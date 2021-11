Nederlanders brengen 21 jaar, 3 maanden en 12 dagen van hun leven online door

Uit recent onderzoek van NordVPN blijkt dat Nederlanders een vierde van hun leven op het internet doorbrengen

Nieuw onderzoek van de toonaangevende virtuele privénetwerkprovider NordVPN onthulde dat Nederlanders 21 jaar, 3 maanden en 12 dagen van hun leven online doorbrengen. Vergeleken met de gemiddelde levensverwachting, die in Nederland 82 jaar is, is het bijna een vierde van hun leven.

Tijdens een typische week besteden Nederlanders iets meer dan 47 uur op het internet, wat neerkomt op bijna twee dagen. Dit komt neer op iets meer dan 100 dagen per jaar, of bijna 21 jaar van je leven.

Van die 47 uur per week wordt er ongeveer 15 uur gewerkt, terwijl de resterende bijna 32 uur aan diverse online activiteiten wordt besteed.

De gemiddelde tijd dat Nederlanders elke dag op internet beginnen te surfen is 9:17 – en ze loggen pas uit om 21:39.

Grootste hoeveelheid tijd wordt op social media doorgebracht

Het grootste deel van de online tijd van Nederlanders per week wordt besteed aan scrollen via sociale mediaplatforms zoals Facebook, Instagram, Twitter; zo’n 6 uur en 17 minuten. Bijna dezelfde hoeveelheid tijd – 6 uur en 9 minuten – wordt besteed aan het streamen van tv-programma’s en films op platforms zoals Netflix, Amazon Video, Hulu. Iets minder – 4 uur en 23 minuten – wordt besteed aan het bekijken van video ‘s, bijvoorbeeld op Youtube.

Nog eens 4 uur en 22 minuten per week wordt besteed aan het luisteren naar muziek op Spotify, Deezer, Amazon Prime Music en andere vergelijkbare platforms, terwijl 2 uur en 8 minuten wordt besteed aan onderzoek.

Daarnaast wordt er 2 uur en 18 minuten per week besteed aan gamen, bijvoorbeeld Fortnite, Minecraft en nog eens 2 uur en 22 minuten voor life admin-taken zoals online bankieren.“

De meesten van ons streven ernaar om ons dagelijks leven te vergemakkelijken en te verrijken met een heleboel verschillende online platforms en diensten, maar haast niemand denkt over hun online veiligheid en privacy van de gegevens die aan apps en websites.

Alleen al de lange uren die we op het internet doorbrengen, verhogen het risico om het volgende slachtoffer van een cybercrimineel te worden. De huidige wereldwijde omstandigheden maken ze nog actiever ”, zegt Daniel Markuson, een digitale privacy-expert bij NordVPN.

Nederlanders geven actief hun persoonlijke gegevens weg

Uit onderzoek blijkt dat meer dan 1 op de 3 Nederlanders (40,4%) zich geen dag zonder internet kan voorstellen en dat ze door deze afhankelijkheid veel gevoelige informatie moeten delen.

Onder de meest openbaar gemaakte gegevens zijn geboortedatum (70,8%), namen en achternamen (68,6%), volledig adres (58,1%), relatiestatus (33,5%), wat ze leuk en niet leuk vinden (28%), evenals de bankgegevens (25,6%).

Daarnaast maakte bijna een vierde van de Nederlanders hun kledingmaat openbaar (24,1%).

Na te zijn gevraagd wat ze zouden opgeven om hun persoonlijke gegevens permanent van internet te verwijderen, identificeerden Nederlanders het roken van marihuana (11,5%), het spelen van videogames (13,1%) of het drinken van alcohol (12,1%).

“Tegenwoordig kan het grootste deel van ons leven online worden geleid, van het doen van betalingen tot van entertainment gebruik maken met tv-programma’s en games. En daarom moeten we speciale aandacht besteden aan online cyberbedreigingen.

Aangepaste berichten die een gevoel van urgentie creëren, verdachte of onbekende afzender, slechte taalkwaliteit, onzekere bijlagen en links. Dit zijn de eerste tekenen van zwendel en waar je op moet letten. Open alleen bijlagen van de mensen die je vertrouwt en als je twijfelt, aarzel dan niet om de zaak met je collega’s en vrienden te bespreken ”, waarschuwt Daniel Markuson, een digitale privacy-expert bij NordVPN.

Methodologie: Hetonderzoek werd in opdracht van NordVPN uitgevoerd door het externe bedrijf Norstat op 23-30 augustus 2021. De doelgroep van het onderzoek was inwoners van Nederland in het leeftijdsbereik van 18-74 jaar, en de steekproef werd genomen bij nationale internetgebruikers. Quota werden geplaatst op leeftijd, geslacht en woonplaats.

Tijd die online wordt doorgebracht tijdens de typische week:

Online winkelen – 2 uur en 12 minuten

Tv-programma ‘s/films streamen – 6 uur en 9 minuten

Sociale media – 6 uur en 17 minuten

Naar muziek luisteren – 4 uur en 22 minuten

Video ‘s bekijken – 4 uur en 23 minuten

Life admin – 2 uur en 22 minuten

Onderzoek – 2 uur en 8 minuten

Videogesprekken – 2 uur en 3 minuten

Gamen – 2 uur en 18 minuten

Het volgen van lessen/werkcolleges – 1 uur 56 minuten

Recepten opzoeken – 2 uur en 35 minuten

Werken – 15 uur 28 minuten

