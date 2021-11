20 NOVEMBER DIA INTERNASHONAL DERECHI DI MUCHA / 20 November Internationale dag Rechten van het Kind

20 NOVEMBER DIA INTERNASHONAL DERECHI DI MUCHA

Willemstad – Konmemorashon di Dia Internashonal Derechi di Mucha ta anualmente riba 20 di novèmber, dia ku na 1959 a establesé e deklarashon di derechinan di mucha. Riba e dia aki ta pidi atenshon pa komprenshon i entendimentu mutuo entre muchanan, prosperidat i bienestar di muchanan.

Asamblea General di Nashonnan Uní a aseptá e tratado di e Deklarashon Universal di Derechinan di Mucha unánimamente riba 20 novèmber 1989 na New York. Den e Tratado di derechinan di mucha di Nashonnan Uní tin e palabrashonnan tokante kon paisnan mester atendé ku mucha i hóbennan i lokual nan tin derechi riba dje. Ta trata di tur lokual muchanan por haña nan di aber ku ne, desde nan nasementu te ku 18 aña. Ta trata entre otro tokante alimentashon, skol, bibienda i salú.

Paisnan ku a ratifiká e Tratado di derechinan di mucha ta obligá na tene nan mes na e tratado. Kòrsou tambe. No tin sanshon si un pais no tene su mes na e tratado. Pero e tratado no ta sin obligashon: preshon internashonal i pèrdèmentu di kara ta pone ku un pais mester tuma su obligashonnan na serio. Aktualmente 196 pais a ratifiká e tratado. Solamente Merka no a ratifiká e tratado (ainda), pero a firm’é si.

For di aña 1997 reino Hulandes (Hulanda, Kòrsou, Aruba, St. Maarten i islanan BES) ta raportá kada 5 aña na e komité di Nashonnan Uní. E delaster reportahe tabata na novèmber 2020 i na yanüari 2022 reino mester responsabilisá su mes na e komité di Nashonnan Uní pa Derechinan di Mucha.

Kemen derechinan di mucha ta hopi importante, komo muchanan ta den desaroyo ainda i ta dependé di e amor, kuido i atenshon di adultonan. E adultonan mester sa ku tin reglanan mínimo ku nan mester pèrkurá p’e. Muchanan na promé instante ta dependé di nan mayornan i esnan ku ta kuida nan. Ora mayornan no por kumpli ku e obligashon aki gobièrnu mester pèrkurá pa e muchanan ta protehá.

Dor di e konsekuensianan di e Pandemia Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar a duna atenshon e delaster 2 añanan spesialmente na sostené mayornan den nan responsabilidat pa kuida muchanan. Esaki pa evitá ku muchanan ta lanta den pobresa. Mester duna nan tur oportunidat pa desaroyá nan mes saludabel. Huntu ku e otro ministerionan i NGO nan (organisashonnan no gubernamental) nos a perkurá pa e muchanan a eksperensiá ménos molester di e konsekuensianan di e krisis di Corona. Esaki, spesialmente via sosten emoshonal i kreamentu di konsientisashon. Na e muchanan tambe a ofresé e posibilidat pa duna nan opinion tokante e konsekuensianan di e krísis di corona riba hóbennan. E aña aki nos a start un trayekto intensivo ku sosten di Unicef Hulanda. Tantu relashoná ku derechi riba libertat di ekspreshon di opinion i skucha opinion di muchanan, komo e derechi riba protekshon kontra maltrato di mucha. Otro aña gobièrnu di Kòrsou ta bai sigui traha ku sosten di Unicef i den estrecho kooperashon ku Aruba na desaroyo i implementashon di e Kódigo di Protekshon kontra Violensha relashonal i abuso di mucha.

20 November Internationale dag Rechten van het Kind

Willemstad – De herdenking van de Internationale dag Rechten van het Kind vindt jaarlijks plaats op 20 november, de dag dat in 1959 de verklaring van de rechten van het kind is opgesteld. Tijdens deze dag wordt er aandacht gevraagd voor onderling begrip tussen kinderen, de welvaart en het welzijn van kinderen.

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 unaniem aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. In het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties staan afspraken over hoe landen met kinderen en jongeren moeten omgaan en waar kinderen en jongeren recht op hebben. Het gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Van hun geboorte tot ze achttien zijn. Het gaat o.a. over voeding, school, wonen en gezondheid.

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Curaçao. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd. Maar het verdrag is niet vrijblijvend: internationale druk en gezichtsverlies maken dat een land zijn verplichtingen serieus moet nemen. Op dit moment is het verdrag door 196 landen geratificeerd. Alleen de Verenigde Staten hebben het verdrag (nog) niet geratificeerd, maar wel getekend.

Sinds 1997 jaar rapporteert het Nederlands koninkrijk (Nederland, Curaçao, Aruba, Bonaire, en de BES eilanden) iedere vijf jaar aan het VN-Comité. De laatste rapportage was in oktober 2020 en januari 2022 moet het koninkrijk zich verantwoorden voor het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind.

Kinderrechten zijn dus heel belangrijk, omdat kinderen nog in ontwikkeling zijn en daarbij afhankelijk zijn van de liefde, zorg en aandacht van volwassenen. Die volwassenen moeten weten dat er minimumregels zijn waar zij voor moeten zorgen. Kinderen zijn in eerste instantie afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Wanneer ouders niet aan deze verplichting kan voldoen dient de Overheid erop toe te zien dat het kind beschermd wordt.

Door de gevolgen van de Pandemie heeft het ministerie SOAW de afgelopen 2 jaar voornamelijk aandacht besteedt aan het ondersteunen van ouders in hun verantwoordelijkheid om kinderen te verzorgen. Dit om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Aan hen moet alle kans geboden worden om zich gezond te ontwikkelen. Samen met de andere ministeries en NGO’s hebben we gezorgd dat de kinderen zo min mogelijk last hebben ondervonden van de gevolgen van de corona crisis. Voornamelijk via emotionele ondersteuning en het creëren van awareness. Ook aan kinderen is de mogelijkheid geboden om hun menig te geven over de gevolgen van de coronacrisis op jongeren. Dit jaar zijn we een intensief traject gestart met de ondersteuning van Unicef Nederland. Zowel met betrekking tot het recht op vrijheid van meningsuiting en luisteren naar de mening van kinderen als het recht op bescherming tegen kindermishandeling. Volgend jaar gaat de Regering van Curaçao met ondersteuning van Unicef en in nauwe samenwerking met Aruba werken aan de ontwikkeling en implementatie van de Kodigó di Protekshon kontra Violensha relashonal i abuso di Mucha.

