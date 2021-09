“app” ku ta bai rònt tokante Sentensia di Hòf den kaso sra. S. kontra CMC

PIN ta suprayá ku nombramentu ta responsabilidat di hunta di komisario di CMC

Partido Inovashon Nashonal (PIN) a tuma nota di un “app” ku ta bai rònt di un sentensia ku Korte Komun den apelashon riba 20 di sèptèmber 2021, ku konsientemente ta keda mal interpretá. Komo ku den e sentensia ta menshoná kiko eks-minister Römer lo a bisa directiva di CMC of laga, PIN ta haña na su lugá pa duna un splikashon.

Sentensia di Hòf den kaso sra. S. kontra CMC: tumamentu di personal ta responsabilidat di CMC

E sentensia di Korte ta pa CMC paga daño i pèrhuisio basa riba e echo, ku según Korte, CMC a disidí di no kontinuá ku e soslisitut di e señora na un momento hopi lat den e negosashon. Segun e sentensia direktiva di CMC ta bisa ku no a nombra un señora komo direktor finansiero komo ku minister Römer lo a bisa ku e señora no tin eksperensia ku finansas di un hospital i e señora ta bisa ku e direktiva di CMC a bis’e ku minister a bisa pa no nòmbra un Ulandes Europeo. Dos kos kompletamente diferente. Wes a konsiderá irelevante kiko e minsiter a bisa of no, pasobra ta direktiva di CMC ta atendé ku tumamentu di personal i tin nan mes responsabilidat. Ta bon pa rekòrdá ku e promé direktor di hospital, sr. K., tabata un Ulandes Europeo ku a keda nombrá den periodo di minister Römer. Kemen no por bisa ku Minister Römer ta kontra pa nòmbra un Ulandes Europeo. Tambe mester suprayá ku nombramentu ta responsabilidat di hunta di komisario i ku ta esei Korte Komun ta konkluí tambe!

Maneho di gobièrnu pa kriyoyisá personal ta for di añanan ‘80!

Maneho di gobièrnu for di añanan 80 di siglo 20 ta pa krioyisá personal, esta ‘Antillianiseringsbeleid’. Yunan di tera ta haña preferensia ora di nombramentu. Na promé lugá un yu di tera bibá na Kòrsou, na di dos luga un hende di Kòrsou biba afó. Na di tres luga den kaso ku no tin un hende kalifiká ku a solisitá, por nombra otro hende. Hasta e ora ei, e maneho ta pa pone un “counterpart” di Kòrsou ku despues ta tuma e trabou over. Nos por kòrda e avisonan: ‘Antillianen verdienen de voorkeur’. P’esei den e Nota di Splikashon (Memorie van Toelichting) di e “consensusrijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie” e 4 paisnanden Reino a konfirmá e maneho aki ku tantu palabra:

“Caribisering van het Hof”

Het beleid om meer leden van het Hof afkomstig te laten zijn uit het Caribische deel van het Koninkrijk zal worden voortgezet. Bij de instroom van rechterlijke ambtenaren in opleiding en de benoeming van leden zal hiermee terdege rekening worden gehouden.’

Na papiamenu:

Krioyoyisá Korte di Hustisia

E maneho pa laga mas miembro di Korte ta prosedente di e parti di Karibe di Reino, lo kontinuá. Ora ta akseptá wesnan den training i na nombramentu di e miembronan di Korte lo tene bon kuenta ku esaki.

Na tur país di mundu ta nombra personanan di e país na promé luga.

Hasta na Hulanda e gobièrnu ta bai mas leu i selektá sierto grupo di hende pa duna preferensia. Nos ta mira avisonan: “Vrouwen verdienen de voorkeur” ora ku ta buska miembronan pa Hunta di Komisarionan pa kompanianan di gobièrnu Ulandes. Niun hende no ta bisa ku gobièrnu Ulandes no ta respetá corporate governance of ta deskriminá. Te awe na Kòrsou esaki ta maneho ketu bai. Kòrsou su presupuesto pa Enseñansa ta naf. 334.9 Mion pa aña. Nos ta paga pa un Universidat di Kòrsou mas o menos 13 mion pa aña pa entre otro eduká hendenan graduá den atministrashon di empresa na nivel universitario.

Ta pései ta straña PIN kon kròm a rekapitulá opinión di sra. Römer, ku no a desviá den ningún sentido for di e maneho di años di nos país. Stichting ‘Holding HNO’ ta un fundashon di gobièrnu, bou di kua e Exploitatie en Transitie Maatschappij (CMC) i e Vastgoed Maatschappij ta kai.

Ta p’esei linea general di maneho di gobièrnu ta di importansia pa CMC tambe. Aplikashon di e maneho i atendementu korekto den un kaso individual sin embargo, ta i ta keda tambe según wes responsabilidat di CMC. No por ta paga naf. 334.9 Mion pa aña pa krea hende pa traha pa Kòrsou anto ta duna tur trabou na otronan.

