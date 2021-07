Ta stream festival literario riba fbpágina di Arte di Palabra Boneiru Literair festival wordt gestreamd via de fb-pagina van Arte di Palabra Bonaire

Boneiru tin 8 partisipante den e kompetensia literario di papiamentu di Arte di Palabra. E kompetensia di islanan ABC ta tuma lugá djárason 28 yüli 2021 na Aruba na Cas di Cultura. Públiko por presensia e obranan ku partisipantenan di Boneiru, Aruba i Kòrsou ta trese dilanti. Pa esnan ku no por ta presente, por sigui e evento pa medio di página di facebook di Arte di Palabra Boneiru. Boneiru lo kompetí ku diesun obra repartí bou di ocho partisipante. Boneiru tin representashon den tur kategoria, esta di poesia eksistente, poesia original, kuenta eksistente i kuenta original. Loke ta trata poesia i kuenta eksistente, partisipantenan lo deklamá poesia i kuenta eksistente di entre otro Pierre Lauffeur, Juan “Nòchi” Coffie i Giovani Gijsbertha. Shete di e partisipantenan ta outor di nan propio obra, esta poesia i kuenta original.

Via página di facebook Arte di Palabra Boneiru por sigui e kompetensia. Programa di transmishon ta planiá pa kuminsá ku antesala pa 5’or di atardi. E parti ofisial di e evento ta ranka sali mitar di seis di atardi. Pa 6’or lo inisiá ku e promé obranan den kategoria A.

Kategoria A ta e kategoria di Poesia eksistente. Den e kategoria aki Ramso Coffie lo trese un poesia eksistente di Pierre Lauffer titulá “Na final di kaminda” i Lygaira Pieters lo trese un poesia eksistente di Juan Nòchi Coffie titulá “Mi idioma”.



Den e kategoria B partisipantenan a krea nan propio obra, esta poesia original. Jeaniro Dorothea lo deklama “Sanashon interno”, Maria-Luisa Troncon “Bas den bo kas” i Ramso Coffie “Pensamentu di un hóben”.



Den e kategoria C di poesia original, Juriella Josephia ta trese su propio obra titulá “Tempu”, Irlenska Martinus “E spil” i Akeesha Cicilia “E yu di e mama soltera”.



Kategoria D ta kategoria di kuenta eksistente. Jeaniro Dorothea lo deklama “Wincho Buyado” skibí pa Giovanni Gijsbertha.



Kategoria E ta konsistí di kuenta orginal. Radinka Alberto lo representá Boneiru den e kategoria aki ku su obra titulá “Ban eksplorá Boneiru”.

Den kategoria E di kuenta original Juriella Josephia ta deleitá públiko ku propio obra titulá “E buki di aña”.

PERSBERICHT

Afdeling Communicatie en Protocol van het openbaar lichaam Bonaire

Kaya Grandi 63a

Telefoon: 715-5330 | e-mail: communicatie@bonairegov.com

Datum: 28 – 07 – 2021

Literair festival wordt gestreamd via de fb-pagina van Arte di Palabra Bonaire

Bonaire heeft 8 deelnemers die meedoen aan de literaire wedstrijd in het Papiamentu van Arte di Palabra. De wedstrijd van de ABC-eilanden vindt plaats op woensdag 28 juli 2021 in de Cas di Cultura op Aruba. Publiek kan aanwezig zijn bij de presentaties van de deelnemers uit Bonaire, Aruba en Curacao. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen het evenement via de facebook-pagina van Arte di Palabra Bonaire volgen. Bonaire doet mee met 11 voordrachten verdeeld over 8 deelnemers. Bonaire wordt in alle categorieën vertegenwoordigd, met name bestaande gedichten, zelfbedachte gedichten, bestaande verhalen en zelfbedachte verhalen. Voor wat betreft bestaande gedichten en verhalen zullen de deelnemers bestaande gedichten en verhalen van onder andere Pierre Lauffer, Juan ‘Nòchi’ Coffie en Giovanni Gijsbertha voordragen. Zeven van de deelnemers zijn auteur van hun eigen werk, zelfbedachte gedichten en verhalen dus.

Via de facebook-pagina Arte di Palabra Bonaire kan de wedstrijd gevolgd worden. De planning is om de uitzending om 17:00 u. te beginnen met het voorprogramma. Het officiële gedeelte gaat om 17:30 u. van start. Om 18:00 u. wordt begonnen met de eerste presentaties in categorie A.

Categorie A is de categorie van bestaande gedichten. In deze categorie draagt Ramso Coffie een bestaand gedicht van Pierre Lauffer voor, getiteld ‘Na final di kaminda – Aan het eind van de weg’ en Lygaira Pieters draagt een bestaand gedicht van Juan ‘Nòchi’ Coffie voor, getiteld ‘Mi idioma – Mijn Taal’.

In categorie B hebben de deelnemers hun eigen werk geschreven, zelfbedachte gedichten dus. Jeaniro Dorothea draagt ‘Sanashon interno – Inwendige genezing’ voor, Maria-Luisa Troncon ‘Bas den bo kas – Baas in eigen huis’ en Ramso Coffie ‘Pensamentu di un hóben – Gedachten van een jongere’.

In categorie C van zelfbedachte gedichten, presenteert Juriella Josepha haar eigen werk getiteld ‘Tempu – Tijd’, Irlenska Martinus ‘E spil – De spiegel’ en Akeesha Cicilia ‘E yu di e mama soltera – Het kind van de alleenstaande moeder’.

Categorie D is de categorie van bestaande verhalen. Jeaniro Dorothea draagt ‘Wincho Buyado – Wim de Opschepper’ voor, geschreven door Giovanni Gijsbertha.

Categorie E bestaat uit zelfbedachte verhalen. Radinka Alberto vertegenwoordigt Bonaire in deze categorie met haar eigen werk, getiteld ‘Ban eksplorá Boneiru – Laten wij Bonaire gaan ontdekken’. Ook in categorie E van zelfbedachte verhalen gaat Juriella Josephia het publiek vermaken met haar eigen werk, getiteld ‘E buki di aña – Boek van het jaar’.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news WhatsApp





Tweet



Email

Print



Like this: Like Loading...