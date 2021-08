Buki tokante desaroyo di nos komunidatnan entregá na Nolly Oleana i Bòi Antoin

Kralendijk – Ofisialmente a entregá e buki ‘Antilliaans Erfgoed – Patrimonio Antiano’, den kua ta deskribí kon komunidatnan a desaroyá na islanan ABC, na gezaghèber interino Reynold ‘Nolly’ Oleana i Franklin ‘Bòi’ Antoin, presidente di FuHiKuBo. E buki ta parti di e proyekto ‘Travelling Caribbean Heritage’.

E buki ta laga e lesadó pensa tokante e patrimonio kultural di Aruba, Boneiru i Kòrsou i e diáspora antiano na Hulanda. ‘Antilliaans Erfgoed – Patrimonio Antiano’ ta konsistí di dos tomo. Den e promé tomo, ‘Toen en nu – Ántes i awor’ ta investigá kon den e pasado kolonial tabata mira kulturanan lokal i kon e kulturanan akí a emansipá nan mes pokopoko. Den e di dos tomo ‘Nu en verder – Awor i mas aleu’, preguntanan tokante e desafionan ku e kulturanan akí ta konfrontá awendia ta para sentral.

Un liña kòrá ku ta kore atraves di ámbos tomo ta kon e opinionnan tokante patrimonio kultural tabata i ta konektá ku otro, i e desafionan di formashon di nashon i ‘nation branding’, merkadeo di nashon. Por haña e buki ‘Antilliaans Erfgoed – Patrimonio Antiano’ na Biblioteka Públiko Boneiru na Kaya Gramèl. Por haña un ehemplar tambe den arkivo di FuHiKuBo.

Un tim di sientífiko di orígen hulanda karibense i hulanda oropeo a skirbi e buki ‘Antilliaans Erfgoed – Patrimonio Antiano’ ku ta parti di e proyekto ‘Travelling Caribbean Heritage’. Den e proyekto ‘Travelling Caribbean Heritage’ sientífikonan sénior i spesialistanan riba tereno di patrimonio, huntu ku hóbennan, ta investigá kon dokumentashon di i reflekshon riba patrimonio por kontribuí na desaroyo di komunidatnan.

E proyekto ‘Travelling Caribbean Heritage’ di e Organisashon Hulandes pa Investigashon Sientífiko (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek – NWO) ta bou di direkshon di Prof.dr. G. Oostindie i dr. Alex van Stipriaan, ku kordinashon i aporte di Liliane de Geus i Stacey Macdonald na Boneiru.



Boek over ontwikkeling van onze samenlevingen overhandigd aan Nolly Oleana en Boi Antoin

Kralendijk – Het boek “Antilliaans Erfgoed”, waarin wordt beschreven hoe de samenlevingen zich hebben ontwikkeld op de ABC eilanden, is officieel overhandigd aan de waarnemend Gezaghebber van Bonaire, Reynold “Nolly” Oleana en voorzitter van FuHiKuBo, Franklyn “Boi” Antoin. Het boek is onderdeel van het project ‘Travelling Caribbean Heritage’.

Het boek laat de lezer nadenken over het cultureel erfgoed van Aruba, Bonaire en Curaçao en van de Antilliaanse diaspora in Nederland. “Antilliaans Erfgoed” bestaat uit twee delen. In het eerste deel, Toen en nu, wordt onderzocht hoe er in het koloniale verleden werd aangekeken tegen de lokale culturen en hoe die culturen zich langzamerhand emancipeerden. In het tweede deel, Nu en verder, staan vragen centraal over de uitdagingen waar deze culturen zich vandaag de dag mee te maken krijgen.

Een rode draad door beide bundels is hoe opvattingen over cultureel erfgoed verbonden waren en zijn, en de uitdagingen van natievorming en nation branding. Het boek “Antilliaans Erfgoed” is te vinden in de openbare bibliotheek van Bonaire aan de Kaya Gramel. Eén exemplaar is ook te vinden in het archief van FuHiKuBo

Het boek “Antilliaans Erfgoed”, dat onderdeel is van het project ‘Travelling Caribbean Heritage’, is geschreven door een team wetenschappers met Caribisch Nederlands en Europees Nederlandse afkomst. In het project ‘Travelling Caribbean Heritage’ onderzoeken senior wetenschappers en erfgoedspecialisten, samen met jongeren, hoe het documenteren van erfgoed en het nadenken over erfgoed kan bijdragen aan de ontwikkeling van samenlevingen.

Het project ‘Travelling Caribbean Heritage’ van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), wordt gestuurd door prof.dr. G. Oostindie en dr. Alex van Stipriaan met coördinatie op Bonaire en bijdrage van Liliane de Geus en Stacey MacDonald.

Share on: WhatsApp

Like this: Like Loading...