Ta eksistí MATRIMONIO di e mesun sekso?

WILLEMSTAD – Hopi leinan di un pais ta basá riba e leinan di Dios, ku ta mas haltu ku tur lei humano. Den buki di derecho sivil di Kòrsou ta stipulá ku un matrimonio por ser kontraé únikamente entre un hende hòmber i un hende muhé. Pa e motibu aki Widney Martha ta trese e propósito, kiermen e intenshon original, di Dios pa ku matrimonio.

Hopi biaha tin e diskushon tokante matrimonio di e mesun sekso, pero esei ta nifiká ku e diskushonnan ta basá riba e ignoransia di e palabra matrimonio. Si nos por komprondé e propósito di matrimonio ku no ta hende a bin ku n’e, sino Dios, anto tur diskushon mester kaba.

Den e palabra di Dios ku ta e konstitushon di mas haltu i e promé, ta para skirbi, El a krea nan hòmber i muhé, i El a bendishoná nan i a yama nan Hende dia ku nan a wòrdu kreá. Dios a bendishoná nan, i Dios a bisa nan: “Sea fruktífero i multipliká, i yena e tera i hasi esaki someté na bo”. Pa e motibu aki, (pues propósito) Dios a krea hende.

Esaki ta trese e pregunta: Hòmber ku hòmber por multipliká? Muhé ku muhé por multipliká? Si ta no, dikon nos ta yam’é matrimonio? Matrimonio ta pa multipliká. I asta mi kier bai mas leu, ku portá mi por haña mi den problema, Widney Martha ta sigui bisa. Matrimonio no tin nada di haber ku stimashon, si tabata asina tur próhimo ku bo stima òf tin amor pe, bo tin ku kasa ku n’e?

Kiermen si e komunidat di LGBT ta bisa ku nan ke kasa paso nan ta stima otro, esei no ta e base korekto pa un matrimonio. Matrimonio ta basá riba multiplikashon. Lokual ku e grupo aki ta hasi ta rebeldiando kontra Dios su lei i esei Dios ta yama pika. Ta p’esei bo no por yam’é matrimonio. Si nan ke nan yam’é algu otro, pero no matrimonio.

Matrimonio ta algu sagrado, nos no por forma parti di e grupo aki. E konstitushon di e Reino ta bisa bon kla; “boso mester kumpli ku Mi enkargo, pa boso no praktiká ningun di e kustumbernan abominabel aki ku ta wòrdu praktiká, pa boso no kontaminá boso mes ku nan; Ami ta SEÑOR boso Dios.’’

E problema no ta e komunidat di LGBTQ, paso nan tabata tei tur ten. Pero Demokrasia, lokual ku e griegonan a inventá, ta algu hopi peligroso, i e ta bai kontra di e Reino di Dios. Demokrasia ta pone ku lokual ku mayoria bisa esei ta sosode, pero nos tin ku realisa ku Dios su lei ta indebatibel. E punto ta, ku e influensia di e Spiritu di Dios mester wòrdu manifestá dor di e yunan di Dios. I e ora ei no tin espasio pa inmoralidat, impuresa, sensualidat tuma lugá riba e país aki. Ni maske kuantu nan vota pa kambia e lei, Dios su lei nunka lo kambia, ta p’esei hende su rectum ta keda un salida. I nos no por kambia esei dor di vota pa kambio di un lei.

Widney Martha ta klousura bisando; “Si nan ke nan yam’é un otro kos, pero Matrimonio ta di Dios i e ta sagrado. Matrimonio ta pa multipliká. Si bo no por multipliká e no ta matrimonio. Laga e yunan di e Rei kuminsá laga e Spiritu di Dios tin e influensia riba Kòrsou bek, pa asina nos por floresé.

Bestaat het HUWELIJK tussen mensen van hetzelfde geslacht?

WILLEMSTAD – Veel wetten in een land zijn gebaseerd op de wetten van God, die veel hoger zijn dan menselijke wetten. In het burgelijk wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk slechts kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. Om deze reden brengt Widney Martha het doel, dus de originele intentie van God, naar voren ten aanzien van het huwelijk.

Er is veel discussie over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, maar dat betekent dat de discussie gebaseerd is op onwetendheid van wat het woord ‘huwelijk’ betekent. Als we het doel begrijpen van het huwelijk, dat niet is geïntroduceerd door mensen maar door God, dan eindigt elke discussie.

In het Woord van God, de allerhoogste en allereerste grondwet, staat geschreven; Als man en vrouw schiep Hij de mens. God zegende hen en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar”. Om deze reden (dus doel) schiep God de mens.

Dit brengt ons tot de vraag; Is natuurlijke voortplanting tussen twee mannen mogelijk? Is natuurlijke voortplanting tussen twee vrouwen mogelijk? Als het antwoord nee is, waarom noemen we het dan huwelijk? Het huwelijk is om voort te planten, te vermenigvuldigen. En ik wil zelfs een stap verder gaan, waardoor ik mezelf misschien in problemen breng, vervolgt Widney Martha. Het huwelijk heeft niets te maken met liefde. Als dat zo was, zou je dan met welke naaste danook die je lief hebt of van houd moeten trouwen?

Dus als de LGBT willen trouwen omdat ze van elkaar houden, dan is dat geen basis voor een huwelijk. Het huwelijk heeft niets te maken met liefde, maar is gebaseerd op voortplanting. Wat deze groep doet gaat in tegen de wet van God, en God noemt dit zonde. Daarom kun je het geen huwelijk noemen. Als ze willen, geven ze het een andere naam, maar niet huwelijk.

Het huwelijk is iets heiligs. We kunnen geen deel uit maken van deze groepering zegt de grondwet van het koninkrijk van God heel duidelijk; Houd je aan je verplichtingen tegenover mij en volg geen van de gruwelijke gewoonten na, opdat je er niet door verontreinigd word. Ik ben de HEER, jullie God.

Het probleem is niet de LGBTQ, want zij zijn er altijd al geweest. Maar democratie, hetgeen de grieken hebben uitgevonden, is heel gevaarlijk en gaat in tegen het koninkrijk van God. Door democratie gebeurt er wat de meerderheid zegt, maar we moeten ons realiseren dat de wet van God onbetwistbaar is. Het punt is dat de invloed van de Geest van God gemanifesteerd moet worden door de kinderen van God. Dan is er geen ruimte voor inmoraliteit, onzuiverheid en sensualiteit op dit eiland. Hoeveel er ook gestemd word om de wet te veranderen, Gods wet veranderd nooit. Daarom blijft de rectum van een mens altijd een uitgang. En dit kunnen we niet veranderen door het stemmen voor een wetsaanpassing.

Widney Martha sluit af door te zeggen; Als ze willen, dan noemen ze het iets anders, maar het huwelijk is van God en dat is heilig. Het huwelijk heeft als doel, ‘de voortplanting van de mens’. Wanneer je samen niet kunt voortplanten, dan is het geen huwelijk. Laat de kinderen van de Koning ruimte geven aan de Heilige Geest van God, zodat zijn invloed terug kan komen op Curaçao, en we zo volop kunnen bloeien.

