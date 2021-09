Cruyff Court Boy Frans na Rincon ta un realidat.



Kralendijk – Rincon tin su mes Cruyff Court awor. Un Cruyff Court ta un pida tereno di bala ku por topa den diferente bario. Ku e aserkamentu di Cruyff Court nos ta duna e hóben oportunidat pa hasi deporte den un ambiente seif i sigur.

Diferente partner a traha huntu e aña tras di lomba pa realisá e proyekto di Cruyff Court Boy Frans na Rincon. Entidat Públiko Boneiru den kolaborashon ku Cruyff Foundation, Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte, UEFA Foundation for Children i tambe Nationale Postcode Loterij ta orguyoso pa presentá e proyekto Cruyff Court Boy Frans.



Johan Cruyff Foundation ta sostené i desaroyá aktividat deportivo pa mucha na diferente parti di mundu. E meta prinsipal di Johan Cruyff Foundation ta dirigí riba mucha i hóben vulnerabel. Pa medio di proyektonan di deporte pa mucha ku òf sin limitashon, e Cruyff Court i plenchinan di skol ta duna e muchanan aki un espasio. Un espasio kaminda nan por desaroyá nan mes, sera amistat i tambe kuida i mehorá nan salú físiko i mental. E espasio aki ta ofresé oportunidat pa saka lo mihó for di nan.



Durante e apertura ofisial tur e partidonan envolví den e proyekto a firma un asina yamá “konbenio sosial Cruyff Court”. Sra. Susila Cruijff yu di Johan Cruijff a hiba palabra: “Mi tata tabata deseá pa hóbennan ta den moveshon, pasó deporte por trese asina hopi kuné!”



Tambe Leo Frans ruman di Boy Frans, na kende a dediká e Cruyff Court, a hiba palabra durante e apertura ofisial, mustrando gratitut pa nombrá e vèlt na nòmber di Boy Frans.



Diputado Kroon por último a klousurá e parti ofisial : “E meta no ta únikamente pa hasi deporte so, sino tambe pa tene kuenta ku responsabilidat sosial, integrashon, sa di hunga ku otro i tambe pa tene kuenta ku norma i balor durante wega”. Diputado Kroon a finalisá bisando pa tur hende kuida i protehá e vèlt.



Despues di a desvelá e bòrchi a sigi un tremendo partido di futbòl entre hóbennan di Rincon riba e Cruyff Court nobo.

Cruyff Court Boy Frans in Rincon is werkelijkheid geworden.



Kralendijk – Rincon heeft nu zijn eigen Cruyff Court. Een Cruyff Court is een voetbalveld dat in verschillende wijken te vinden is. Met de Cruyff Court-aanpak wordt aan jongeren de mogelijkheid geboden om in een veilige omgeving aan sport te doen.

Verschillende partners hebben het afgelopen jaar samengewerkt om het project Cruyff Court Boy Frans in Rincon tot stand te brengen. Het Openbaar Lichaam Bonaire in samenwerking met de Cruyff Foundation, het ministerie van VWS, de UEFA Foundation for Children en ook de Nationale Postcode Loterij zijn er trots op het project Cruyff Court Boy Frans te kunnen presenteren.

De Johan Cruyff Foundation ondersteunt en ontwikkelt sportactiviteiten voor kinderen in verschillende delen van de wereld. Het belangrijkste doel van de Johan Cruyff Foundation is gericht op kwetsbare kinderen en jongeren. Door middel van sportprojecten voor kinderen met of zonder beperking, bieden de Cruyff Court en schoolpleinen een stukje ruimte aan deze kinderen. Een stukje ruimte waar ze zich kunnen ontwikkelen, nieuwe vrienden maken en waar er gewerkt kan worden aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Deze ruimte biedt de gelegenheid om het beste uit de kinderen te halen.

Bij de officiële opening hebben alle partijen die bij het project betrokken zijn een zogeheten ‘sociaal convenant Cruyff Court’ ondertekend. Mw Susila Cruijff, dochter van Johan Cruijff heeft het woord gevoerd: ‘Mijn vader wilde dat jongeren in beweging zijn, omdat sport zoveel met zich mee kan brengen!’

Ook Leo Frans, een broer van Boy Frans aan wie de Cruyff Court gewijd is, heeft het woord gevoerd bij de officiële opening, waarbij hij zijn dankbaarheid uitsprak dat het veld naar Boy Frans vernoemd is.

Tot slot heeft gedeputeerde Kroon het officiële gedeelte afgesloten: ‘Het doel is niet alleen om aan sport te doen, maar ook om rekening te houden met sociale verantwoordelijkheid, integratie, weten hoe met elkaar samen te spelen en ook om rekening te houden met normen en waarden tijdens het spel’. Gedeputeerde Kroon sloot af met de wens dat iedereen goed voor het veld zou zorgen.

Na de onthulling van het bord volgde een spannende voetbalwedstrijd tussen jongeren uit Rincon op de nieuwe Cruyff Court.

