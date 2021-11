INVESTIGASHON DI INSPEKSHON RIBA ASERKAMENTU PA KOMBATÍ LADRONISIA DI OUTO NA KÒRSOU

WILLEMSTAD – Konseho pa Mantenshon di Lei a hasi un investigashon pa determiná te na ki grado Hustisia tin e kapasidat nesesario pa kombatí ladronisia di outo. Konseho a analisá e karakterístikanan i embergadura di e fenómeno, komo tambe e maneho, e stakeholdernan i e grado di kolaborashon ku tin entre e stakeholdernan (aserkamentu integral). Ademas, Konseho a studia te kon leu e kolaborashon akí a redundá den medida pa kombatí i prevení ladronisia di outo.

E investigashon a mustra ku, na Kòrsou, ladronisia di outo ta ser kometí prinsipalmente pa benefisio finansiero, esta, pa pluma e outonan pa piesa i sea bende òf bolbe usa esakinan. Tambe a konstatá ku Hustisia no a hasi un investigashon na Kòrsou pa por haña un bon bista di e problemátika di ladronisia di outo. A yega di aserká Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB) pa hasi un investigashon asina, pero nunka e enkargo ei no a keda formalisá. Apesar ku no tin un investigashon ku por duna un bon bista di e karakterístikanan i embergadura di ladronisia di outo, por bisa ku, te na sierto grado, Hustisia tin un bista di e fenómeno akí. KPC a reuní informashon i a definí un konsepto di e manera ku e proseso ta bai for di momento ku un hende bestèl un outo dañá te ora ku a kaba di drecha esaki pa e por subi kaminda. Awor, e intenshon ta di studia kon pa implementá e proposishon ku KPC a hasi. Ademas, KPC a identifiká e partnernan di kadena hudisial ku por duna un aporte na kombatimentu di ladronisia di outo. E partnernan akí ta Keuringslokaal, Duana, Asosiashon di Kompanianan di Seguro, Curaçao Car Dealers Association (CCDA) i ForenSys.

Aunke te na sierto grado Hustisia tin un bista di e karakterístikanan i embergadura di ladronisia di outo, Konseho ta di opinion ku un investigashon di e fenómeno lo tin balor agregá na momento di definí e prosedimentu ku kadena hudisial lo mester sigui.

Den práktika por ripará ku esnan ku ta hasi nan mes kulpabel di e delito akí ta usa diferente modus operandi. Nan sa sea zag òf feila e vehíkulo su number VIN, di chasis i di motor kita afó pa manipulá esakinan. Tambe nan sa kambia balki di chasis di e outo hòrtá. Por lo demas, e echo ku e agensianan/importadónan di outo nobo ta nenga di bende piesa ku doño di outo dañá, kumprá for di eksterior, ta un faktor ku ta fomentá ladronisia di outo. Tambe a konstatá ku e malechornan ta disponé di aparato pa clone kódigo di immobilizer. Di e manera ei, nan por kopia un outo su kódigo di immobilizer i hòrta e vehíkulo.

Segun KPC su plan di strukturashon, e unidat di Lokaal Ernstige Criminaliteit (LEC) ta enkargá ku investigashon di, entre otro, ladronisia di outo. No opstante, debí na entre otro falta di kapasidat di personal i ya ku e kapasidat di personal disponibel mester bai dediká na investigashon di delito kontra bida di hende, e tópiko akí no ta gosa di masha prioridat. Durante e investigashon, KPC a disidí di formulá un plan di aserkamentu i a enkargá dos tim, pa un periodo di seis luna, ku kombatimentu di e fenómeno en kuestion.

Tambe, por a konstatá ku no tin instrukshon ni norma ku a ser promulgá riba tereno di prosesamentu penal di ladronisia di outo. Tampoko no tin un aplikashon sentralisá kaminda por registrá informashon general. Kada partner di kadena hudisial tin su propio atministrashon di dato i no tin palabrashon tokante ki tipo di informashon e sistemanan di registrashon di dato ei lo mester kontené. Ta kompartí dato solamente ku KPC i solamente a base di petishon, apesar ku e otro partnernan di kadena tambe tin mester di informashon. Na KPC, registrashon di dato ta inkompleto i e resúmennan falta splikashon.

Konseho ta di opinion ku ladronisia di outo mester risibí e atenshon nesesario i ku Hustisia mester dediká atenshon na e fenómeno akí riba un base kontinuo. Mas aleu, Konseho ta di opinion ku publikashon di un maneho di prosesamentu penal ta esensial pa siguridat hurídiko. Esei lo yuda hasi e maneho mas kla tambe. E partnernan di kadena hudisial mester determiná kua ta e organisashonnan ku tin mester di informashon general i, teniendo kuenta ku lei di privasidat, nan lo mester regla kon e interkambio di informashon general lo tuma lugá. Fuera di esei, Konseho ta di opinion ku registrashon di informashon na KPC no ta na nivel i mester mehorá.

No tin un prosedimentu fihá pa kadena hudisial relashoná ku ladronisia di outo. Den algun di KPC su plannan di aña, a identifiká ladronisia di outo komo un prioridat i a fiha kua ta e indikadónan di prestashon ku lo mester usa. No opstante, pa loke ta formulashon di indikadó di prestashon, KPC tin espasio pa mehorá. No ta den tur su plannan di aña KPC ta fiha indikadó di prestashon. Ademas, no ta tur informe anual ta kontené un análisis amplio di e resultadonan.

Mas aleu, por a mira ku KPC a publiká algun medida di prevenshon di ladronisia di outo riba su wèpsait. Team Voertuigcriminaliteit a kompilá algun medida preventivo den un foyeto, kompañá pa un collage di portrèt. Konseho ta opiná ku e tim di maneho di KPC mester evaluá e medidanan preventivo di Team Voertuigcriminaliteit pa eventualmente pone esakinan tambe riba nan wèpsait.

Tambe a konstatá ku tin sierto medida (atministrativo) ku mester introdusí na Duana, na Keuringslokaal i serka e komersiantenan di piesa di outo, ku e meta di baha ladronisia di outo. Tambe, mester fiha regla pa sloperij i tene kontrol na e negoshinan akí pa asina por prevení froude. Konseho su rekomendashon na minister ta pa, entre otro, inventarisá e karakterístikanan i embergadura di ladronisia di outo, definí un prosedimentu pa kadena hudisial, introdusí medida na nivel atministrativo i atendé ladronisia di outo mediante un tim multidisiplinario.

E teksto kompleto di e rapòrt di inspekshon ta disponibel den formato digital na http://www.raadrechtshandhaving.com.

INSPECTIE-ONDERZOEK AANPAK AUTODIEFSTAL IN CURAÇAO

WILLEMSTAD – De Raad voor de Rechtshandhaving heeft een onderzoek gedaan naar de mate waarin Justitie toegerust is om autodiefstal te bestrijden. De Raad heeft de aard en omvang, het beleid, de stakeholders en de samenwerking tussen de stakeholders (integrale aanpak) onder de loep genomen. De Raad belicht ook de mate waarin uit de samenwerking preventieve voorzieningen voortvloeien om autodiefstal te bestrijden en te voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat autodiefstal in Curaçao hoofdzakelijk wordt gepleegd om financieel voordeel te verkrijgen door auto’s te stelen en strippen om de onderdelen te verkopen of te hergebruiken. Verder blijkt dat Justitie in Curaçao geen onderzoek heeft verricht om autodiefstal in kaart te brengen. De Stichting Overheid Accountants Bureau (SOAB) is benaderd om een dergelijk onderzoek te doen, maar de opdracht is nimmer geformaliseerd. Ondanks het feit dat er geen onderzoek is gedaan om de aard en omvang van autodiefstal in kaart te brengen blijkt dat Justitie in enige mate zicht heeft hierop. Het KPC heeft informatie verzameld en een concept procesverloop, vanaf het bestellen van een beschadigde auto tot het rijklaar maken daarvan, vastgelegd. De bedoeling is om de wijze van implementatie van het voorstel van het KPC te onderzoeken. Voorts heeft het KPC de ketenpartners, die een bijdrage aan de bestrijding van autodiefstal kunnen leveren, geïdentificeerd. Deze ketenpartners zijn het Keuringslokaal, de Douane, de Verenging van verzekeringsmaatschappijen, de Curaçao Car Dealers Association (CCDA) en de ForenSys.

Hoewel Justitie in enige mate zicht heeft op de aard en omvang van autodiefstal, is de Raad van oordeel dat het instellen van een onderzoek van toegevoegde waarde is om een ketenproces vast te stellen.

In de praktijk blijkt dat daders verschillende modus operandi toepassen. Ze manipuleren het Voertuig Identificatienummer (VIN), chassisnummer en motornummer door het afzagen of afvijlen ervan. Zij vervangen ook de chassisbalk van een gestolen auto. Daarnaast wordt autodiefstal aangewakkerd omdat autohandelaren/-importeurs van nieuwe auto’s geen auto-onderdelen aan eigenaren van geïmporteerde beschadigde auto’s verkopen. Ook blijkt dat daders de beschikking hebben over immobilizer key clone machines waardoor zij een immobilizer key van een auto kunnen dupliceren zodat de auto gestolen kan worden.

Volgens het inrichtingsplan van het KPC is de Unit Lokaal Ernstige Criminaliteit (LEC) belast met de opsporing van onder meer autodiefstal. Het thema geniet echter, onder andere wegens gebrek aan personele capaciteit en de nodige inzet van personele capaciteit op onderzoeken van levensdelicten, geen hoge prioriteit. Tijdens het onderzoek heeft het KPC besloten om een plan van aanpak op te stellen en voor de duur van 6 maanden twee teams met de bestrijding van het fenomeen te belasten. Verder blijkt dat voor autodiefstal geen aanwijzing noch een richtlijn voor strafvordering is uitgevaardigd. Er is geen gecentraliseerd applicatiesysteem om algemene informatie in te voeren. De ketenpartners houden hun eigen administratie bij. Er zijn echter geen afspraken gemaakt over de inhoud van deze registratiesystemen. Het delen van informatie geschiedt desgevraagd slechts met het KPC, ondanks het feit dat ook andere ketenpartners behoefte hebben aan informatie. De registratie bij het KPC is onvolledig en de overzichten missen een toelichting.

De Raad is van oordeel dat autodiefstal de nodige aandacht moet krijgen en dat justitie continu aandacht hieraan moet besteden. Verder is de Raad van oordeel dat het publiceren van een vervolgingsbeleid essentieel is voor de rechtszekerheid. Het biedt ook inzicht in het beleid. De ketenpartners moeten vaststellen welke organisatie algemene informatie nodig heeft en een voorziening treffen om algemene informatie te delen. De Raad is ook van oordeel dat de registratie van het KPC niet aan de maat is en verbeterd moet worden.

Er is geen ketenproces voor de aanpak van autodiefstal. Enkele jaarplannen van het KPC prioriteren autodiefstal en stellen de prestatieindicatoren. Het formuleren van prestatie-indicatoren is voor verbetering vatbaar. Het KPC stelt niet in alle jaarplannen prestatieindicatoren vast. Voorts bevatten niet al de jaarverslagen een uitgebreide analyse van de resultaten.

Verder blijkt dat het KPC een aantal preventieve maatregelen tegen autodiefstal op zijn website heeft gepubliceerd. Het Team Voertuigcriminaliteit heeft preventieve voorzieningen met bijbehorende fotocollage in een brochure opgesteld. Naar het oordeel van de Raad moet het managementteam van het KPC de preventieve maatregelen van het Team voertuigcrimiminaliteit beoordelen om bij accordering op de website van het KPC plaatsen.

Ook bleek dat het noodzakelijk is om bepaalde (bestuurlijke) voorzieningen te introduceren bij de Douane, het Keuringslokaal en handelaren in auto-onderdelen die tot afname van autodiefstal zouden kunnen leiden. Het stellen van regels voor de sloperijen en de controle van deze ondernemingen is noodzakelijk om fraude te voorkomen. De Raad adviseert de minister om onder andere de aard en omvang van autodiefstal in kaart te brengen, een ketenproces te beschrijven, bestuurlijke voorzieningen te introduceren en om autodiefstal in een multidisciplinair team aan te pakken.

Het volledige inspectierapport is digitaal beschikbaar op http://www.raadrechtshandhaving.com

