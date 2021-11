Segun konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie:

Komunidat boneriano ta pèrdiendo konfiansa den su gobernashon

Kralendijk, 30 di novèmber 2021. Konsehal Daisy Coffie di Frakshon Coffie no ta niun tiki kontentu so ku e rumbo ku Boneiru su gobernashon ta bayendo. Daisy Coffie: ‘Ta birando di mas. Mal gobernashon ta na órden di dia. Awor e chèri riba e bolo ta ku nos propio gobièrnu ta mina outoridat di su empleadonan públiko ku gobièrnu mes a enkargá ku e tarea di mantenshon i supervishon di nos lei- i reglanan. Ta trata di lei- i reglanan ku nos mes a traha pa asina nos tin un komunidat na òrdu di manera ku nos no ta konbertí Boneiru den un repúblika di banana kaminda ken ku ke ta, ta hasi kiko ku ta, kon ku ta i ta sali ileso pasobra e ta gosa di protekshon di nos mandatarionan ku gezaghèber na kabes. I netamente gezaghèber ta esun ku a huramentá di pèrkurá pa kumpli ku nos leinan i pa kolmo gezaghèber ta esun tambe ku tin e tarea di vigilá kumplimentu ku prinsipionan di bon gobernashon. E aktitut aki visiblemente tin komunidat iritá, di manera ku den tur sektor bo ta skucha kehamentu i ekspreshonnan fuerte di desaprobashon.’

No tin konfiansa mas

Segun konsehal Coffie mas i mas komunidat ta pèrdiendo konfiansa den e gobernashon pa motibu ku gobièrnu mes ta kreando káos. ‘No tin rèspèt pa otro. Ta parse ku esnan ku kapital mag hasi loke nan ke. Nos hendenan ta sinti nan deskriminá i ta eksperensiá diariamente ku nan ta estranhero riba nan propio isla. E kaso di Chogogo Resort kaminda lo ta aplikando un maneho di toleransia despues ku gezaghèber i un diputado lo a duna instrukshon pa esaki a i ta lanta hopi stòf. Na unda integridat den gobernashon a keda. E desishon aki ta legal? Si e ta legal, riba kua lei e ta basá? E ta kargá pa henter Kolegio Ehekutivo òf ta kestion di un egotrep pa gobièrnu no kai tin atrobe, loke ta bolbe tapa e violashon fragante aki?’, asina Daisy Coffie ta puntra su mes.

Kuenta i rason

Tur esaki ta motibu ku e konsehal ta haña ku mester bin un reunion públiko di Konseho Insular ku karakter di urgensia pa Kolegio Ehekutivo bin splika i duna kuenta i rason di e manera di proseder deskribí akí riba. ‘Komo representantenan di pueblo nos no por sinta man krusá i mira e debakel akí sigui eskalá’, segun Daisy Coffie di Frakshon Coffie.

Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie:

Bonairiaanse gemeenschap verliest vertrouwen in bestuur

Kralendijk, 30 november 2021. Raadslid Daisy Coffie van Fractie Coffie is helemaal niet blij met de koers die het Bonairiaanse eilandbestuur is ingeslagen. Daisy Coffie: ‘Dit loopt de spuigaten uit. Slecht bestuur is aan de orde van de dag. Als kers op de taart is het nu zo dat ons eigen eilandbestuur de autoriteit van haar eigen ambtenaren ondermijnt die door het eilandbestuur zelf zijn belast met de handhaving van en het toezicht op onze wet- en regelgeving. Het gaat om wetten en regels die door onszelf zijn gemaakt om ervoor te zorgen dat wij een solide samenleving hebben, zodat Bonaire niet verandert in een bananenrepubliek waar de eerste de beste zomaar van alles kan doen en daar ongestraft mee weg kan komen, omdat ze onder bescherming staan van onze bestuurders met de gezaghebber aan het hoofd. En het is notabene de gezaghebber die een eed heeft afgelegd om ervoor te zorgen dat onze wetten nageleefd worden en daar bovenop is het ook de gezaghebber die belast is met het toezicht op het naleven van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Deze houding wekt zichtbare irritatie op in onze gemeenschap, waardoor in alle sectoren klachten en krachtige geluiden van afkeuring gehoord kunnen worden.’

Vertrouwen is er niet meer

Volgens raadslid Coffie verliest de samenleving meer en meer het vertrouwen in het bestuur, omdat de bestuurders zelf voor chaos zorgen. ‘Er is geen respect voor elkaar. Het lijkt wel alsof degenen met kapitaal kunnen doen en laten wat ze willen. Onze mensen voelen zich gediscrimineerd en ervaren dagelijks dat ze vreemdelingen zijn op hun eigen eiland. Het geval Chogogo Resort waar een gedoogbeleid wordt toegepast nadat de gezaghebber en een gedeputeerde hiervoor opdracht hebben gegeven heeft veel stof doen opwaaien. Heeft dit besluit een wettelijke basis? Als het wettelijk toegestaan is, op grond van welke wet is dat dan? Wordt het gedragen door het hele Bestuurscollege of is het weer een kwestie van egotripperij om het eilandbestuur niet om te laten vallen, waardoor deze flagrante schending wordt verdoezeld?’, zo vraagt Daisy Coffie zich af.

Tekst en uitleg

Dit zijn allemaal redenen waarom het raadslid vindt dat er een openbare Eilandsraadvergadering met een urgent karakter opgeroepen moet worden, zodat het Bestuurscollege tekst en uitleg komt geven over de manier van handelen zoals hierboven omschreven. ‘Als volksvertegenwoordigers kunnen wij niet met de armen gekruist blijven zitten en toezien hoe dit debacle verder escaleert’, aldus Daisy Coffie van Fractie Coffie.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype