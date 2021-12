MEDIATION DEN KASONAN PENAL / MEDIATION IN STRAFZAKEN

Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao

MEDIATION DEN KASONAN PENAL

Siman pasá, Kim Roelofs i Rebecca Leeuwenberg, MfN (Federashon di mediashon na Hulanda) mediadónan registrá den kasonan penal i familiar for di Hulanda, a duna un serie di masterclasses tokante di mediation den kasonan penal i hustisia restourativo. Empleadonan di Ministerio Públiko (OM), inkluso fiskalnan i sekretarionan di OM i tambe sosionan den kadena hudisial entre otro Korte Komun, Kuerpo Polisial, Reclassering, AJJC, Veiligheidshuis i otro partidonan interesá a partisipá. Lisette Chandani-Poppen tabata e konferensiante invitá for di OM.

Mediation ta un proseso ku ta ofresé e sospechoso i e víktima e oportunidat pa establesé un diálogo ku otro di un manera respetuoso i kuidadoso pa ku e delito ku a tuma lugá bou di guia di un mediadó independiente. Por hasi uso di mediation ku menor i tambe adulto.

Na promé lugá e mediadó ta realisá un entrevista di atmishon (un “intake”). Si tur dos partido ta deseá esaki, un kombersashon konhunto lo tuma lugá. Mediation ta kompletamente konfidensial. Partisipashon ta boluntario. E mediadó ta neutral, independiente i imparsial i no tin ningun interes den e resultado. E sospechoso mester a atmití kulpa di antemano si i tambe mester ta dispuesto pa tuma responsabilidat. E ora ei, e dos partidonan ta bai papia ku otro tokante di loke a pasa, e propio persepshon, e konsekuenshanan i kiko ta nesesario pa rekuperashon. Finalmente e meta ta pa yega na un solushon ku ta aseptabel pa tur dos partido. E akuerdonan tin un orientashon pa ku futuro i solushon.

Despues di e kombersashon konhunto e mediadónan por pone e puntonan di mas importante i eventual akuerdonan, por ehèmpel tokante di komportashon futuro i/òf daño i perhuisio, den un akuerdo final. Lo añadí e akuerdo final na e fail penal. E fiskal òf e hues lo tene kuenta ku e kontenido di e akuerdo aki den e desishon di persekushon i/òf sentensia. Mediation ta buta ku e partisipantenan por tin un influensha aktivo riba nan situashon. Mediation ta ku e hendenan, no tokante di e hendenan.

Hustisia na Kòrsou ta di opinion ku mediation tin un balor agregá pa Kòrsou tambe. Ku sospechoso- i testigunan mes ta haña e responsabilidat pa solushoná problemanan i buska un manera pa restourá e daño kousá. Investigashon a demostrá ku mediation pa sospechoso- i víktimanan por kondusí na mas komprenshon, entendimentu mutuo, propio direkshon i asina tambe ta aportá na redusí residivismo. Por husa mediation den tur tipo di kaso, di ladronisia te maltrato, di pleitu entre bisiña te delitunan seksual, mirando ku mediation no ta remplasá derecho penal. E ta komplementá e sistema eksistente, ya ku derecho penal no tin komo meta e resolushon di konflikto ni rekuperashon emoshonal.

Den e kaso konkreto aki di mediation den derecho penal, Korte Komun ta duna su apoyo na e inisiativa di OM pa poné den praktika na Kòrsou i sperando ku pronto tambe na e otro islanan. Esaki ta importante pasó e tin un efekto no solamente riba e sospechoso, sino tambe riba e víktima i e rekuperashon ku nan ta haña den esaki.

Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao

MEDIATION IN STRAFZAKEN

De afgelopen week hebben Kim Roelofs en Rebecca Leeuwenberg, MfN (Mediation federatie Nederland) registermediators in straf- en familiezaken uit Nederland, een aantal Masterclasses verzorgd over mediation in strafzaken en herstelrecht. Medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) waaronder officieren van justitie en parketsecretarissen en ook de ketenpartners van oa het Gemeenschappelijk Hof, het Korps Politie Curaçao, Reclassering, de AJJC, Veiligheidshuis en andere belanghebbenden hebben hieraan deelgenomen. Lisette Chandani-Poppen was de gastdocent vanuit het OM.

Mediation is een proces dat de verdachte en het slachtoffer de gelegenheid biedt om onder leiding van een onafhankelijke mediator zorgvuldig en respectvol de dialoog met elkaar aan te gaan over het delict dat heeft plaatsgevonden. Mediation kan worden ingezet bij minderjarigen en meerderjarigen.

De mediator voert eerst individuele intakegesprekken. Als beiden dat willen vindt vervolgens een gezamenlijk gesprek plaats. Mediation is volledig vertrouwelijk. Deelname is vrijwillig. De mediator is neutraal, onafhankelijk en onpartijdig en heeft geen enkel belang bij de uitkomst. De verdachte moet wel van te voren schuld hebben bekend en verantwoordelijkheid willen nemen. Beide partijen praten dan samen over de toedracht, de eigen beleving, de gevolgen en over wat er nodig is voor herstel. Uiteindelijk is het doel om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. Afspraken zijn toekomst- en oplossingsgericht.

Na afloop van het gezamenlijk gesprek kunnen de mediators de belangrijkste punten uit dat gesprek en eventuele afspraken, bijvoorbeeld over toekomstig gedrag en/of schadevergoeding opnemen in een slotovereenkomst. De slotovereenkomst wordt toegevoegd aan het strafdossier. De officier van justitie of de rechter houdt vervolgens rekening met de inhoud van de overeenkomst bij de vervolgingsbeslissing en/of strafoplegging. Mediation zorgt ervoor dat deelnemers actief invloed kunnen uitoefenen op hun situatie. Mediation is met de mensen, niet over te mensen.

Justitie op Curaçao is van mening dat mediation ook voor Curaçao van toegevoegde waarde is. Dat verdachten en slachtoffers zelf verantwoordelijkheid krijgen om problemen op te lossen en op zoek gaan naar herstel van de schade die veroorzaakt is. Uit onderzoek blijkt dat mediation voor slachtoffers en verdachten leidt tot meer inzicht, wederzijds begrip, eigen regie en zo ook bijdraagt aan het terugdringen van recidive. Mediation kan worden ingezet in alle soorten zaken, van diefstal tot mishandeling, van burenruzies tot zedenzaken, omdat mediation niet in plaats van het strafrecht komt. Het zorgt voor een aanvulling op het bestaande systeem, omdat het strafrecht niet als doel heeft conflicten op te lossen of emotioneel herstel te vinden.

In dit bijzonder geval van mediation in strafrecht, ondersteund het Hof het initiatief van het OM om dit in de Curaçaose praktijk te zetten en hopelijk straks ook op de andere eilanden. Dit is van belang omdat het niet alleen maar effect heeft voor de verdachte maar ook voor het slachtoffer en het herstel die ze daarin vinden. See less

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype