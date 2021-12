Bedrijfsleven, organisaties en overheid ondertekenen ‘Pact voor Punda’

Partijen ondersteunen plannen voor nieuwe dynamiek historische binnenstad

Het bedrijfsleven, organisaties en de overheid gaan samen aan de slag om Punda nieuw leven in te blazen. De partijen hebben op maandag 6 december het ‘Pact voor Punda’ symbolisch ondertekend. Als Willemstad in december volgend jaar 25 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat, dient een groot deel van de acties al te zijn uitgevoerd. Het Pact is onder andere ondertekend door de ministers Cijntje van Economische Ontwikkeling en Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Curaçao Tourist Board, DMO, investeerders, vastgoedeigenaren, ondernemers én jongeren.

Pact voor Punda is in opdracht van Curaçao Tourist Board (CTB) geschreven door Castro Communicatie, het communicatiebureau van oprichters Frits Huffnagel en Stefan de Bruijn. Zij spraken in juni 2021 met tientallen betrokkenen en maakten een compact advies, met 35 acties. Stefan de Bruijn: “Er zijn veel verbeteringen in Punda mogelijk en er is veel laaghangend fruit. We hebben het advies zo opgesteld dat de eerste 25 acties gereed kunnen zijn op het moment dat Willemstad 25 jaar op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.”

Frits Huffnagel wijst erop dat het belangrijk is dat de betrokkenen er samen de schouders onder zetten: “Dit kan een groot succes worden wanneer iedereen zich er echt voor gaat inzetten. Verandering in Punda is nu noodzakelijk, zo vindt iedereen. De symbolische ondertekening markeert het moment om van een mooi plan naar een goede uitvoering te gaan. Daar hebben we veel vertrouwen in.”

Hugo Clarinda van CTB: “We hebben heel veel positieve reacties gehad op het heldere advies dat Castro heeft uitgebracht. Ook de reactie van de regering was heel positief. Dit kan echt een keerpunt worden voor Punda, net zoals we dat eerder ook bij Pietermaai zagen.”

De belangrijkste punten uit Pact voor Punda

De komst van meer woningen, onder andere boven winkels;

De sloop van Cinelandia en het verbouwen van het oude Plaza Hotel;

Handhaving bij vervallen vastgoed en verwaarloosde objecten;

Meer aandacht voor de eigen geschiedenis en Papiamentu in de openbare ruimte;

Het terugbrengen van gratis wifi;

Informatie over UNESCO in de openbare ruimte en op panden, met behulp van QR codes;

Het aanstellen van een citymanager die toeziet op de naleving van de afspraken;

De komst van een pop-up museum, samen met Nederlandse musea;

Het verkorten van horecavergunningaanvraagperiode naar maximaal 6 maanden;

De komst van goede bewegwijzering;

De komst van een discotheek in Punda;

Een pilot met autoluwe/autovrije gebieden.

Na december 2022 kan verder worden doorgepakt, met het onder andere het ontwikkelen van de gebieden rond het Plaza Hotel en Cinelandia, met het verlagen van belastingen, met het verbeteren van het vervoer naar Punda, met een wandelboulevard tussen Punda en Pietermaai en met het aantrekkelijker maken van het krijgen van financiering voor nieuwe initiatieven.

