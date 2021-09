Waar zijn wij mee bezig? Momenteel zijn wij als Foundation Care 4u druk met het organiseren van een voetbaltoernooi dat plaats zal vinden op het Cruyff-court gelegen in de wijk Zapateer. Dit toernooi zal plaatsvinden op 2, 9, 16, 23 en 30 oktober waarbij op de eerste vier zaterdagen (2, 9, 16 en 23 oktober) 4 teams bestaand uit 5 jongeren tegen elkaar zullen spelen. Van deze vier teams per data zullen uiteindelijk twee van de vier teams doorgaan, zij spelen op zaterdag 30 oktober de kwart-, eventuele halve- en de eventuele finale. Gedurende deze toernooidagen wordt er vanuit Foundation Care 4u gezorgd voor eten, drinken, kleding en andere benodigdheden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de jongeren een aangename dag kunnen hebben. Daarnaast zal er op de finaledag die plaats zal vinden op 30 oktober een barbecue georganiseerd worden, hiervoor zijn alle deelnemers van het toernooi genodigd. Tenslotte krijgen alle jongeren die mee doen met het toernooi een aandenken.

Wat hebben wij gedaan?

Afgelopen zaterdagen hebben wij als Foundation Care 4u samen met de jongeren uit de wijk Zapateer het Cruyff-court gelegen in de wijk opgeruimd. Zoals in bijgevoegde foto’s te zien is hebben we samen het Cruyff-court volledig onkruid- en afval vrij gemaakt. Om er zo voor te zorgen dat de jongeren op een veilige en fijne manier deel kunnen nemen aan het voetbaltoernooi.

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de aankoop van het pand en het plannen van de verbouwing hiervan. Hier zal de komende maanden hard aan gewerkt worden en hierdoor hopen we december in het pand te kunnen. Het pand zal in de toekomst in worden gezet als ‘youth center’. Dit houdt in dat het een soort buurthuis wordt waar mensen samen komen, een dagbesteding is, huiswerk- en loopbaanbegeleiding is voor jongeren, mensen kunnen sporten en zo nog veel meer. Tenslotte zijn er ook toekomstplannen voor rondom het ‘youth center’. Zo zijn er plannen om het Cruyff-court dat er al ligt te vernieuwen, het voetbalveld naast het Cruyff-court te verbouwen tot een kunstgrasveld en er zo dus een multifunctioneel activiteiten complex van te maken.

