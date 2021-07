PETER R. DE VRIES A FAYESE

Peter R. de Vries heeft de aanslag op zijn leven vorige week dinsdag in Amsterdam niet overleefd. Hij is in het bijzijn van zijn geliefden overleden in het ziekenhuis. “We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar”, laten zijn nabestaanden weten in een gezamenlijke verklaring. De Vries is 64 jaar geworden.

De Vries werd vorige week neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard, het tv-programma waar hij zeer geregeld aanschoof als deskundige. Op weg naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij het Leidseplein, werd hij vijfmaal onder vuur genomen. Sindsdien lag hij zwaargewond in het ziekenhuis.

