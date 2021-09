Kompensashon pa kompania di taksi, “tour” i di hür outo Tegemoetkoming voor taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven Compensation for taxi, tour and car

Kompensashon pa un solo biaha pa kompania di taksi, “tour” i di hür outo

Kralendijk – Kolegio Ehekutivo di Boneiru ta anunsiá un medida di sosten adishonal pa kompanianan di transporte turístiko. E sosten ta enserá un kompensashon pa gastunan di impuesto di vehíkulo di motor (motorrijtuigenbelasting) di un solo biaha na tur taksi, kompania di “tour” i di hür outo registrá na Kámara di Komèrsio, den kuadro di e pandemia di Covid-19. Ta trata di un montante di $ 100,- di kompensashon pa kada vehíkulo ku e taksista, kompania di “tour” òf hürdó di outo tin registrá bou di su negoshi.

Kompará ku otro negoshi den e sektor di turismo, taksistanan, kompanianan di “tour” i hürdónan di outo a mira un bahada di entrada signifikante durante e krísis di Covid-19. Netamente pa e motibu aki gobièrnu di Boneiru ta introdusí un kompensashon di sosten pa por aliviá nan gastunan di impuesto

Por otorgá e kompensashon di un solo biaha akí na esnan ku:

ta inskribí i ta bibá na Boneiru; por demostrá ku e fecha di establesimentu di su negoshi na Boneiru ta promé ku 1 di mart 2020; a paga impuesto di outo di aña 2020 kompletu; bo negoshi ta registrá na Kámara di Komèrsio Boneiru; si ta trata di un negoshi di taksi: bo ta e shofùr prinsipal i alabes bo ta esun ku ta registrá komo responsabel pa e pèrmit i tin e último dekretonan bálido ku ta demostrá esaki; si ta trata di un negoshi di hürmentu di outo: bo mester tin komprobante di pago di impuesto di hürmentu di outo di e tres último lunanan; ta pidi e kompensashon pa un vehíkulo ku ta registrá, òf mas bien vehíkulonan di e negoshi ku ta registrá i ku ta aparesé den e sistema di registrashon di Entidat Públiko Boneiru.

Por apliká pa e medida di sosten aki te ku dia 10 di òktober 2021. Download e formulario di petishon na https://bonairegov.com/pa/empresarionan/kompensashon-pa-un-solo-biaha-pa-kompania-di-taksi-di-tour-i-di-huer-outo. Yen’é, skèn e i mand’é huntu ku e pruebanan pidí i aneksonan via di e-mail na alivio@bonairegov.com. Tambe por entreg’é personalmente na ofisina di Direktorado di Komunidat i Kuido na Kaya Neerlandia 41, for di djaluna te ku djabièrnè entre 8’or i 11’or di mainta.

E kompensashon ta pa kada un vehíkulo ku ta registrá. Taksista i hürdó di outo ku por bini na remarke pa e kompensashon aki lo risibí tambe un karta. Si bo ta kere ku bo negoshi ta bini na remarke, pero bo no a risibí e karta, tuma kontakto libremente via e-meil: alivio@bonairegov.com.



Eenmalige tegemoetkoming voor taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven

Kralendijk – Het Bestuurscollege van Bonaire maakt in het kader van de Covid-19 pandemie bekend dat zij een aanvullende steunmaatregel introduceert voor vervoersbedrijven. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van $100 in de kosten van de motorrijtuigenbelasting per geregistreerd voertuig voor alle taxi’s, tour- en autoverhuurbedrijven die ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Evenals andere ondernemingen in de toerismesector, hebben de taxichauffeurs, de tourbedrijven en de autoverhuurders een significante terugval in inkomsten ondervonden tijdens de Covid19-crisis. Dit is dan ook de reden waarom het Bestuurscollege een tegemoetkoming bij wijze van steun invoert om de motorrijtuigen belasting te verlichten.

Deze eenmalige tegemoetkoming kan verleend worden aan degenen die:

ingeschreven en woonachtig is op Bonaire; kan aantonen dat de vestigingsdatum van zijn onderneming op Bonaire vóór 1 maart 2020 is; de motorrijtuigenbelasting 2020 geheel is voldaan; waarvan de onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Bonaire; Indien het een taxi betreft: degene die de hoofdbestuurder is, die verantwoordelijk is voor de vergunning en die beschikt over de laatste geldige besluiten die dit aantonen; Indien het een autoverhuurbedrijf betreft: degene die beschikt over de betaalbewijzen van de autoverhuurbelasting van de laatste 3 maanden;

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor elk geregistreerd voertuig, van elke onderneming die voorkomt in het registratiesysteem van het Openbaar Lichaam Bonaire;

Deze tegemoetkoming kan tot en met 10 oktober 2021 aangevraagd worden. Download het aanvraagformulier via https://bonairegov.com/ondernemers/eenmalige-tegemoetkoming-voor-taxi-tour-en-autoverhuurbedrijven, vul het in en scan het. Stuur het

per e-mail naar alivio@bonairegov.com samen met de gevraagde bewijzen en bijlagen. De aanvraag kan ook persoonlijk, van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur en 11 uur ‘s ochtends, bij het kantoor van de Directie Samenleving & Zorg aan de Kaya Neerlandia 41 afgeleverd worden.

De tegemoetkoming is voor elk geregistreerd voertuig. Taxichauffeurs en autoverhuurders die in aanmerking kunnen komen voor deze tegemoetkoming ontvangen tevens een brief. Als u denkt dat uw onderneming in aanmerking komt, maar u hebt geen brief ontvangen, wees dan zo vrij om contact op te nemen via email met: alivio@bonairegov.com.

One-time compensation for taxi, tour and car rental companies

Kralendijk – The Bonairean island government announces an additional support measure for tourism transport companies. The support consists of a one-time compensation towards the cost of motor vehicle tax for all taxis, tour companies and car rental companies registered at the Bonaire Chamber of Commerce. This is a compensation amount of $100 for each vehicle that the taxi driver, tour company or car rental company has registered under his company.

Compared to other companies in the tourism sector, taxi drivers, tour companies and car rental companies have experienced a significant drop in revenue during the Covid19 crisis. This is also the reason why the Bonairean island government is introducing a compensation as aid to alleviate tax costs.

This one-time compensation can be granted to those who:

are registered and live on Bonaire;

can demonstrate that the establishment date of his company on Bonaire is before March 1, 2020;

paid their motor vehicle tax in full for 2020;

Are or have a company that is registered at the Bonaire Chamber of Commerce;

Taxi company: you are the main driver and you are the person responsible for the license and have the latest valid permit to demonstrate this;

Car rental company: you must have proof of payment of the car rental tax for the last 3 months;

The compensation is applicable for a registered vehicle or registered vehicles of the company that appears in the registration system of the Public Entity of Bonaire;

This support measure can be applied for until October 10, 2021. This can be done by downloading the application form at https://bonairegov.com/en/ondernemers/one-off-allowance-for-taxi-tour-and-car-rental-companies and filling in and scanning it. Send the application form together with the requested proof and attachments by e-mail to alivio@bonairegov.com. It can also be delivered in person from Monday to Friday between 8 a.m. and 11 a.m. at the office of the Directie Samenleving & Zorg at Kaya Neerlandia 41.

The compensation is for each registered vehicle. Taxi drivers and car rental companies who may be eligible for this compensation will also receive a letter. If you think your business is eligible, but have not received a letter, please feel free to contact us at email: alivio@bonairegov.com

