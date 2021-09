MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK: Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 september 2021 in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag

MINISTERRAAD VAN HET KONINKRIJK

Kenmerk : 4223260

BESLUITENLIJST

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 3 september 2021

in de Rolzaal op het Binnenhof in Den Haag,

aangevangen ’s morgens om 10.30 uur en ’s middags voortgezet

_______________________

0. Vaststelling agenda

Vastgesteld

1. Notulen van de vergadering van 9 juli 2021

(nr.3754530)

Aangehouden

2. Nadere rapporten

a. Nader rapport inzake Rijkswet houdende regels voor het financieel

toezicht op Aruba (Rijkswet Aruba financieel toezicht)

(Staatssecretaris van BZK)

Met dit voorstel van rijkswet wordt het financieel toezicht vanuit het

Koninkrijk en de instelling van het College Aruba financieel toezicht bij

rijkswet vastgelegd. Na de totstandkoming van een daartoe strekkend

tussen Aruba en Nederland overeengekomen protocol heeft Aruba in 2015

zelf het financieel toezicht vanuit het Koninkrijk geregeld in de

Landsverordening Aruba Tijdelijk financieel toezicht (Afkondigingsblad van

Aruba, 2015, no. 39). De regeringen van Aruba en Nederland willen dit

financiële toezicht thans regelen door middel van een onderlinge regeling in

de vorm van een rijkswet op grond van artikel 38, tweede lid, van het

Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (consensusrijkswet).

Deze regeling is gericht op duurzaam herstel en duurzame gezondheid van

de overheidsfinanciën van Aruba, waarbij sprake is van afbouw van de hoge

overheidsschuld.

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel aan de Tweede

Kamer doen sturen.

b. Nader rapport inzake Rijkswet houdende regels omtrent de

instelling van het Caribisch orgaan voor hervorming en

ontwikkeling (Rijkswet COHO) (Staatssecretaris van BZK)

Op 3 maart jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het

Koninkrijk advies uitgebracht over het rijkswetsvoorstel COHO. Naar

aanleiding van dit advies – en overigens ook naar aanleiding van adviezen

van de Raden van Advies van de Landen – is het voorstel op

verschillende onderdelen substantieel gewijzigd. Deze wijzigingen zijn het

resultaat van intensieve besprekingen tussen de vier landen, die vanaf april

t/m juli 2021 hebben plaatsgevonden. Over de wijzigingen is in de

afgelopen weken politiek akkoord bereikt. Eén overeengekomen aanpassing

(verruiming begrotingstoezicht) vloeit weliswaar voort uit

bovengenoemde adviezen, maar is tegelijkertijd dusdanig afwijkend van

aard, dat wordt voorgesteld deze ter spoedadvisering aan de Afdeling voor

te leggen. Deze aanpassing is gegoten in een Nota van wijziging. De

toezending van de overige stukken aan de Tweede Kamer en de Staten zal

worden aangehouden, totdat de Afdeling dit advies heeft uitgebracht.

Het COHO heeft als doel om Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondersteuning

te bieden bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. De

voortgang van het hervormingsprogramma is gekoppeld aan financiële

steun van Nederland aan de Landen bij het opvangen van de

gevolgen van de Covid-19-crisis. De financiële consequenties van het

rijkswetsvoorstel zijn reeds verwerkt bij de toekenning derde tranche

liquiditeitssteun najaar 2020.

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het voorstel voor de Nota

van wijziging om spoedadvies bij de Afdeling advisering van de Raad van

State van het Koninkrijk aanhangig doen maken en, nadat spoedadvies is

uitgebracht, het voorstel van rijkswet aan de Tweede Kamer en de Staten

van Aruba, Curaçao en Sint Maarten doen sturen, tenzij de Raad van State

van het Koninkrijk een negatief dictum (c of d) over de Nota van wijziging

uitbrengt.

3. Besluit houdende wijziging van het besluit paspoortgelden in verband

met aanpassing van de tarieven per 1 januari 2022 (Staatssecretaris van

BZK)

Met het besluit worden de tarieven voor paspoorten en identiteitskaarten in het

Besluit paspoortgelden conform de jaarlijkse systematiek per 1 januari 2022

gewijzigd. Het ontwerp bevat de volgende onderdelen:

a. een indexering van alle tarieven volgens de inflatiecorrectie;

b. de voortzetting van de afrondingsmaatregel van tarieven in de valuta

Antilliaanse gulden en Arubaanse florin wegens het ontbreken van

voldoende muntgeld op St. Maarten .

c. opname van een afrondingsmaatregel voor de uitgifte van een

nooddocument in EUR.

d. schrappen voor het bedrag dat moet worden afgedragen voor een

heraanvraag van de pin brief.

Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal het besluit om advies bij de

Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

4. Brief aan de Tweede Kamer inzake inzetbrief AVVN76 en verslag AVVN75

(Minister van BZ)

Kamerbrief met voorgestelde inzet tijdens de 76e zitting van de Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) te New York (zie Inzetbrief

AVVN76) en de terugkoppeling van het afgelopen Jaar (zie Verslag AVVN75). De

tweede bijlage (reactie Nederland op VN-resolutie 75-36): is een bijlage bij het

verslag AVVN75. De Inzetbrief AVVN76 beschrijft de inhoudelijke deelname van

het Koninkrijk aan de 76e AVVN, waarbij het Koninkrijk inzet op ‘een

toekomstbestendige VN voor duurzaam herstel en een veilige en eerlijke wereld’.

Hierbij wordt ingegaan op verschillende thema’s zoals ontwikkelingen in het

multilateralisme, bestrijding COVID-19, SDG’s, klimaat, energie en

voedsel, mensenrechten, accountability, veiligheid en internationale rechtsorde

en verschillende kritieke landensituaties.

Aangenomen. De ministers van BZ en BHOS zullen een brief aan de Tweede

Kamer sturen.

5. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet

in de agenda zijn opgenomen

a. Stand van zaken coronavirus (COVID-19)

XX. Besluitenlijst

