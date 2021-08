Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben overeenstemming bereikt over het wetsvoorstel voor de Rijkswet Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO). In de afgelopen maanden hebben verschillende gespreksrondes plaatsgevonden tussen de partijen over de adviezen van de Raad van State en de Caribische Raden van Advies.

Staatssecretaris Raymond Knops: ‘De afgelopen maanden hebben we als landen binnen het Koninkrijk intensieve gesprekken gevoerd en er is stevig onderhandeld. Ik ben blij dat we het nu samen eens zijn over het wetsvoorstel, dat ervoor gaat zorgen dat de financieel-economische weerbaarheid van Aruba, Curaçao en Sint Maarten wordt vergroot. Het is het fundament onder de langjarige samenwerking die we met elkaar hebben afgesproken.’

Gobièrnu di Kòrsou Gobierno di Aruba Government of Sint Maarten VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad VNO – Vertegenwoordiging van Nederland in Oranjestad VNP – Dutch Representation Office in Sint Maarten Koninkrijksrelaties

