordt gereserveerd voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de wegen.

De middelen moeten wel doelmatig en doeltreffend worden besteed. Vandaar dat vanuit Den Haag (Min I&W) elk jaar een toets wordt gedaan op doelmatigheid en doeltreffendheid van de middelen. Bonaire heeft in 2019 voor het eerst de middelen ontvangen voor 2018 en 2019. Een totaalbedrag van €5,5 mln. Verder heeft Bonaire in 2019 ook een eenmalig impuls gekregen voor de wegen rondom scholen van €3 mln. Dus in totaal heeft Bonaire €8,5 mln. ontvangen voor de wegen. Ook belangrijk om te melden is dat er een afspraak is gemaakt dat de eilanden middelen kunnen aanvragen voor de aankomende 4 jaar zodat ze een groter bedrag hebben om ook met grote wegenprojecten aan de slag te kunnen.

Daarom heeft Bonaire een aanvraag ingediend voor de middelen voor 2021 t/m 2023 van €11 mln. Dit bedrag wordt niet in een keer overgemaakt maar in delen uitbetaald. In juli 2021 zal een bedrag van € 3 mln. worden overgemaakt. Eind 2021 en in 2022 volgen de resterende fondsen. Met deze fondsen worden in totaal 18 wegen geheel gerenoveerd (zie vorig persbericht). In 2022 zal een aanvraag worden ingediend voor de periode 2024-2028. Indien de werkzaamheden in de jaren 2021 en 2022 voorspoedig verlopen, zal wellicht eerder een beroep op deze fondsen kunnen worden gedaan.

Programmateam

Voor de doelmatige en doeltreffende besteding van de middelen is eind 2020 een programma opgesteld, het Meerjarenprogramma Wegen Bonaire (MJOP). Voor de uitvoering van dit programma is een apart team ingesteld, waarvoor diverse interne en externe professional zijn ingehuurd. De Gemeente Rotterdam en Alphen aan de Rijn treden op als adviseur.

Naast de planning en realisatie van de renovatie van de wegen richt het team zich onder meer ook op het verbeteren van de administratieve en financiële procedures, de communicatie en het inrichten van een professioneel wegbeheersysteem (Gisib), waarin alle gegevens van alle wegen van Bonaire worden opgenomen; daarbij werkt het team samen met de nutsbedrijven. Het team richt zich ook op het opstellen van het langere termijn plan (2023 en verder) voor de renovatie en het onderhoud van de wegen.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...