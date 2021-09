Notisia di polis di djabièrnè 17 di sèptèmber te ku djabièrnè 24 di sèptèmber 2021/Politieberichten van vrijdag 17 september tot en met vrijdag 24 september 2021

Notisia di polis di djabièrnè 17 di sèptèmber te ku djabièrnè 24 di sèptèmber 2021

Un mas detenshon durante entrada hudisial en konekshon ku atrakonan resien

Riba djabièrnè 24 di sèptèmber, den oranan trempan di mainta a tene dos entrada hudisial en konekshon ku e último dos atrakonan ku a tuma lugá resientemente. Un tabata na un kas situá na Rincon kaminda a detené un hòmber di inisial B.A.Q.A. di 27 aña di edat i tambe a konfiská algun artíkulo pa investigashon. E otro entrada tabata na un kas situá na Nikiboko. Investigashon den e kaso ta siguí.

Dama ta kai for di skuter

Riba djaweps 23 di sèptèmber, alrededor di 6.45 or di atardi, ambulans a transportá shofùr di un skuter pa hospital pa tratamentu médiko despues ku el a kai for di skuter. El a deklará ku un outo ku tabata koriendo su dilanti a wanta brek diripiente, dor di kua e tambe mester a wanta brek diripiente, pèrdè kontrol riba su stür i a kai.

Aksidente entre outo i skuter

Alrededor di 11.30 or riba djaweps 23 di sèptèmber, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Carlos A. Nicolaas. E outo ku tabata biniendo for di den un hanchi no a mira e skuter ta bin a bai dal den dje. Personal di ambulans a atendé ku shofùr di e skuter na e sitio mes i e no mester a bai hospital. Despues di kòntròl mas aleu a bin resultá ku e shofùr no tabatin reibeweis ni papel di seguro. A hiba e skuter warda i e shofùr a haña un prosèsferbal pa manehá si reibeweis i sin seguro.

A konfiská bròmer i skuter

Riba djárason 22 di sèptèmber a konfiská un bròmer despues ku a para e shofùr pa kòntròl komo ku e no tabatin hèlm bisti. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr no tabatin reibeweis i ku e bròmer no tabata sigurá. A konfiská e bròmer. Por buska esaki na momentu ku por mustra e dokumentunan menshoná bálido. E shofùr a haña un prosèsferbal pa manehá sin hèlm bisti, sin reibeweis i sin seguro.

Riba djaluna 20 di sèptèmber tambe a para un skuter pa kòntròl komo ku e tabatin un plachi di number bieu. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e shofùr no tabatin reibeweis ni seguro. A konfiská e skuter te ora e shofùr por mustra e dokumentu nan menshoná.

Molèster di huma dor di sushi na kandela

Den oranan di atardi riba djárason 22 di sèptèmber, un patruya ku tabata patruyando riba Kaya Nikiboko Nort a nota hopi huma den direkshon nort. Na yegada na un kunuku den e direkshon ei, a rebultá ku ta sushi tabata na kandela riba un tereno i esaki tabata produsiendo hopi huma. Brantwer a bin na e sitio i a paga e kandela. No tabatin niun hende na e kunuku.

Ladronisia na kompania di konstrukshon

Riba djamars 21 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia na un kompania di konstrukshon situá na Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. Malechornan a bai ku algun stal di konstrukshon despues di ora di trabou. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre dos outo

Alrededor di 6 or di mainta un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Korona. Ambulans a transportá shofùr di un di e outonan pa hospital pa tratamentu médiko. A konsekuensia di e aksidente tabatin zeta riba kaminda. A informá e departamentu konserní di OLB i nan a sòru pa a limpia e kaminda.

Ladronisia di artíkulonan pa sambuyá

Riba djaluna 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di entre otro un brel pa sambuyá di marka Mares, un di brel pa sambuyá di marka Aqualung i sapatu pa sambuyá di marka Mares. E artíkulonan tabata pone pa seka riba pòrch di un apartamentu di un kompleho di apartamentu situá na Kaya Sirena. Entre djamars 14 di sèptèmber i djárason 15 di sèptèmber deskonosínan a bai ku e artíkulonan. e kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa menasa

Den oranan di anochi riba djadumingu 19 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial E.M.C. di 44 aña di edat na Hanchi Amboina en konekshon ku menasa ku un arma.

Ladronisia di skuter

Riba djadumingu 19 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo shinishi di marka Kymco, modèl Agility, numerá MF-2876. Entre djasabra 18 di sèptèmber i djadumingu 19 i sèptèmber, deskonosínan a bai ku e skuter. E skuter tabata stashoná den kura di un kas situá na Bulevar Julio A. Abraham i tabata na lo ku un lòk di stür. Ta investigando e kaso.

Riba e mesun dia a drenta un keho mas di ladronisia di un skuter kolo shinishi di marka Kymco, numerá MF-2004. E skuter tabata stashoná, na lòk, dilanti di un kas situá na Kaya Cauca. Entre djasabra 18 di sèptèmber i djadumingu 19 di sèptèmber deskonosínan a bai ku e skuter.

Detenshon

Riba djadumingu 19 di sèptèmber, alrededor di 2 or di mardugá a detené un hòmber di inisial A.J.M. di 43 aña di edat. E sospechoso tabata shofùr di un pikòp ku tabata buta ‘fever’ durante ku un patruya tabata besig ku un kòntròl den Centrumgebied. Polis a purba blòkia e outo pero no a logra. Mesora a sigui un persekushon kòrtiku. A logra para e shofùr i a dun’e òrdu algun biaha pa baha for di e outo. E no a kumpli ku e òrdunan aki i mester a sake for di den e outo. A detené en konekshon ku resistensia kontra un ámtenar den funshon, pa no kumpli ku òrdu di un ámtenar den funshon i pa kousa peliger/estorbo riba kaminda públiko deliberadamente.

A detené dos hòmber despues di aksidente

Riba djasabra 18 di sèptèmber a detené dos hòmber na Kaya Sonmontuno despues ku nan tabata pleita despues di un aksidente den kua tur dos tabata enbolbí. Ta trata di e hòmbernan di inisial M.R.B.A. di 47 aña i J.C.N.A. di 51 aña. A detené nan en konekshon ku resistensia kontra un ámtenar den funshon i pa no kumpli ku òrdu di un ámtenar den funshon.

Pikòp na kandela

Riba djasabra 18 di sèptèmber sentral di polis a risibí notifikashon tokante un pikòp na kandela den besindario di Tanki Maraka. E shofùr a deklará ku el a kaba kue gasolin. Miéntras e tabata koriendo huma a kuminsá sali for di bou di tapa di mashin di e pikòp. Mesora el a para e pikòp i djis un ratu despues hinter e pikòp tabata na kandela. Brantwer a paga e kandela. No tabatin herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 17 september tot en met vrijdag 24 september 2021

Nog een aanhouding bij huiszoeking i.v.m. recente overvallen

In de vroege ochtenduren op vrijdag 24 september vonden twee huiszoekingen plaats in verband met de laatste twee overvallen. Een huiszoeking vond plaats in een woning in Rincon, waarbij een 27-jarige man met initialen B.A.Q.A. is aangehouden. Ook werden hier enkele artikelen in beslag genomen voor verder onderzoek. De andere huiszoeking was in een woning in Nikiboko. Onderzoek in deze zaak gaat voort.

Dame valt van scooter

Op donderdag 23 september omstreeks 18.45 uur, werd de bestuurder van een scooter door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling nadat ze van de scooter was gevallen. Zij verklaarde dat een auto voor haar, plots remde. Hierdoor moest zij ook plotseling remmen, verloor de controle over het stuur en viel.

Aanrijding tussen auto en scooter

Omstreeks 11.30 uur op donderdag 23 september vond een aanrijding tussen een auto en scooter plaats op de Kaya Carlos A. Nicolaas. De auto die vanuit een zijstraat aan kwam rijden zag de scooter over het hoofd waardoor er een aanrijding ontstond. De bestuurder van de scooter werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis Bij nadere controle bleek ze geen rijbewijs en ook geen verzekeringspapieren te hebben. De scooter werd naar het politiebureau meegenomen ter bewaring en de bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder rijbewijs en zonder verzekering.

Brommer en scooter in beslag genomen

Op woensdag 22 september werd een brommer in beslag genomen nadat de bestuurder gestopt werd ter controle omdat hij geen helm droeg. Bij nadere controle bleek dat hij geen rijbewijs had en er geen verzekering kon worden getoond. De brommer werd in beslag genomen ter bewaring en kan opgehaald worden na het tonen van de geldige documenten. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder helm, zonder rijbewijs en zonder verzekering.

Op maandag 20 september werd ook een scooter gestopt ter controle omdat het er een oude kentekenplaat op zat bevestigd. Bij nadere controle bleek de bestuurder ook geen rijbewijs en verzekering te hebben. De scooter werd in beslag genomen ter bewaring totdat de bestuurder de genoemde documenten kan tonen.

Rookoverlast door vuilnis in brand

In de middaguren op woensdag 22 september zag een dienstdoende patrouille die op de Kaya Nikiboko Noord patrouilleerde veel rook vanuit noordelijke richting. Bij aankomst bij een kunuku bleek dat er vuilnis op een erf in brand stond. Dat zorgde voor veel rook. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. Er was niemand aanwezig bij de kunuku.

Diefstal bij bouwbedrijf

Op dinsdag 21 september werd aangifte gedaan van diefstal bij een bouwbedrijf aan de Kaya Gobernador Nicolaas Debrot. Er werden enkele bouwstalen weggenomen van de bouwplek na werktijd. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen twee auto’s

Omstreeks 06.00 uur op dinsdag 21 september vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Korona. De bestuurder van één van de auto’s is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Als gevolg van de aanrijding is olie op het wegdek terechtgekomen. De betreffende afdeling van het OLB werd in kennis gesteld en zorgde voor de schoonmaak van het wegdek.

Diefstal van duikspullen

Op maandag 20 september werd aangifte gedaan van diefstal van onder andere een duikbril van het merk Mares, een duikbril van het merk Aqualung en duikschoenen van het merk Mares. De spullen stonden op de porch van een appartement in een appartementencomplex aan de Kaya Sirena. Tussen dinsdag 14 september en woensdag 15 september werden de spullen door onbekenden meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding voor bedreiging

In de avonduren op zondag 19 september werd een man met initialen E.M.C. van 44 jaar bij de Hanchi Amboina aangehouden wegens bedreiging met een wapen.

Diefstal scooter

Op zondag 19 september werd aangifte gedaan van diefstal van een grijze scooter van het merk Kymco, model Agility met kenteken MF-2876. Tussen zaterdag 18 september en zondag 19 september hebben onbekenden de scooter meegenomen. De scooter stond op het erf van een woning bij de aan de Bulevar Julio A. Abraham en stond op slot met een stuurslot. De zaak wordt onderzocht.

Op dezelfde dag werd nog een aangifte gedaan van diefstal van een grijze scooter van het merk Kymco, met kenteken MF-2004. De scooter stond, op slot, voor een woning aan de Kaya Cauca geparkeerd. Tussen zaterdag 18 september en zondag 19 september hebben onbekenden de scooter meegenomen.

Aanhouding

Op zondag 19 september, omstreeks 02.00 uur, werd een man met initialen A.J.M van 43 jaar aangehouden. De verdachte was de bestuurder van een pick-up die aan het ‘feveren’ was tijdens een controle in het Centrumgebied. De politie probeerde de auto te blokkeren, echter zonder geluk. Hierop volgde een korte achtervolging. De bestuurder werd gestopt en enkele keren gevorderd om uit de auto te stappen Hij voldeed niet aan deze vordering waarop hij uit de auto werd gehaald. De man is aangehouden wegens verzet tegen een ambtenaar in functie, het niet voldoen aan een vordering van een ambtenaar in functie en voor het opzettelijk in gevaar brengen/hinderen op de openbare weg.

Twee mannen aangehouden na aanrijding

Op zaterdag 18 september werden twee mannen aangehouden bij aan de Kaya Sonmontuno nadat ze ruzie hadden over een aanrijding waarbij zij beide betrokken waren. Het betreft de mannen met initialen M.R.B.A. van 47 jaar en J.C.N.A. van 51 jaar. Zij werden aangehouden voor verzet tegen een ambtenaar in functie en voor het niet voldoen aan vorderingen van een ambtenaar in functie.

Pick-up in brand

Op zaterdag 18 september kreeg de politiecentrale melding over een pick-up in brand in de omgeving van Tanki Maraka. De bestuurder verklaarde dat hij net de pick-up had getankt. Tijdens het rijden begon er rook uit de motorkap te komen. Hierop stopte hij de pick-up en niet lang daarna stond de pick-up in brand. De brandweer bluste de brand. Er raakte niemand gewond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

