Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 26 di ougùstùs 2021 i Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 26 di ougùstùs 2021

Spich di Gezaghèber Edison Rijna riba 26 di ougùstùs 2021

Kralendijk – Bon dia,

Den e delaster simannan e kantidat di kaso di kontagio ku COVID tabata abou i el a keda stabil. Awor akí tin 20 kaso aktivo di COVID-19 na Boneiru. Na e momentonan akí no ta responsabel pa suavisá e medidanan eksistente. Te ainda tin e menasa di un brote grandi di e variante di dèlta. Manera ta konosí hende ta pega muchu mas lihé ku e variante akí. P’esei nos ta prolongá e medidanan aktual di nivel di riesgo 2 te promé di òktober 2021.

Esaki ta nifiká entre otro ku no ta permití pa mas ku 50 persona bini huntu. Ta permití un máksimo di shen hende na evento. Pa mas informashon wak riba http://www.bonairecrisis.com

Mi ke hasi un yamada na tur establesimentu di hóreka pa nan no organisá fiesta grandi i pa tene nan mes na e reglanan básiko. Nos ta mira ku na e hermana islanan Kòrsou i Aruba tin brote grandi pa motibu di fiesta den establesimentunan di hóreka. Mi ke kòrda tur hende ku ta prohibí pa tene fiesta bailabel paden.

Nos ta trahando pa denter di algun siman bira posibel pa hende por bini huntu den un grupo grandi, esta si e kantidat di kasonan di kontagio ta permití. P’esei nos ta preparando pa fasilitá evento di mas ku 100 hende. E idea ta pa atmití hende ku ta bakuná òf hende ku a tèst poko algu promé ku e evento tuma lugá. Pronto nos lo bini ku mas informashon.

E siman akí nos a anunsiá ku Aruba, Kòrsou i St. Maarten a bira pais di riesgo haltu. Awor biaheronan di e islanan akí pa Boneiru ku ta ful bakuná tambe mester hasi tèst pa bini nos isla. Entrante mañan Boneiru ta bira pais di riesgo haltu pa Kòrsou. Biaheronan di Boneiru ku ta biaha pa Aruba i Kòrsou i ta biaha bèk denter 48 ora despues di a tèst, no mester tèst di nobo pa biaha bèk pa Boneiru. Nan resultado di tèst ora nan a sali di Boneiru ta bálido ainda.

Boneiru a suspendé temporalmente e bùbel ku Aruba, Kòrsou i St. Maarten. Esaki tabata nesesario komo ku e kantidat di kontagio na e islanan hermana ta masha haltu. Ke men e chèns ku tin pasahero kontagiá den avion rumbo pa Boneiru ta mas haltu. Asina ku e kantidat di kaso di kontagio na e islanan hermana ta permití, nos lo wak si nos por bolbe introdusí e bùbel entre e islanan.

Skolnan a kuminsá e siman akí atrobe. Mi ke hasi un yamada na tur alumno, dosente i otro hende ku ta traha na skol, pa nan sigui e reglanan di COVID ku Salubridat Públiko a traha pa skolnan. Mi ke hasi un yamada tambe na tur mayor i alumno entre 12 pa 18 aña pa e hóbennan akí bakuná djasabra awor. Esaki por durante un evento spesial pa hóben na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas di 9 di mainta pa 2 or di tramèrdia.

Dia 2 di sèptèmber awor despues di basta tempu e promé barku krusero ta yega Boneiru atrobe i despues lo tin mas ku lo bishitá nos isla regularmente. Nos a formulá un maneho spesial pa barku krusero i e kompanianan di barku krusero tambe a formulá regla estrikto. Por ehèmpel tur pasahero mester tèst negativo promé ku atmití nan na bordo. Pasaheronan ku no ta bakuná mester bolbe tèst na bordo di e barku promé ku nan yega Boneiru. Nos ta konfia ku asina nos por risibí e barkunan na un forma seif na nos isla.

Dama i kabayeronan, ku doló na mi kurason mi mester anunsiá ku e aña akí atrobe nos no por selebrá Dia di Boneiru en grandi manera nos ta kustumbrá. Mayoria parti di e selebrashonnan kultural no por tuma lugá debí na e riesgo di muchu hende riba otro. Nos lo tin un selebrashon ofisial adaptá.

Nos por ta orguyoso ku delaster tempu nos no tabatin un brote grandi aki na Boneiru. Pero nos no mester kere sí ku awor nos no tin nodi di hasi nada mas. Nos mester tene kuenta ku un momento pa otro nos lo por haña un brote atrobe. P’esei ta importante pa kada un di nos sigui kumpli ku e reglanan di mantené distansia, bai tèst si bo tin keho i kumpli ku e medidanan. I si bo no a bakuná ainda, bai bakuná.

Toespraak van Gezaghebber Edison Rijna op 26 augustus 2021

Kralendijk – Beste mensen,

In de afgelopen weken is het aantal actieve besmettingen met Covid stabiel laag gebleven. Op dit moment zijn er 20 actieve gevallen op Bonaire. Het is nu niet verantwoord om de huidige maatregelen te versoepelen, omdat een uitbraak met de zeer besmettelijke delta variant nog steeds dreigt. Daarom zullen we de huidige maatregelen van risiconiveau 2 verlengen, tot 1 oktober 2021.

Dit betekent onder andere dat er niet meer dan 50 mensen privé samen mogen komen, en evenementen met maximaal 100 personen mogen plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u op bonairecrisis.com kijken.

Ik wil een oproep doen aan alle horeca om geen grote feesten te organiseren en de basismaatregelen in acht te nemen. We zien in de omringende landen Curaçao en Aruba dat feesten in de horeca veelal een bron van uitbraken zijn. Ik herinner jullie er aan dat dansfeesten binnen helemaal verboden zijn.

Wél willen we het binnen enkele weken mogelijk maken dat meer mensen bij elkaar mogen komen, als de besmettingscijfers het toelaten. Daarom zijn we bezig met voorbereidingen om evenementen met meer dan 100 mensen mogelijk te maken. Het idee is dat daarbij mensen toegelaten kunnen worden die gevaccineerd zijn, of die kort voor het evenement getest zijn. Binnenkort zullen we hier meer informatie over geven.

Afgelopen week hebben we aangekondigd dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten hoog risico landen zijn geworden. Reizigers vanuit die eilanden, die volledig gevaccineerd zijn, moeten nu ook testen om binnen te komen. Curaçao beschouwt Bonaire vanaf morgen ook als hoog risico. Reizigers die binnen 48 uur na de testafname vanaf Bonaire heen en weer reizen naar Aruba en Curaçao, hoeven voor de terugreis niet nogmaals te testen. Hun test van vertrek op Bonaire is dan nog geldig.

Bonaire heeft tijdelijk de bubbel met Aruba, Curaçao en Sint Maarten opgeheven. Dit was nodig omdat de besmettingscijfers op deze eilanden heel hoog zijn en er dus meer risico is dat besmette mensen in het vliegtuig zitten. Zodra de cijfers het toelaten zullen we kijken of we weer terug kunnen naar de bubbel tussen de eilanden.

Deze week zijn de scholen weer begonnen. Ik wil alle leerlingen en docenten en andere mensen die op de scholen werken, vragen om je aan de basisregels te houden die de afdeling Publieke Gezondheid heeft opgesteld voor de scholen. Ik wil ook een oproep doen aan alle ouders en leerlingen tussen 12 en 18 jaar, dat deze jongeren zich aanstaande zaterdag tijdens een speciaal evenement bij de sporthal Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas laten vaccineren. Dat kan van 9 uur in de ochtend tot 2 uur in de middag.

Op 2 september komt na lange tijd het eerste cruiseschip weer aan op Bonaire. Er zullen vanaf dan weer regelmatig cruiseschepen afmeren. We hebben daarvoor speciaal beleid opgesteld waar deze passagiers aan moeten voldoen om van boord te kunnen. De cruisemaatschappijen zelf hanteren ook strenge regels. Zo gaat bijvoorbeeld iedereen met een negatieve test aan boord en moeten ongevaccineerden kort voor aankomst op Bonaire nogmaals aan boord testen. We vertrouwen erop dat we de schepen zo veilig kunnen ontvangen op ons eiland.

Dames en heren, met pijn in mijn hart moet ik aankondigen dat het dit jaar helaas niet mogelijk zal zijn om Dia di Boneiru groots te vieren, zoals wij gewend zijn. De meeste culturele activiteiten zullen niet door kunnen gaan vanwege het risico dat teveel mensen bij elkaar komen. Het officiële gedeelte zal in aangepaste vorm plaatsvinden.

We kunnen er trots op zijn dat we de laatste tijd geen uitbraak hebben gehad, maar we moeten ons niet rijk rekenen. We moeten er rekening mee houden dat we elk moment toch nog een uitbraak kunnen krijgen. Daarom, blijf alert, houd afstand en laat je meteen testen bij klachten en hou je aan de maatregelen. En als je nog niet gevaccineerd bent, laat je dan zo snel mogelijk alsnog vaccineren.

Spich di dr. Marian Luinstra-Passchier riba 26 di ougùstùs 2021

Kralendijk – Bon dia,

Awe mainta nos ta wak bèk un ratu riba desaroyo di e vírùs di corona na Boneiru for di e momentu ku e variante di Dèlta a yega nos isla den e di dos mitar di yüli.

Último tempu e kantidat di kontagio a keda basta stabil. Tòg nos ta mira e último simannan akí ku e kantidat di kontagio nobo ta subi levemente. Na kuminsamentu di yüli tabatin un promedio di 10 kaso nobo pa siman. Awor akí, fin di ougùstùs, tin mas òf ménos 20 kaso pa siman.

Esaki ta e grafik ku e kantidat total di kaso di COVID na Boneiru for di e promé kantidat grandi di kontagio na luna di sèptèmber 2020. Boso por mira ku tin ora e liña ta subi steil, einan e kantidat di kaso di COVID-19 tabata subi hopi rápido. E parti di e liña ku ta subi pokopoko ta mustra ku einan e kantidat di kaso di COVID-19 ta subi pokopoko. Awor akí tambe nos ta mira ku e liña ta keda subi pokopoko.

Awor akí mayoria di e plamamentu ta tuma lugá den kasnan di famia ku hende ku no a bakuná. Dos siman pasá atrobe un pashènt ku Covid a drenta hòspital. Danki Dios awor akí e persona ei a sali for di hòspital. Esaki ta un atvertensia pa nos: kualke momentu COVID por ataká.

Nos tur sa ku e kantidat di kontagio na nos islanan ruman a subi hopi rápido. Te ku awor e biaha akí Boneiru no tabatin brote manera na Aruba i Kòrsou. Debí na e situashon na Aruba i Kòrsou, nos na Boneiru mester ta èkstra alerta. Nos tin te ainda e pa un gran parti e variante di dèlta ku ta hopi kontagioso. Si na Boneiru nos haña mesun kantidat grandi di kontagio, nos pashèntnan ku ta gravemente malu no por bai Aruba òf Kòrsou, nan mester bai hòspital na un otro lugá. Hòspital ta yen na Aruba i Kòrsou.

P’esei ta bon pa por lo pronto nos sigui tuma medida pa evitá brote grandi na Boneiru.

Na mes momentu nos ta wak dilanti tambe: Nos ta wak kon bida ku Covid lo ta riba término mas largu. Nos ta spera ku e ora ei nos por biba un bida normal atrobe, kaminda nos ta keda tene kuenta ku Covid, meskos ku nos ta hasi ku e otro malesanan di infekshon manera dengue, chikungunya, grip etc. Den pasado nos a logra dominá malesanan di infekshon manera sarampi, roihun i kentura hel ku bakunashon. Nos ta spera ku riba tèrmino esaki ta e kaso ku COVID tambe.

Si nos wak futuro, e ora ei danki Dios tin algun kos ku ta na nos bentaha:

– Mayoria parti di nos poblashon ta konsiente ku ta importante pa tene nan mes e medidanan di corona. Huntu nos ta tene e vírùs bou di kontròl.

– Na Boneiru 81,7% di e grupo di enfoke di adulto a pasa angua, i 38% di e tinernan. 71.3% di e adultonan ta kompletamente bakuná i 24,8% di e tinernan. Te ainda kada siman algun shen persona ta pasa angua. Mas tantu hende pasa angua, mas chikitu e chèns ta ku lo bini un brote nobo. I lo no ta nesesario pa tuma mas medida.

Nos tin algu reto grandi nos dilanti. Nos ta kuminsá ku un aña eskolar nobo i nos ta habri temporada di barku krusero ku koutela. Nos por hasi esaki komo ku e sifranan di bakunashon ta haltu i pasobra nos ta konsiente ku nos mester siña biba ku COVID. Awe ta e último biaha ku mi ta na konferensia di prensa komo bosero di departamento di Salubridat Públiko. For di promé di sèptèmber un kolega mas hóben, Loes Jaspers, ta tuma over. Mi ta deseá boso i nos tur un futuro bon i salú.

Toespraak van dr. Marian Luinstra-Passchier op 26 augustus 2021

Kralendijk – Bon dia,

Vanmorgen kijken we even terug op de ontwikkelingen van het coronavirus op Bonaire sinds de Delta variant in de tweede helft van juli op het eiland arriveerde.

Het aantal besmettingen is de afgelopen tijd redelijk stabiel gebleven. Toch zien we deze laatste weken dat het aantal nieuwe besmettingen licht stijgt. Begin juli waren het gemiddeld 10 nieuwe gevallen per week, nu, eind augustus, zijn dat er ongeveer 20 per week.

Dit is de grafiek met het totale aantal COVID gevallen op Bonaire vanaf de allereerste piek in september 2020. U ziet dat de lijn soms steil stijgt, het aantal COVID -19 gevallen ging daar pijlsnel omhoog. Het lichtglooiende deel van de lijn laat zien dat het aantal COVID -19 gevallen dan licht stijgt. Ook nu zien we dat de lijn licht blijft stijgen.

De meeste verspreiding vindt nu plaats binnen huishoudens met niet gevaccineerde mensen. Twee weken geleden werd er ook weer een patiënt in het ziekenhuis opgenomen met Covid. Gelukkig is die nu weer uit het ziekenhuis ontslagen. Dit is een waarschuwing voor ons: COVID kan ieder moment toeslaan.

We weten allemaal dat het aantal besmettingen op de zustereilanden omhoog geschoten is. Tot nu toe heeft Bonaire deze keer geen uitbraken gehad zoals op Aruba en Curaçao. Door de situatie op Aruba en Curaçao is extra waakzaamheid voor Bonaire geboden. We hebben nog steeds grotendeels de delta-variant, die zeer besmettelijk is. Als we op Bonaire net zo’n piek krijgen, kunnen onze ernstig zieke patiënten niet op Aruba of Curaçao worden opgevangen, maar moeten we uitwijken naar andere ziekenhuizen. Op Aruba en Curaçao zijn de ziekenhuizen vol. Daarom is het verstandig om voorlopig maatregelen te blijven nemen om grote uitbraken op Bonaire te voorkomen.

Tegelijkertijd kijken we ook vooruit: We kijken hoe het leven met Covid op de langere termijn eruit ziet. We hopen dat we dan weer een normaal leven kunnen leiden, waarin we rekening blijven houden met Covid net als met andere infectieziekten zoals dengue, chikungunya, griep enz. In het verleden zijn we erin geslaagd om infectieziekten zoals de mazelen, rode hond en gele koorts met vaccinaties te bedwingen. We hopen dat dit op termijn ook voor COVID het geval is.

Als we naar de toekomst kijken dan zijn er gelukkig een paar dingen die in ons voordeel werken:

De meerderheid van de bevolking is zich bewust dat het belangrijk is om zich aan coronamaatregelen te houden. Samen houden we het virus in bedwang.

Op Bonaire heeft 81,7% van de volwassen doelgroep een prik gehad, en 38% van de tieners. 71.3 % van de volwassenen is volledig gevaccineerd en 24.8 % van de teenagers. Elke week laten nog enkele honderden mensen zich vaccineren. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe kleiner de kans op nieuwe uitbraken. En hoe minder maatregelen er nodig zijn.

Er staan ons nu een paar nieuwe uitdagingen te wachten. We beginnen aan een nieuw schooljaar en beginnen ook voorzichtig aan een nieuw cruiseseizoen. Dat kan omdat we hoge vaccinatiecijfers hebben en we ons bewust zijn dat we met COVID moeten leren leven. Vandaag is de laatste keer dat ik als woordvoerder van de afdeling Publieke Gezondheid bij de persconferentie ben. Vanaf 1 september draag ik het stokje over aan een jongere collega, Loes Jaspers. Ik wens u en ons allen een goede en gezonde toekomst.

