CHATA & CASHA ta publiká sifranan di turismo pa luna di sèptèmber

Prekupashon enkuanto efektonan di medida di entrada ku QR

Willemstad, 26 di òktober 2021 – CHATA & CASHA ta publiká sifranan di hotèl, opshonnan alternativo, outo di hür i skolnan di buseo huntu pa asina krea un bista mas amplio i balansá.

CASHA ta raportá sifra di okupashon i entrada

Nos miembronan di CASHA porfin por mira un futuro mas positivo. Atrobe nan por hasi lokual nan ta bon den dje, esta risibí turista kontentu ku por disfrutá di nan fakansi, bai laman i gosa di un bebida sintá na un terasa o restorant.

Sèptember normalmente ta un mihó luna pa apartamentonan i resort chikí ku ougùstùs, ya ku famianan ta skohe pa hotèlnan i resort mas grandi. Sinembargo, e aña aki tabata diferente komo ku sèptember tabata un luna menos fortuná pa hopi akomodashon kompará ku ougùstus. Tabatin spekulashon di kanselashon, pero nan tabata menos ku e luna promé. Esaki tabata primordialmente konsekuensia di e medidanan implementá pa gobièrnu, esta pues ku e tèst di PCR mester keda kompletá 48 ora promé ku salidá di biahe. Esaki no tabata faktibel pa hopi Merikano i e tèst antígeno obligatorio riba di 3 dia no tabata permití nan disfrutá di nan fakansi pa e promé tres dianan. Pa e motibu aki nan no tabata bishitá nos isla.

E okupshon promedio di propiedatnan di CASHA tabata 57.1% na sèptèmber 2021. Esaki ta un bahada di 7.3% kompará ku ougùstùs. Sinembargo, e entrada pa gran parti a oumentá un tiki kompará ku ougùstùs. Ahinda nos tin di haber ku bishitantenan ku a paga nan estadia for di 2019 o komienso di 2020. Konsekuentemente, esaki no ta genará entrada. Pa algun e sifra aki tabata asta 50% di nan okupashon total. Hopi akomodashon ahinda tin booking pagá ku ketubai no a keda kompletá. Turistanan kontinuamente ta pidi pa kambio a konsekuensia di e reglanan di COVID pa entrada na Kòrsou.

E perspektiva pa òktober i novèmber ta miksto.

Ta parse ku òktober lo trese kasi mesun okupashon ku sèptèmber pa hopi akomodashon. Aktualmente novèmber ta mustra muchu mas alentador. Tin hopi booking tumando lugá i algun miembro ya ta kompletamente yen.

Skolnan di buseo ta na un average di 50% di nan kantidat di buseo normal. Hopi booking ta sosode último momentu, pero tambe ta keda kanselá fasilmente. Nan tambe ta di opinion ku turistanan riba nos isla no ta riska plania nada pa e promé 4 dianan, pa motibu di e tèst antígeno obligatorio.

Kompanianan di hür outo ta inidiká ku nan ta hür un promedio di 80% di nan kapasidat i ku mas ku klaro nan ta hopi satisfecho ku esaki. Charternan di boto i tour en general tambe ta wak bèk na luna di sèptèmber ku un sintimentu positivo. Charternan di boto ta indiká ku nan tabata kompletamente di book den luna di sèptèmber, ku e medidanan permití.

CHATA ta raportá sifra di okupashon di hotèl

E presentashon di CHATA pa luna di sèptèmber, kompará ku sifranan di okupashon promé ku COVID-19, ta mustra un diferensia chikí di -2.7%. Esaki ta nifiká ku sèptèmber unbes mas tabata un bon luna pa e hotèlnan mas grandi.

Apesar di e pandemia ku mundu ta aden ahinda, jüli i ougùstùs a mustra sifranan di rekuperashon eksepshonal. Jüli 2021 a asta presta mihó ku jüli 2019. Esaki pa gran parti tabata pa motibu di e periodo di fakansi i tambe ku turistanan Ulandes ahinda tabata haña nan tèst di COVID-19 kubrí pa gobiernu. Speshalmente pa famianan esaki ta un punto importante ku ta determiná si nan lo bai ku fakansi. E kobertura di bakunashon relativamente haltu riba nos isla tambe a kontribuí, i e situashon di kasonan nobo i pashèntnan ku COVID den hospital ta bou di kontròl. Tur e argumentonan aki ta faktornan ku ta determiná si un turista ta bishitá nos bunita isla.

Normalmente sèptèmber ta un luna di low season ku un okupashon un tiki mas abou na hotèlnan grandi. Apesar di esaki, CHATA ta kontentu di mira ku e diferensia kompará ku sèptèmber 2019 ta asina minimo (-2.7%). Maske esaki no ta kompensá e promé mitar di aña menos bon. Aún mas importante, e tendensia di rekuperashon ta kontinuá ku hopi atenshon pa dezèmber, ku normalmente ta un di e mihó lunanan di aña pa Kòrsou.

Aki por mira e tres kolumnanan, komparando 2021 ku 2020 i 2019 pa loke ta trata prestashon di hotèlnan mas grandi:

September 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 65% 33.2% +95.7% 66.8% -2.7% ADR $173.57 $127.65 +36% $138.46 +25.3% RevPAR $112.74 $37.57 +200% $92.44 +21.9%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

Na sèptèmber di 2021 Kòrsou su hotèlnan mas grandi tabatin un okupashon di 65%. Kompará ku 2020 (33.2%) esaki ta un oumento di 95.7%. Mihó ahinda, si nos wak e sifranan di okupashon promé ku COVID (sèptèmber 2019) esaki ta un bahada di solamente 2.7%. E tarifa promedio diario tambe a oumentá kompará ku 2020 pa $173.57. Kompará ku 2019, esaki tambe ta un oumento di 25.3%. Pa loke ta trata e entrada pa kamber disponibel, sifra ta indiká un oumento di 200% kompará ku 2020. Di $37.57 na 2020 pa $112.74 na 2021. Asta kompará ku sifranan promé ku COVID, e entrada pa kamber disponibel a oumentá ku 21.9%. Kòrsou ta tambe na di dos lugá pa loke ta trata okupashon di mas haltu, kompará ku otro destinashonnan den Karibe, mientras Karibe ta mustra e rekupershon di mas fuerte mundialmente. Pues un rekuperashon kla i fuerte ta notabel, asta kompará ku otro destinashonnan di fakansi den Karibe.

Rekuperashon ahinda ta hopi fragil

Durante e promé análisis di sektor di turismo aña pasá, tabata premirá ku lo tuma 1-3 aña pa e sektor rekuperá i bolbe pa e prestashon manera den komienso di 2020. Ta juli di e aña aki numa nos a kuminsá mira señalnan di rekuperashon. Ta interesante pa mira ku e rekuperashon ta bayendo mas lihé ku a spera, sinembargo e perdidá ta keda imenso i situashon ahinda ta hopi fragil.

Prekupashon enkuanto efektonan di medida di entrada ku QR

CHATA i CASHA i nan miembresia ta prekupá ku e medidanan resien anunsiá enkuanto introdukshon di kódiko QR ku a keda implementá di un forma muchu aprupto. Tin tambe raportnan positivo, por ehempel, ku nos por aseptá turista bakuná entrante 27 di òktober ku menos tèst, basta nan por prueba un kódiko QR. Sinembargo, apesar di e señalnan positivo, tin inkientut tambe bou di miembronan di ambos grupo di interes. Kòrsou ta un di e destinashonan di fakansi haltu riba lista den periodo di invierno. Pero esaki lo keda asina ya ku nos ta e úniko pais ku ahinda ta eksigí 2 tèst di e turista bakuná ku no por generá un kódiko QR komo komprobante?

CHATA & CASHA publiceren de toerismecijfers

maand september

Zorgen over effect invoering QR-entree maatregelen

Willemstad, Oktober 26, 2021 – CHATA & CASHA publiceren vanaf heden de cijfers aangaande hotels, alternatieve accommodaties, carrentals en duikscholen gezamenlijk om daarmee een breder en gebalanceerd beeld te scheppen.

CASHA-rapportage bezettings- en omzetcijfers

Onze CASHA leden kunnen eindelijk een stukje positiever naar de toekomst kijken. Ze kunnen weer doen waar ze goed in zijn namelijk toeristen ontvangen die blij zijn dat ze weer lekker op vakantie kunnen, naar de de stranden gaan en gezellig een terrasje pakken of restaurant kunnen bezoeken. Normaal is september voor de appartementen en kleine resorts een betere maand dan augustus omdat gezinnen vaker kiezen voor grotere hotels en resorts. Maar dit jaar was het anders, september is voor veel accommodatie houders een mindere maand t.o.v. augustus. Er was nog steeds sprake van annuleringen maar minder dan de voorbije maanden. Dit kwam voornamelijk door de eis van 48 uur voor de PCR test die niet gehaald werd door Amerikanen en de verplichte 3de dag antigeentest waardoor toeristen de eerste 3 dagen niet van hun vakantie kunnen genieten en daarom niet komen.

De gemiddelde bezetting bij de accommodaties van CASHA bedroeg in september 2021 57.1%, wat een daling is van 7.3% ten opzichte van augustus.

Echter de omzet is voor de meeste wel iets meer gestegen ten opzichte van augustus. Nog steeds hebben we te maken met gasten wiens verblijf reeds in 2019 of begin 2020 betaald was en nu dus geen omzet creeeren. Bij enkelen bedroeg dit aantal 50% van de totale bezetting. Veel accommodaties hebben nog boekingen staan die wel betaald zijn, maar nog ingevuld moeten worden. Toeristen blijven maar om verschuivingen vragen omwille van de huidige corona toegangsregels op Curacao.

De vooruitzichten voor oktober en november zijn wisselend. Het lijkt erop dat oktober voor veel accommodaties ongeveer dezelfde bezetting gaat geven als september. November ziet er op dit moment veel rooskleuriger uit, er worden veel reizen geboekt en sommige leden zijn reeds volgeboekt.

Duikscholen zitten gemiddeld op 50 % van de normaal uitgevoerde duiken. Er wordt veel last minute geboekt, maar ook zo makkelijk weer geannuleerd. Ook zij voelen heel erg dat toeristen die toch op het eiland zijn de eerste 4 dagen niets durven plannen omwille van de 3de dag antigeen test.

De autoverhuur geeft aan gemiddeld 80% van de capaciteit te verhuren en is uiteraard zeer tevreden.

Ook de bootcharters en tours algemeen kijken met een goed gevoel terug naar september. De bootcharters geven aan dat zij in het kader van de toegestane restricties volgeboekt waren voor september.

CHATA-rapportage hotelbezettingscijfers

De CHATA-hotelpresentaties over de maand september vergeleken met de bezettingscijfers van vóór COVID-19 laat een klein verschil zien van -2.7%. Dit betekent dat september wederom een goede maand is geweest voor de grotere hotels.

Juli en augustus hebben ondanks de pandemie waar de wereld nog steeds in verkeerd exceptioneel herstelcijfers laten zien. Waarbij juli zelfs beter heeft gedraaid als juli 2019. Dit was grotendeels te danken aan de zomervakantieperiode, en ook dat Nederlandse toeristen hun covid testen nog door de overheid vergoed kregen. Vooral voor gezinnen is dat een belangrijk argument om wel of niet op vakantie te gaan. De relatief hoge vaccinatiegraad op het eiland heeft ook geholpen, en de situatie rondom nieuwe casussen en patiënten met Covid in het ziekenhuis onder controle zijn. Al deze argumenteren bepalen of een toerist ons mooie eiland bezoekt.

Normaliter is september een maand met iets lagere bezettingscijfers bij de grotere hotels vanwege het laagseizoen. Ondanks dat is CHATA tevreden dat het verschil ten opzichte van September 2019 inmiddels zo klein is geworden (-2.7%) alhoewel de slechte eerste helft van het jaar, de achterstand nooit kunnen inhalen. Belangrijker is dat de hersteltrend zich goed lijkt voor te zetten, waarbij alle ogen gericht zijn op de December maand wat doorgaans een van de beste maanden van het jaar is voor Curacao.

Hieronder treft u de drie pijlers aan vergeleken met 2020 en 2019, waarop de grotere hotels hun presentaties gemeten worden:

September 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 65% 33.2% +95.7% 66.8% -2.7% ADR $173.57 $127.65 +36% $138.46 +25.3% RevPAR $112.74 $37.57 +200% $92.44 +21.9%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

In september 2021 heeft hebben de grotere hotels op Curaçao een bezettingsgraad gehad van 65%. Vergeleken met 2020 (33,2%) is dit een verbetering van 95.7%. Als we de september 2021 cijfers vergelijken met september 2019 voor-Covid 2.7% lager. De ‘average daily rate’ gemiddelde dagprijs is ook wederom gestegen met 36% vergeleken met 2020, naar $173.57. Vergeleken met september 2019, de is de ADR zelfs ook gestegen met maar liefst 25.3%. De “revenue per available room” omzet per beschikbare kamer, laat een significante groei zien van maar liefst 200% ten opzichte van 2020. Van $37.57 in 2020 naar $112.74 in 2021. En zelfs als de cijfers worden vergelijken met 2019 vóór COVID data, laat de “revenue per available room” een duidelijke groei zien van 21.9%. Curacao is daarnaast vergeleken met de andere Caribische bestemmingen, de op één na hoogste qua hotelbezetting, en dat terwijl het Caribisch gebied wereldwijd het sterkste herstel laat zien. Kortom, een duidelijke en krachtig herstel is zelfs ook vergeleken met andere Caribische vakantiebestemmingen merkbaar.

Herstel nog fragiel

Vorig jaar tijdens de eerste herstel analyses voor wat betreft de toeristische sector werd verwacht dat het 1-3 jaar zouden duren eer de sector er bovenop zou komen en weer op prestaties als begin 2020 zou uitkomen. Sinds juli dit jaar zien we pas echt tekenen van herstel, en we zien overall dat het herstel sneller aantrekt, maar er is ontelbaar veel verlies geleden en alles is nog zeer fragiel.

Zorgen over nieuwe QR-maatregelen

CHATA en CASHA en haar leden maken zich zorgen dat de onlangs aangekondigde maatregelen rondom de invoering van de QR-code te abrupt worden ingevoerd. Er zijn ook positieve geluiden te horen dat Curacao bijvoorbeeld volledig gevaccineerde toeristen per 27 oktober gaat toelaten met dezelfde inreisregels als lokalen, mits ze een QR-code kunnen overleggen. Maar ondanks de positieve geluiden, heerst er ook onrust onder de leden van beide belangenverenigingen. Curaçao is één van de vakantielanden die in de winterperiode hoog op het lijstje staat, maar blijft dit zoals wij als enige land nog steeds 2 testen eisen van gevaccineerde toeristen wiens vaccinatiebewijs niet voorzien is van een QR-code?

CHATA & CASHA publish the tourism figures

for the month of September

Concerns about the effect of QR entrance measures

Willemstad, October 26, 2021 – CHATA & CASHA publish the figures regarding hotels, alternative agreements, car rentals and diving schools together to create a broader and balanced picture.

CASHA reporting occupancy and turnover figures

Our CASHA members can finally look more positively towards the future. Once again, they can do what they are good at, which is to receive happy tourists that can enjoy their holiday, go to the beaches, and enjoy a drink on a terrace or a restaurant.

September is normally a better month for apartments and small resorts than August, since families usually opt for larger hotels and resorts. However, this year it was different, September was a less fortunate month for many accommodations compared to August. There were speculations of cancellations, but they were less than the month before. This was mainly due to the requirement implemented by the Government that the PCR test had to be completed 48 hours prior to departure. This couldn’t be carried out by many Americans, not to mention that the mandatory 3rd day antigen test won’t allow them to enjoy their holiday for the first 3 days and therefore they wouldn’t come to our island.

The average occupancy at CASHA’s properties was 57.1% in September 2021, which is a decrease of 7.3% from August. However, for most the turnover has increased slightly compared to August. We are still dealing with guests whose stay was already paid in 2019 or early 2020 and therefore do not create any turnover. For some, this number amounted to 50% of the total occupancy. Many accommodations still have bookings that have been paid but still need to be completed. Tourists keep asking for shifts because of the current corona entry rules on Curaçao.

The outlook for October and November is mixed.

It seems that October will bring roughly the same occupancy as September for many accommodations. November is looking much brighter at the moment. A lot of trips are being booked and some members are already fully booked.

Dive schools are on average on 50% of the normally performed dives. A lot is booked last minute, but also canceled easily. They also feel very strongly that tourists who are on the island do not dare to plan anything for the first 4 days because of the 3rd day antigen test.

The car rental companies indicate that it rents out an average of 80% of the capacity and is of course very satisfied.

The boat charters and tours in general also look back to September with a positive feeling. The boat charters indicate that they were fully booked for September under the permitted restrictions.

CHATA report hotel occupancy figures

The CHATA hotel presentation for the month of September compared to the pre-COVID-19 occupancy figures show a slight difference of -2.7%. This means that September has once again been a good month for the larger hotels.

Despite the pandemic the world is still in, July and August showed exceptional recovery figures; July 2021 performed even better than July 2019. This was largely due to the summer holiday period, and also that Dutch tourists were still reimbursed for their COVID-19 tests by the Government; especially for families, this is an important argument for whether or not to go on holiday. The relatively high vaccination coverage on the island has also contributed, and the situation surrounding new cases and patients with COVID in the hospital are under control. All these arguments are factors which determine whether a tourist visits our beautiful island.

Normally, September is a month with slightly lower occupancy rates at the larger hotels due to the low season. Despite that, CHATA is pleased to see that the difference compared to September 2019 has become so minimal (-2.7%), although this can’t compensate for the poor first half of the year. More importantly, the recovery trend seems to be continuing with all eyes on December which is usually one of the best months of the year for Curaçao.

Below you will find the three columns comparing 2021 to 2020 and 2019, on which the larger hotels are measured their presentations:

September 2021 2020 2021 vs. 2020 2019 2021 vs. 2019 Occ. 65% 33.2% +95.7% 66.8% -2.7% ADR $173.57 $127.65 +36% $138.46 +25.3% RevPAR $112.74 $37.57 +200% $92.44 +21.9%

*Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

In September of 2021 Curaçao’s larger hotels had a hotel occupancy of 65%. Compared to 2020 (33.2%) this is an increase of 95.7%. More so, if we look at the occupancy data pre-COVID (September 2019), this is only a 2.7% decrease. The average daily rate also increased with 36% compared to 2020, to $173.57. Compared to September of 2019, this is also an increase of 25.3%. As for the revenue per available room, numbers indicate a significant increase of 200% compared to 2020. From $37.57 in 2020 to $112.74 in 2021. Even compared to the pre-COVID data, the revenue per available room increased with 21.9%. Curaçao also has the second highest hotel occupancy compared to the other Caribbean destinations, while the Caribbean is showing the strongest recovery worldwide. In short, a clear and strong recovery is noticeable even compared to other Caribbean holiday destinations.

Recovery is still very fragile

Last year during the first recovery analysis for the tourism sector, it was expected that it would take 1-3 years for the sector to recover and return to performances like early 2020. It is only since July this year that we have really started to see signs of recovery. Interestingly so, the recovery is happening faster than expected, however countless losses have been incurred and everything is still very fragile.

Concerns about the effect of QR entrance measures

CHATA and CASHA and its members are concerned that the recently announced measures surrounding the introduction of the QR code are being implemented too abruptly. There are also positive reports that, for example, we can welcome vaccinated tourists from October 27 with fewer tests, provided they can submit a QR code. However, despite the positive signs, there is also unrest among the members of both interest groups. Curaçao is one of the holiday countries that is high on the list during the winter period, but will this remain so, as we are the only country still requiring 2 tests from vaccinated tourists whose vaccination proof does not include a QR code?

