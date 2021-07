Maneho finansiero di Bonaire ta preokupá Cft / Cft heeft zorgen over financieel beheer Bonaire

Maneho finansiero di Bonaire ta preokupá Cft

Kolegio Ehekutivo ta konfrontando retonan grandi riba tereno di maneho finansiero i ta nesesario pa tuma medida pa formalisá maneho di tereno. Kolegio di supervishon finansiero di Bonaire, Sint Eustatius i Saba (Cft) a mustra riba e puntonan aki den su kòmbersashonnan ku Kolegio Ehekutivo. Ademas Cft ta konsehá Bonaire pa traha un plan di gastu pa e reservanan akumulá di e último añanan.

Tin informashon positivo tokante e rekuperashon premirá den e di dos mitar di aña na Bonaire. E kantidad di infekshon di coronavirus ta bou di kòntrol, parsialmente komo konsekuensia di un grado relativamente haltu di vakunashon. Rekuperashon di turismo lo kondusí entrada di impuesto mas haltu pa Bonaire. Den e promé kuartal di 2021 e entradanan relashoná ku turismo tabata USD 0,5 mion ménos ku loke a presupuestá. E espektativa ta ku e entradanan aki, inkluyendo entrada di impuesto, lo oumentá den e di dos mitar di aña di 2021.

Bonaire no ta progresando sufisientemente riba tereno di maneho finansiero. Akountent a emití un apstenshon di opinion pa e kuenta anual di 2020. Aktualmente ta ehekutando un aktualisashon di e plan di mehoramentu di e maneho finansiero. Debí na retraso den mehoramentu di maneho finansiero, un deklarashon aprobatorio di akountent pa 2021 no ta parse faktibel mas. Ta di gran importansia pa Bonaire tuma e medidanan nesesario den su maneho finansiero i traha pa logra un deklarashon aprobatorio di akountent pa 2022. Ku yenamento di dos funshon importante – Hefe di Finansa i Sekretario Insular – Cft ta spera ku Bonaire lo tuma e pasonan nesesario.

Ora ku a aprobá e presupuesto, Minister di Asuntonan Interno i Relashon den Reino (BZK) a pone entre otro komo kondishon ku Entidat Públiko Bonaire lo stipulá rápidamente su maneho di tereno. Sinembargo, e nota preliminar (kadernota) pa maneho di tereno tin basta tempu kaba na Konseho Insular. Entretanto e fechanan límite di respektivamente 31 di desèmber 2020 i 30 di aprel 2021 pa aprobashon di e maneho aki a pasa kaba.

Cft a hasi un bishita na Bonaire dia 29 di yüni 2021 i a hiba kòmbersashon ku Kolegio Ehekutivo, Konseho Insular, e Representante di Reino suplente i e Direktor di Programa di e Akuerdo di Gobernashon.

Cft heeft zorgen over financieel beheer Bonaire

Het Bestuurscollege staat voor grote uitdagingen op het gebied van financieel beheer en moet stappen maken in het formaliseren van het grondbeleid. Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft dit in de gesprekken met het Bestuurscollege aangegeven. Het Cft adviseert Bonaire daarnaast een bestedingsplan te maken voor de opgebouwde reserves van de afgelopen jaren.

Er zijn positieve berichten over het te verwachte herstel in het tweede halfjaar op Bonaire. Het aantal coronabesmettingen is onder controle, mede als gevolg van een relatief hoge vaccinatiegraad. Het herstel van het toerisme zal leiden tot hogere belastingopbrengsten voor Bonaire. In het eerste kwartaal van 2021 waren de toerisme-gerelateerde baten USD 0,5 miljoen lager dan begroot. De verwachting is dat deze baten, waaronder belastingopbrengsten, in het tweede halfjaar van 2021 zullen toenemen.

Bonaire boekt onvoldoende voortgang op het gebied van financieel beheer. De accountant kwam bij de jaarrekening van 2020 tot een oordeelonthouding. Momenteel wordt een update van het verbeterplan financieel beheer uitgevoerd. Door vertragingen in de verbeteringen van het financieel beheer lijkt een goedkeurende accountantsverklaring voor 2021 niet meer haalbaar. Het is van groot belang dat Bonaire de noodzakelijke stappen zet in het financieel beheer en toewerkt naar een goedkeurende accountantsverklaring voor 2022. Met de invulling van twee belangrijke functies – het hoofd Financiën en de eilandsecretaris – hoopt het Cft dat Bonaire de noodzakelijke stappen zet.

Bij de goedkeuring van de begroting stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onder meer als voorwaarde dat het openbaar lichaam Bonaire snel het grondbeleid vaststelt. De kadernota voor het grondbeleid ligt echter al geruime tijd bij de Eilandsraad. De deadlines van 31 december 2020, respectievelijk 30 april 2021, voor het vaststellen van dit beleid zijn inmiddels verstreken.

Het Cft bracht op 29 juni 2021 een bezoek aan Bonaire en voerde gesprekken met het Bestuurscollege, de Eilandsraad, de waarnemend Rijksvertegenwoordiger en de programmamanager van het bestuursakkoord.

