Minister Cooper definitivamente ta pone kosnan kana.
Charles Cooper
Minister Cooper definitivamente ta pone kosnan kana.
Djabièrne 10-12-’21 minister Charles Cooper tabata di bishita na domeinbeheer kaminda ela firma varios permit di e.o. Konstrukshon, ekspanshon, kambio di huurgrond pa èrfpacht etc pa pueblo, prolongashon di erfpacht etc etc.
Kosnan a kuminsa move poko poko pero sigur pa asina duna alivio i aliénto na e pueblo ku tin años ta warda.
Nos ❤ ta bati pa ABO.
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