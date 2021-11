Preis di kombustibel for di 18 di novèmber 2021 Brandstofprijzen vanaf 18 november 2021

Entrante 18 di novèmber 2021 preis di kombustibel ta subi na Boneiru. Esaki ta nesesario pasobra preis di kompra a subi. E último kambio di preis tabata na luna di mei 2021.

Espektativa ta ku den e periodo binidero e tarifanan lo sigui subi. Motibu di esaki ta prinsipalmente pasobra no a inkluí e asina yamá ‘Fuel supply guarantee – garantia di suministro di kombustibel’ kompletamente den e tarifanan di aña pasá ainda. E provishon akí ta e rekargo riba preis di kombustibel komo konsekuensia di e situashon na refineria di Korsou. Pa motibu ku na Kòrsou pa basta tempu kaba no tin operador, pero e refineria sí tin ku keda parsialmente operashonal pa suministro di kombustibel na Kòrsou i Boneiru, ta asigná e gastunan èkstra akí na e kombustibelnan akí. E rekargo aktual na Kòrsou ta 12,53 sèn di dòler pa liter di gasolin òf disel, pero durante aña pasá esaki tabata hopi mas haltu ainda. Na e momentu akí Entidat Públiko Boneiru ta investigá kua rekargo mester kalkulá den e tarifanan pa Boneiru. Pa no kana mucha atras ku pago di e rekargo akí i pa prevení ku den futuro lo tin un oumento grandi di preis, entrante 18 di novèmber lo kalkulá un rekargo di 5 sèn di dòler pa liter di gasolin òf disel. Tambe Entidat Públiko Boneiru ta investigá te kon leu mester adaptá e márgennan na Boneiru.



Component Toelichting Aankoopprijs Inkoopprijs voor Curoil Curoil NV marge Marge Curoil voor kosten opslag/overslag Curaçao naar Bonaire Transportkosten CUR-BON Kosten Curoil voor transport Curaçao-Bonaire Fuel supply guarantee voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Fuel supply guarantee2 voorziening vanwege operationele kosten raffinaderij Curaçao Aankoopprijs BON Optelsom van bovenstaande componenten Opslag COVID-19 Eenmalige opslag ivm COVID-19 in de maand juli 2020 Marge Curoil Marge Curoil voor distributie brandstoffen op Bonaire Accijnzen Accijnzen ABB ABB Marge OTB Afdracht aan overheidsbedrijf OTB Correctiefactor Factor om verschillen te verrekenen tussen inschatting en realisatie aankoopprijs Groothandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten Dealar margin Marge pomphouders voor verkoop brandstoffen op Bonaire Kleinhandelsprijs Optelsom van bovenstaande componenten

Per 18 november 2021 gaan de brandstofprijzen op Bonaire omhoog. Dat is nodig omdat de aankoopprijzen gestegen zijn. De vorige prijswijziging was in mei 2021.

De verwachting is dat de komende periode de tarieven verder zullen stijgen. Dit komt voornamelijk omdat in de tarieven van het afgelopen jaar de zogenoemde “Fuel supply guarantee” nog niet volledig was meegenomen. Deze voorziening is de opslag in de brandstofprijzen als gevolg van de situatie bij de raffinaderij op Curaçao. Omdat er op Curaçao al geruime tijd geen operator is, maar de raffinaderij wel deels operationeel moet blijven voor de brandstofvoorzieningen van Curaçao en Bonaire, worden deze extra kosten toegerekend aan deze brandstoffen. De huidige opslag op Curaçao is 12,53 dollarcent per liter benzine of diesel, maar in het afgelopen jaar is deze nog veel hoger geweest. Op dit moment onderzoekt het OLB nog welke opslag in de tarieven voor Bonaire gerekend moet worden. Om niet te veel achter te lopen met de betaling van deze opslag en om te voorkomen dat er in de toekomst een grote prijsstijging zal zijn, zal per 18 november een opslag van 5 dollarcent gerekend worden per liter benzine of diesel. Ook wordt door OLB onderzocht in hoeverre de marges op Bonaire moeten worden aangepast.

