Grupo di diálogo Boneiru ta entregá relato tokante herensia di sklabitut Dialooggroep Bonaire dient verslag in over erfenis van de slavernij

Grupo di diálogo Boneiru ta entregá relato tokante herensia di sklabitut

Kalendijk – Grupo di diálogo Boneiru a hasi entrega di un relato ku komo tópiko herensia di sklabitut na gezaghèber Edison Rijna. Den e relato akí e grupo di diálogo Boneiru a presentá nan deseonan. Tambe nan a hasi entrega di konsepto di un karta ku lo bai pa minister Ollongren di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino (BZK).



Un punto esensial di e grupo menshoná akí ta ku Hulanda mester pidi diskulpa na pueblo boneriano, mirando ku sklabitut ta algu kontra humanidat. E grupo a sali for di un otro punto di bista kual ta: ofresé Hulanda pordon i pa konhuntamente por traha riba futuro.



Un di e deseonan ku nan a presentá den e relato ta un idea pa konstruí un muraya kaminda lo pone nòmber i fam di e trahadónan di Afrika ku a bini nos isla den añanan 1643 pa 1863. Un otro deseo ta pa konsientisá pueblo boneriano di nan pasado i di unda nan fam ta bini. Por último a presentá e deseo pa introdusí e tópiko aki na skol, pa for di chikí muchanan sa mas tokante herensia di sklabitut.



E grupo di diálogo tabata forma parti di un grupo di diálogo nashonal ku a keda formá pa minister Ollongren. E grupo di diálogo nashonal tabata konsistí di miembronan di Aruba, Boneiru i Kòrsou. Minister Ollongren a disolvé e grupo aki i grupo diálogo Boneiru a sigui ku e miembronan Ubaldo Anthony, Felix Cicilia, Steven Cicilia, Maximiliano Theodora i enkabesá pa Arthur Sealy.



E siguiente paso ta pa warda riba kontesta di minister di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino (BZK) i pidi sosten na gobièrnu di Boneiru pa yuda promové e idea aki. Grupo di diálogo Boneiru ta haña importante pa Boneiru kompleto karga e idea aki.

Dialooggroep Bonaire dient verslag in over erfenis van de slavernij

Kalendijk – De dialooggroep Bonaire die onderzocht heeft hoe om te gaan met het slavernijverleden in de huidige samenleving, heeft een verslag overhandigd aan Gezaghebber Edison Rijna. In het verslag presenteert de dialooggroep Bonaire hun wensen. Zij hebben ook het concept van een brief overhandigd die naar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zal gaan.



Een essentieel vraagstuk van de groep is of Nederland haar excuses zou moeten aanbieden aan de Bonairiaanse bevolking, omdat slavernij iets tegen de mensheid is. De groep gaat er van een ander standpunt uit. Dat is: Nederland vergiffenis aanbieden en gezamenlijk aan de toekomst werken.

Eén van de wensen die zij in het verslag naar voren brengen is een idee om een muur te bouwen waarop de voor- en achternamen geplaatst worden van de arbeiders uit Afrika die naar ons eiland zijn gekomen in de jaren 1643 tot 1863. Een andere wens is om de Bonairiaanse bevolking bewust te maken van hun verleden en waar hun achternamen vandaan komen. Tot slot presenteren ze de wens om dit onderwerp op de scholen te introduceren, zodat de kinderen van kleins af aan meer weten over de erfenis van de slavernij.

De dialooggroep maakte eerder deel uit van een nationale dialooggroep die door minister Ollongren werd gevormd. De nationale dialooggroep bestond uit leden uit Aruba, Bonaire en Curacao. Minister Ollongren heeft deze groep ontbonden en de dialooggroep Bonaire is verder gegaan met de leden Ubaldo Anthony, Felix Cicilia, Steven Cicilia, Maximiliano Theodora met aan het hoofd Arthur Sealy.

De volgende stap is om te wachten op het antwoord van de minister van BZK en steun vragen aan het Bonairiaanse eilandbestuur om te helpen dit idee te promoten. De dialooggroep Bonaire vindt het belangrijk dat heel Bonaire dit idee ondersteunt.

